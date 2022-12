Odczuwalne obniżki cen kart graficznych w ostatnich tygodniach w końcu pozwoliły na złożenie naprawdę wydajnego zestawu komputerowego do 3500 zł. Nie jest to proste zadanie, ale jak najbardziej realne, zatem jeżeli szukacie komputera w tym budżecie, to serdecznie zapraszamy!

Dysponując kwotą w wysokości 3500 zł możemy już pokusić się o prawdziwie gamingową kartę graficzną z 8 GB vRAM i obsługą śledzenia promieni (choć w tym budżecie to nadal tylko ciekawostka). Razem z wydajniejszą kartą zawitał również mocniejszy zasilacz z modularnym okablowaniem - to pozornie niewiele zmian względem polecanego zestawu za 3000 zł, ale zestaw ten będzie realnie szybszy w grach. Zapraszamy zatem do zapoznania się z czwartą propozycją naszego zestawienia prezentującego polecane zestawy komputerowe - komputera do 3,5 tys. zł.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 3500 zł?

Radeon RX 6600 - czyli najbardziej opłacalna karta graficzna w cenie do 1500 zł

W segmencie kart graficznych do 1500 zł, na które można sobie pozwolić, gdy na cały zestaw komputerowy chcemy wydać około 3500 zł, mamy do wyboru dwie propozycje od NVIDII: starszy GTX 1660 Super (6 GB vRAM) oraz nieco nowszy RTX 3050 (8 GB vRAM). Obie te karty wypadają znacznie słabiej od propozycji od AMD, czyli wybranego przez nas Radeona RX 6600 (8 GB vRAM). Przynajmniej w kontekście klasycznie renderowanych gier - co dobitnie wykazał nasz wielki test tanich kart graficznych.



Dla tak wydajnej karty graficznej chłodzenie wyposażone w dwa wentylatory to już całkiem uzasadniony wybór.

Sytuacja nieco się wyrównuje, gdy zechcemy ogrywać najnowsze tytuły z włączonym śledzeniem promieni - tu karty NVIDII zrównują się z wybranym przez nas Radeonem (a czasem potrafią go wyprzedzić). Problem w tym, że żadna z kart graficznych poniżej 2000 zł nie zaoferuje realnie wystarczającej wydajności, aby w pełni cieszyć się owym Ray Tracingiem. Dlatego też postawiliśmy na ogólnie szybszą kartę graficzną od AMD.



Backplate nie tylko ładniej wygląda, ale również poprawia odprowadzanie ciepła z karty graficznej.

Do niedawna dużą przewagą kart NVIDII była obsługa DLSS, jednak obecnie coraz więcej tytułów (również tych starszych) dostaje wsparcie dla najnowszej odsłony FSR 2. Jest to funkcja, która działa na podobnej zasadzie, co DLSS, zatem pozwala zwiększyć wydajność jednocześnie wygładzając krawędzie za sprawą zaawansowanego upscalingu (przeskalowania) obrazu renderowanego w niższej rozdzielczości do tej natywnej naszego monitora. DLSS nadal jest tą lepszą technologią, ale musimy przyznać, że darmowy FSR 2.0 mocno mu nie ustępuje.

Wydajny procesor, szybki SSD i optymalna ilość RAM - tak właśnie prezentuje się dobry komputer

Praktycznie cała platforma bazowa pozostaje w tym zestawie identyczna, co w tańszym z polecanych zestawów komputerowych (zestawie do 3000 zł). Cóż poradzić, skoro to po prostu bardzo dobrze dobrany zestaw podzespołów, który bez problemu poradzi sobie z tą mocniejszą kartą graficzną? Dostajemy zatem najnowszy 8-wątkowy procesor Intel Core i3-12100F (którego wydajność przewyższa miejscami nawet procesory Intel Core i5 poprzednich generacji) osadzony na ekonomicznej płycie głównej ASUS PRIME H610M-K D4.



Dobrze dobrany budżetowy duet.

Płyta (tym razem od Gigabyte, ze względu na zapotrzebowanie na więcej złączy wentylatorów) niestety posiada tylko dwa złącza na RAM, a w tym budżecie już koniecznie trzeba wybrać zestaw pamięci pracujący w dual chanel, zatem ewentualna rozbudowa pamięci RAM będzie wymagać wymiany wybranych tu kości. Jednakże, jako że wybieramy od razu pamięć RAM o pojemności 16 GB, to nieprędko taka potrzeba zajdzie. Pamięci to sprawdzone i bardzo dobrze wycenione PNY o taktowaniu 3200 MHz i niskich opóźnieniach CL16. Podobnie dobrze prezentuje się dysk SSD - Lexar NM620 o pojemności 512 GB. Jest to model pracujący na kościach TLC z wykorzystaniem bufora w pamięci systemowej (HMB) - innymi słowy dysk, który sprawdzi się wyśmienicie nie tylko w grach!



To od dawna najbardziej opłacalny duet pamięci i SSD :)

Nowoczesna obudowa i zasilacz o mocy 500 W idealnie dopełniają ten zestaw

Zasadniczo RX 6600 działałby również dobrze na zasilaczu Elementum 550 W, którego mogliście spotkać w tańszych spośród polecanych zestawów komputerowych, ale zależało nam tym razem również na modularności okablowania oraz mimo wszystko nieco lepszym przystosowaniu do pracy z mocniejszymi kartami graficznymi. Stąd wybór SilentiumPC Vero M3 o mocy 600 W. W praktyce jego obecność pozwoli na wymianę karty w przyszłości na model z wyższego segmentu.



Zapas mocy na przyszłą rozbudowę to zawsze dobry wybór - w tym przypadku również otrzymujemy modularne okablowanie, co ułatwi montaż.

W tym miesiącu ponownie skłaniamy się ku obudowie Genesis IRID 503. Wyróżnia ją fabrycznie lepsza cyrkulacja powietrza (duży przewiewny front i dwa wentylatory), posiada również piwnicę z miejscem na dodatkowe dyski i nadmiar kabli, a boczny panel wykonano ze szkła hartowanego. Jest też na tyle przestronna, aby pomieścić dobraną w tym miesiącu wyjątkowo długą kartę graficzna. Konstrukcja tej obudowy aż się prosi o dołożenie w przyszłości podświetlenia RGB (można też dopłacić do wersji z 4 wentylatorami ARGB), ale jednocześnie bardzo dobrze wygląda bez takich dodatków. Dobierając w przyszłości wentylatory miejcie na uwadze, aby zaopatrzyć się również w stosowny dwójnik/trójnik ich zasilania (albo koncentrator).



Brak fabrycznego podświetlenia daje nam pełną swobodę w dalszej personalizacji zestawu.

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać wybierając komputer do 3500 zł?

Zmiana karty względem zestawu do 3000 zł daje w grach ogromnego kopa. Praktycznie każdy tytuł będzie można ogrywać w najwyższych ustawieniach w rozdzielczości Full HD. W grach, które obsługują Ray Tracing, konieczne będzie wspomaganie się FSR, ale nawet wtedy gra nie zawsze utrzyma te optymalne 60 FPS. Zobaczcie zresztą sami, na jaką wydajność można liczyć w popularnych tytułach:

Sprawdź testy karty Radeon RX 6600 z procesorem Core i3-12100F w 14 grach

Film pochodzi z kanału YouTube Zax Game Inn.

Jeżeli budżet pozwoli, to podpowiadamy podmianę płyty głównej

Zasadniczo w tym przedziale cenowym trudno o lepiej dobrane podzespoły, jednak pod względem przyszłej rozbudowy (np. o dodatkowe kości RAM albo szybszy dysk SSD) znacznie lepiej sprawdzi się płyta główna z chipsetem B660. Tu oczywiście należy zwrócić uwagę, aby była to płyta w formacie mATX. Wtedy sprzęt będzie faktycznie przyszłościowy, a na tym raczej też nam zależy.

Czy taki komputer gamingowy za 3500 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Obecność Radeona RX 6600 pozwoli już na całkiem rozsądną obsługę aplikacji do edycji wideo lub grafiki - ogólnie Radeony zwykle oferują wyższą wydajność obliczeniową niż ich odpowiedniki od NVIDII (co świetnie widać w środkowiskach CADowskich), jednak nie posiadają często dedykowanego wsparcia w popularnych aplikacjach - przykładowo w takim Blenderze RX 6600 zaoferuje wydajność poniżej znacznie gorszego (w grach) GTX 1650... W przeciwieństwie do kart z serii RTX również nie będziemy mogli pobawić się w tworzenie sztuki w aplikacji NVIDIA Canvas.

Komputery stacjonarne potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



Windows 10 nadal uznawany jest za nieco bardziej stabilny system, ale (darmowe) przejście na system Windows 11 to raczej tylko kwestia czasu.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego).

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

