Kwota 3000 zł to budżet, który pozwala złożyć uczciwie gamingowy zestaw. Umożliwi on granie we wszystkie gry sieciowe z bardzo wysokim FPS (adekwatnym do odświeżania gamingowych monitorów), a bardziej wymagające tytuły będzie można ogrywać przy dosyć wysokich ustawieniach.

Partnerem akcji jest sklep internetowy Komputronik.pl

Okolice 3000 zł to kwota, w jakiej można nabyć również nową konsolę, zatem od komputera w tej cenie słusznie należy wymagać możliwości zagrania w każdą najnowszą grę w zbliżonej jakości i płynności, co ta oferowana przez konsole. Naturalnie powiązane to będzie z nieco niższą rozdzielczością niż „prawie 4K” na konsolach, co idealnie przekłada się na mniejsze od telewizorów rozmiary typowego monitora dla graczy (operujące na rozdzielczości Full HD). Jednocześnie możemy w tym przypadku liczyć na znacznie lepsze warunki w grach typowo e-sportowych. Zapraszamy zatem do zapoznania się z trzecią propozycją naszego zestawienia prezentującego polecane zestawy komputerowe - komputera do 3 tys. zł.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora.

Inne, niż komputer do 3000 zł, polecane zestawy komputerowe w popularnych zakresach cen:

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 3000 zł?

To, co dla graczy najważniejsze, czyli karta graficzna – Radeon RX 6600

Dalsze obniżki cen kart graficznych pozwoliłyby w teorii do zestawu podzespołów w cenie do 3000 zł zmieścić Radeona RX 6600 XT, ale odbyłoby się to kosztem pozostałych podzespołów. Jako że staramy się Wam zawsze proponować zestawy komputerowe o zrównoważonej konfiguracji, to tym razem pozostajemy jeszcze z RX 6600. W zasadzie to cały zestaw względem poprzedniego miesiąca pozostaje w niemal niezmienionej formie, jako że dziś nadal wypada najbardziej opłacalnie. Zobaczmy, co dokładnie wchodzi w jego skład, na chwilę jeszcze skupiając się na karcie.



RX 6600 w rozdzielczości FHD pozwoli przesunąć większość suwaków ustawień graficznych w prawo - również w najnowszych grach.

Model ten posiada pełne 8 GB vRAM, zatem ustawienia w grach dotyczące tekstur będzie można bez wahania podkręcić na najwyższy poziom (w rozdzielczości Full HD). Samo GPU poradzi sobie w najnowszych grach nawet z ustawieniami efektów graficznych na wysokim poziomie, a w teorii również obsługuje Ray Tracing. Niestety realnie tylko kilka tytułów z bardzo skromną implementacją śledzenia promieni pozwoli te efekty aktywować bez drastycznego spadku wydajności poniżej akceptowalnego poziomu.

RX 6600 to w zasadzie propozycja ze średniego segmentu, ale obecnie można ją zmieścić nawet w bardziej budżetowych komputerach!

Chłodzenie w przypadku tej karty nie ma kluczowego znaczenia – wybieramy najtańszy model, jaki akurat będzie dostępny w sklepie (taki też znajdziecie w naszej ofercie). Wybrana karta graficzna korzysta z nadal świeżego, 6-nanometrowego procesu technologicznego, przez co pobiera (i wydziela) bardzo mało energii. Niższy proces pozwolił również podnieść taktowanie procesora graficznego.



Chłodzenie z użyciem czterech ciepłowodów pozwala utrzymać odpowiednie temperatury na tej względnie dosyć chłodnej karcie.

Warto tu jeszcze zaznaczyć, że RX 6600 jest zgodny z Radeon Super Resolution, który nawet w starszych grach (bez wsparcia dla FSR) pozwoli podbić nieco płynność animacji kosztem ostrości obrazu - dzięki temu żadna gra nie zmusi nas do grania w najniższych ustawieniach. AMD również ma swoją wersję sprzętowego obniżania opóźnień, która działa z każdym monitorem (AMD Radeon Anti-Lag).

Nowy Intel Core i3-12100F to klucz do tego zestawu

Aby powyższa karta mogła pracować z pełną wydajnością, nie ma już konieczności parowania jej z procesorem wyposażonym w PCI-E 4.0, jak miało to miejsce ostatnio z RX 6500 XT. Niemniej w pozostałym budżecie nadal udało się zmieścić ten wyśmienity procesor (czego nie można powiedzieć o nieco szybszym Ryzenie 5 5600 - dodatkowe 200 zł przeznaczone na procesor oznaczałoby powrót na RX 6500 XT). Intel Core i3-12100F to obecnie najbardziej opłacalny 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor, a jako że w zestawie otrzymujemy również adekwatne do jego potrzeb chłodzenie, to nie musimy dopłacać do dodatkowego radiatora (choć można to uczynić w celu zwiększenia kultury pracy).



Najnowszy Intel Core i3-12100F okazał się być prawdziwym hitem dla graczy i radzi sobie nawet z mocniejszymi kartami graficznymi.

Pewną alternatywą tutaj mógł być 6-rdzeniowy AMD Ryzen 5500, ale w praktyce w grach zwykle ustępuje on wydajnością wybranemu przez nas Intelowi. Taka decyzja w sprawie CPU ciągnie za sobą wybór również nowszej płyty głównej i w tym miesiącu budżet znów pozwolił zmieścić w zestawie model z optymalnym chipsetem B660. Wydajności on nie zwiększa, ale pozwala na łatwiejszą rozbudowę w przyszłości, dzięki dodatkowym slotom na pamięć RAM lub złączem M.2 na dodatkowy dysk SSD. Ponadto ten model oferuje już nowsze złącze USB-C, bezpośrednio na tylnym panelu.



Niewielka dopłata do płyty głównej pozwoliła zachować to, co w PC najważniejsze - możliwość łatwej rozbudowy.

Pamięć RAM w zestawie komputerowym to z pewnością nie jest kwestia, na której można oszczędzać – od niej akurat wydajność faktycznie zależy, zatem, jak na komputer gamingowy przystało, te 3200 MHz przy niskim CL16 musi być. Oszczędzić mogliśmy teoretycznie na pojemności, ale przy obecnych cenach pamięci zwyczajnie nie ma to sensu. Dlatego też w zestawie mamy od razu 16 GB pamięci RAM, co powinno na jakiś czas wystarczyć (a w razie potrzeby wystarczy dokupić drugi identyczny zestaw pamięci).



Dobry komputer (a zwłaszcza komputer do gier) powinien mieć przynajmniej 16 GB pojemności RAM - najlepiej w dual channel z taktowaniem nie niższym niż 3200 MHz i opóźnieniem CL16.

Budżetowy dysk, zasilacz i obudowa – to nie jest kluczowe dla gracza

Od razu zaznaczamy – przez „budżetowy” w tytule powyżej nie mamy na myśli „niebezpiecznie słaby” – tu oczywiście też odsialiśmy produkty, które w naszym mniemaniu są zupełnie niegodne polecenia, a z tych, które zostały, wybraliśmy kierując się ceną. Dysk SSD tym sposobem ponownie pochodzi od Lexar - model PM620. To świeży model, który mimo niższej ceny korzysta z lepszych kości TLC. Nadal jest to dysk bez pamięci DRAM, ale obsługuje HMB, czyli potrafi korzystać z pamięci systemowej. To również jedyna istotna zmiana względem poprzednich miesięcy - nieco dodatkowego miejsca w budżecie, a także znaczne obniżki cen dysków, pozwoliły do naszej oferty dosztukować dwukrotnie większy dysk.



Nawet najwolniejsze dyski SSD NVMe będą w typowych zastosowaniach szybsze od SSD SATA.

Dobry komputer musi posiadać również solidny zasilacz - ten przez nas wybrany to sprawdzona jednostka firmy Silentium PC (obecnie już Endorfi) o mocy aż 550 W. Producent określa sprawność energetyczną na poziomie ponad 80% (co potwierdza certyfikat 80Plus), a 550 W mocy bez problemu obsłuży wybrane przez nas podzespoły (i nadal będzie posiadać znaczący zapas pod przyszłą robudowę). Pod względem bezpieczeństwa i stabilności pracy nie ma się tu czego obawiać.



Certyfikat 80Plus, sporo zabezpieczeń i zapas mocy - niczego więcej nie potrzeba.

Na koniec pozostała do omówienia obudowa – tym razem postanowiliśmy nie oszczędzać i wybraliśmy konstrukcję ze średniej półki, oferującą komplet funkcjonalności, jakich można wymagać od nowoczesnego komputera. Brakuje tu jedynie podświetlenia RGB, ale o ten aspekt można samemu zadbać w przyszłości. Miłym akcentem jest obecność łącznie trzech złączy USB na szczycie obudowy, w tym jednego w standardzie USB 3.2.



Piwnica jest, przewiewny front jest, filtry przeciwkurzowe są, szkło hartowane jest - wszystko się zgadza :)

Jaką wydajność w grach oferuje zestaw komputerowy do 3000 zł?

Poza testami karty graficznej, jakie znajdziecie na naszym portalu, warto zawsze zajrzeć na platformę YT w poszukiwaniu testów takiej właśnie konkretnej konfiguracji - czasami gra może być bardziej zależna od procesora lub karty graficznej i nasze testy porównujące podzespoły w sterylnych warunkach nie będą idealnie odzwierciedlać faktycznej wydajności. Poniżej przykładowa prezentacja wydajności takiego zestawu w dedykowanej dla niego rozdzielczości FHD.

Sprawdź testy RX 6600 + Core i3-12100F w 14 grach - rozdzielczość 1920x1080 px

Film pochodzi z kanału YouTube ShadowSeven.

Sprawdź testy RX 6600 + Core i3-12100F w 20 grach - rozdzielczość 1920x1080 px i 2560x1440 px

Film pochodzi z kanału YouTube Benchmark BEN.

Czy taki zestaw za 3000 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Nie ma się co oszukiwać - ani procesor, ani karta w tym zestawie nie są nadzwyczajnie potężne w zadaniach, takich jak rendering lub praca w środowisku 3D. Zestaw ten poradzi sobie z prostą obróbką grafiki, a jeżeli nie przesadzimy z rozdzielczością nagrań, to również z montażem wideo. Z drugiej strony wypada na tym polu znacznie lepiej od podobnie wycenionych laptopów.

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:

system operacyjny, np.: Windows 11 Home BOX USB PL - 649,00 zł (549 zł z usługą montażu)

łączność bezprzewodowa, np.: Cudy WU1400 - 79,00 zł



Windows 10 obecnie broni się już tylko ceną - "jedynastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) - dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

Partnerem akcji jest sklep internetowy Komputronik.pl