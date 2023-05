Odczuwalne obniżki cen kart graficznych w ostatnich tygodniach w końcu pozwoliły na złożenie naprawdę wydajnego zestawu komputerowego do 3500 zł. Nie jest to proste zadanie, ale jak najbardziej realne, zatem jeżeli szukacie komputera w tym budżecie, to serdecznie zapraszamy!

Dysponując kwotą w wysokości 3500 zł możemy już pokusić się o to, co dla gracza najważniejsze - prawdziwie gamingową kartę graficzną i procesor (zamiast polecanego w zestawie za 3000 zł Intel Core i3). Ponownie też przesuwamy próg cenowy, w którym polecamy RAM o pojemności 32 GB. Zapraszamy do zapoznania się z czwartą propozycją naszego zestawienia prezentującego polecane zestawy komputerowe - komputera do 3,5 tys. zł, który będzie dobrym wyborem nie tylko w roli komputera gamingowego.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, aby spersonalizować pod siebie nasze propozycje.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 3500 zł?

AMD się nie patyczkuje i ceny Radeonów kuszą jak nigdy

W segmencie kart graficznych do 1500 zł, na które można sobie pozwolić, gdy na cały zestaw komputerowy chcemy wydać około 3500 zł, mamy kilka propozycji. NVIDIA GeForce RTX 3050 można na starcie przekreślić, podobnie jak NVIDIA GeForce RTX 3060 w wariancie 8 GB (karta niewiele szybsza od RTX 3050). Do niedawna polecaliśmy w tym segmencie cenowym Intel ARC A750 (obecnie znajdziecie go już w komputerze do 3000 zł), ale w maju zaskoczyły nas obniżki cen kart AMD. Tak oto w zestawie ląduje AMD Radeon RX 6650 XT, wyposażony w 8 GB pamięci vRAM.



Dla tak wydajnej karty graficznej chłodzenie wyposażone w dwa wentylatory to już całkiem uzasadniony wybór.

To niewątpliwie obecnie najbardziej opłacalny sprzęt dla graczy. Odświeżona konstrukcja modelu Radeon RX 6600 XT uwzględnia wyższe taktowanie, a jednocześnie jej cena jest niższa, zatem wybór jest prosty :) Taka karta graficzna pozwoli już na zupełnie bezstresowe granie w rozdzielczości Full HD, nawet na monitorze z odświeżaniem 240 Hz. Realnie najnowsze gry z pomocą FSR powinny również dobrze działać w rozdzielczości WQHD.



Backplate nie tylko ładniej wygląda, ale również poprawia odprowadzanie ciepła z karty graficznej.

Należy zwrócić uwagę na to, że karta graficzna od AMD nie jest zgodna z DLSS, ale jednocześnie większość gier, które DLSS obsługują, wspiera również jego odpowiednik, czyli właśnie FSR. AMD dodatkowo oferuje funkcję RSR, która działa w podobny sposób, ale nie wymaga żadnej kompatybilności ze strony gier. W tym przedziale cenowym na ten moment dostępne są tylko dwa modele Radeona RX 6650XT i tutaj zdecydowaliśmy się na dobrze znany model ASUS Dual. Chłodzenie w tym przypadku bez problemu sobie poradzi, a przynajmniej budżet nie został przekroczony.

Wydajny procesor, szybki SSD i optymalna ilość RAM - tak właśnie prezentuje się dobry komputer

Skoro już zdecydowaliśmy się na kartę od AMD, to najlepszym wyborem w kwestii procesora będzie oczywiście AMD Ryzen 5 5600. Oferuje osiągi zbliżone do Intel Core i5-12400F, a jest przy tym tańszy. Ilość rdzeni jest również taka sama, więc nie ma sensu przepłacać. Zwłaszcza że w takim układzie będzie można skorzystać z funkcji SAM (Smart Access Memory), aby jeszcze więcej wycisnąć z GPU. Jeżeli budżet pozwoli się lekko naciągnąć, to warto dokupić jeszcze lepsze niż fabryczne chłodzenie - przykładowo Endorfy FERA 5.



Mimo, iż już nie jest rozwijana, to jednak gotowa na znaczne ulepszenia platforma AM4 idealnie sprawdza się w tym budżecie.

Pamięć RAM to sprawdzone (i używane przez nas w różnych przedziałach cenowych) oraz bardzo dobrze wycenione moduły ADATA XPG o taktowaniu 3200 MHz i niskich opóźnieniach CL16. Pamięci RAM nigdy zbyt wiele, dlatego też polecamy od razu doposażyć się w 32 GB - zwłaszcza że ceny pamięci RAM obecnie są niskie jak nigdy. Podobnie dobrze prezentuje się "dysk twardy", czyli oczywiście dysk SSD (dyski HDD lepiej omijać szerokim łukiem) - Lexar NM620 o pojemności 1 TB (ponownie za sprawą obniżek cen). Jest to model pracujący na kościach TLC z wykorzystaniem bufora w pamięci systemowej (HMB) - innymi słowy dysk, który sprawdzi się wyśmienicie nie tylko w grach!



To od dawna najbardziej opłacalny duet pamięci i SSD :)

Nowoczesna obudowa i zasilacz o mocy 600 W idealnie dopełniają ten zestaw

Wybór tanich zasilaczy ostatnio nieco się zawęził (albo raczej trochę one podrożały...), stąd w tym miesiącu postawiliśmy na najnowszą odsłonę cenionej serii VERO - model L5 o mocy 600 W. W praktyce jego obecność pozwoli na wymianę karty w przyszłości na model z wyższego segmentu, a już teraz zaoferuje wysoki poziom bezpieczeństwa i przyzwoitą kulturę pracy.



Zapas mocy na przyszłą rozbudowę to zawsze dobry wybór - w tym przypadku również otrzymujemy modularne okablowanie, co ułatwi montaż.

W tym miesiącu ponownie polecamy obudowę KRUX CELLA. Wyróżnia ją fabrycznie dobra cyrkulacja powietrza (choć tutaj warto zaopatrzyć się w dodatkowy wentylator 120 mm) i wysoka jakość wykonania. Posiada również piwnicę z miejscem na dodatkowe dyski i nadmiar kabli, a boczny panel wykonano ze szkła hartowanego. Jest też na tyle przestronna, aby pomieścić wyjątkowo długą kartę graficzną, gdybyśmy kiedyś na taką zmienili układ Intela. Konstrukcja tej obudowy aż się prosi o dołożenie w przyszłości podświetlenia RGB, ale jednocześnie bardzo dobrze wygląda bez takich dodatków. Dobierając w przyszłości wentylatory miejcie na uwadze, aby zaopatrzyć się również w stosowny dwójnik/trójnik ich zasilania (albo koncentrator).



Brak fabrycznego podświetlenia daje nam pełną swobodę w dalszej personalizacji zestawu.

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać wybierając komputer do 3500 zł?

W tym miesiącu polecany zestaw komputerowy do 3500 zł stanowczo najlepiej nadaje się do grania. Praktycznie każdy tytuł będzie można ogrywać w najwyższych ustawieniach w rozdzielczości Full HD, a często nawet i w QHD. Zobaczcie zresztą sami, na jaką wydajność można liczyć w popularnych tytułach na duecie karty AMD i procesora AMD Ryzen 5.

Prezentacja wydajności zestawu z AMD Ryzen 5 5600 i AMD Radeon RX 6650 XT

Film pochodzi z kanału YouTube Ancient Gameplays.

Czy taki komputer gamingowy za 3500 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Od opisanej powyżej konfiguracji można wymagać już całkiem sporo również poza grami. Dobrej jakości podzespoły zapewnią stabilność, a wybrany CPU nieraz zaskoczy nas szybką pracą. Płytę główną również wybraliśmy tak, aby móc łatwo i szybko podłączyć dodatkowe nośniki lub akcesoria. Układ graficzny sprawdzi się również w aplikacjach do edycji wideo/grafiki, a dwukrotność standardowych 16 GB RAM zapewni komfort wielozadaniowości. Podsumowując - poza tym, że to prawdopodobnie najlepszy komputer gamingowy do 3500 zł, to również w bardziej kreatywnych zastosowaniach spisze się wyśmienicie.

Komputery stacjonarne potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:

system operacyjny, np.: Windows 11 Home BOX USB PL - 649,00 zł (549 zł z usługą montażu)

łączność bezprzewodowa, np.: Cudy WU1400 - 79,00 zł



Windows 10 obecnie broni się już tylko ceną - "jedenastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) - dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

