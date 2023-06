Mając w tym miesiącu do wydania kwotę do 4000 zł na zestaw komputerowy, możemy już sięgnąć po naprawdę wydajne podzespoły, a dodatkowo możemy pozwolić sobie na nieco bardziej gamingowy wygląd i ogólnie solidniejsze części. Wszystko za sprawą znacznych obniżek cen podzespołów.

Płatna współpraca ze sklepem internetowym Komputronik.pl

Teoretycznie niewielka dopłata między zestawem za 3500 zł a 4000 zł, a jednak różnica w wydajności w grach będzie ogromna. Dopłata do karty graficznej AMD Radeon podniosła wydajność w klasycznym renderingu, zachowując zbliżone osiągi po aktywowaniu śledzenia promieni. Ponownie również w tym segmencie polecamy 32 GB RAM. Jeżeli ciekawi Was, jak wygląda taki zestaw części za 4000 zł, to zapraszamy do zapoznania się z tą, już piątą, propozycją naszego zestawienia prezentującego polecane zestawy komputerowe.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, aby spersonalizować pod siebie nasze propozycje.

Inne, niż komputer do 4000 zł, polecane zestawy komputerowe w popularnych zakresach cen:

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 4000 zł?

Przewaga, jaką daje AMD Advantage - czyli połączenie procesora i karty graficznej AMD

Ceny procesorów Intela nieco staniały, ale nie na tyle, aby zagrozić dominacji AMD w tym segmencie, zatem w zestawie za 4000 zł pozostaje 6-rdzeniowy AMD Ryzen 5 5600. Jego wydajność nie tylko zaspokoi każdą obecnie dostępną grę, ale również poradzi sobie w bardziej zaawansowanych zadaniach. Warto też mieć na uwadze, że w przyszłości będzie można jeszcze bardziej zestaw przyspieszyć, zmieniając procesor na AMD Ryzen 7 5800X3D. W tym miesiącu pewną zmianą jest wybranie wariantu "Tray", czyli procesora bez chłodzenia w zestawie - chłodzenie i tak dokupujemy mocniejsze (wyjątkowo udany Enforfy Fera 5 z podświetleniem ARGB), więc po co dopłacać za zbędne chłodzenie fabryczne.



Ryzen 5 5600 to obecnie jeden z najbardziej opłacalnych procesorów, którego wydajność realnie oscyluje w okolicy droższego Core i5-12400F. Chłodzenie FERA 5 zagwarantuje ciszę i przy tym ładnie wygląda.

Kartę graficzną tym razem ponownie wybraliśmy z tego samego obozu, co procesor, ale udało się załapać na znacznie wydajniejszy model - AMD Radeon RX 6700 XT. To karta, która zawstydza w klasycznych grach nadal wyraźnie droższego RTX 4060 Ti oraz podobnie wycenionego RTX 3060 Ti. Owszem - po aktywowaniu śledzenia promieni GeForce wychodzi na delikatne prowadzenie, ale jak pokazały niedawne premiery nowych gier (np. Hogwarts Legacy), żadna z tych kart nie nadaje się do używania Ray Tracingu w pełnej krasie, więc lepiej skupić się na wydajności bez niego. To, co za to zyskujemy, to wzrost wydajności wynikający z aktywowania AMD Smart Access Memmory (SAM, dostępne tylko dla konfiguracji w całości opartej o AMD) - pozwala to odblokować pełen potencjał zarówno karty, jak i procesora. Karta Intel ARC A770 w podobnej cenie oferuje znacznie niższą wydajność, więc tutaj dylematów nie było.



AMD Radeon RX 6700XT nie jest na tyle prądożerną kartą, aby wymagać masywnego chłodzenia - dwa wentylatory w zupełności tu wystarczą.

Płyta główna, dysk i pamięci tym razem nie schodzą na drugi plan

Jednym z powodów, dla którego mogliśmy nieco dopłacić do karty graficznej, był powrót dostępności płyt głównych z chipsetem AMD B450. Ten obecnie już domyślnie obsługuje nowe procesory AMD, a do tego realnie radzi sobie z ich wydajnością. Do zestawu komputerowego za 4000 zł na czerwiec w takim przypadku trafiła płyta główna ASUS B450M-A II. Cztery sloty DIMM pozwolą na rozbudowę pamięci RAM w przyszłości, ale niestety tylko jedno złącze M.2 nie pozwoli w przyszłości dołożyć kolejnego tego typu SSD, podobnie jak nie dołożymy więcej kart rozszerzeń (np. profesjonalnej karty dźwiękowej albo grabera wideo), jako że karta graficzna zasłania wszystkie pozostałe sloty PCI-E. Jeżeli zależy Wam na takich funkcjach, to warto kupić droższy model płyty głównej.

Porządna płyta główna zapewni dłuższe życie każdej pralki, to znaczy PC.

Pamięci RAM wybraliśmy z tych szybszych (3600 MHz), jako że procesory AMD Ryzen realnie są w stanie z tego skorzystać, ale również (patrząc na to, w jaką stronę zmierza branża gier) nie oszczędzaliśmy na pojemności i wybraliśmy moduły dające razem 32 GB RAM. Tak o to do oferty trafiły 32 GB pamięci DDR4 3200 MHz CL16. W zestawie naturalnie nie mogło zabraknąć pojemnego dysku SSD (1 TB, NVMe PCI-E 3.0). W przyszłości śmiało możemy dołożyć więcej pamięci lub dyski SSD SATA, tak że w tej kwestii nie powinniśmy czuć się ograniczeni.



Optymalny rozmiar dysku i pamięci - to co tygryski lubią najbardziej!

Zasilacz i obudowa w takim zestawie nie są zupełnie obojętne

Wybrane podzespoły, w szczególności karta graficzna oraz procesor, potrafią już wydzielić na tyle dużo ciepła, że wybór obudowy powinien uwzględniać odpowiednio dobrą cyrkulację powietrza. Powracamy do wcześniej już polecanego modelu Genesis IRID 503 V2 aRGB - oszczędna w rozmiarze obudowa, która wyróżnia się nietuzinkowym wyglądem. Cztery fabrycznie zamontowane wentylatory nie tylko zapewnią tę pożądaną cyrkulację powietrza, ale również posiadają podświetlenie aRGB, którym będzie można sterować z poziomu aplikacji oraz przycisku na obudowie. Na szczycie wyprowadzono dla naszej wygody trzy złącza USB (w tym jedno 3.0) oraz dwa złącza audio.



Obudowa jest z RGB, ale zawsze można je wyłączyć lub ujednolicić kolor.

Bez zmian względem poprzedniego miesiąca pozostał natomiast zasilacz - nie tylko w kwestii modelu, ale również mocy (600 W), zatem w tym przypadku nie ma już dużego zapasu na przyszłą rozbudowę o bardziej prądożerną kartę graficzną. Komplet zabezpieczeń i stabilna kontrola napięć (za sprawą przetwornika DC-DC) to tylko część jego zalet - zaraz obok certyfikatu skuteczności energetycznej 80Plus Bronze. Jedyne, czego tutaj zabrakło, to modularność okablowania, ale wybrana w tym zestawie obudowa pozwoli skutecznie ukryć niepotrzebne przewody w piwnicy na zasilacz.



Nowa linia zasilaczy Vero L5 oferuje wyższą jakosć wykonania.

Jaką wydajność w grach zaoferuje komputer gamingowy do 4000 zł?

Nieco wyższa wydajność karty graficznej niż w zestawie komputerowym za 3500 zł, musiała przełożyć się na lepsze osiągi w grach. To, co zyskujemy, to gwarancję, że w każdej grze FPS będzie odpowiedni i że nie zaskoczą nas kaprysy sterownika karty Intela. Sam polecany tu duet (Radeon + Ryzen) realnie pozwala nawet na przyjemne ogrywanie sporej części gier w rozdzielczości 1440p lub wykorzystanie potencjału 240-360-hercowych monitorów w grach e-sportowych. Jak już wspomnieliśmy, najnowsze gry mogą stawiać opór przy próbie używania śledzenia promieni, ale w tych nieco starszych śmiało można również z nim się bawić. Poniżej możecie przekonać się, na jaką realnie wydajność można liczyć w tego typu zestawie.

Testy karty AMD Radeon RX 6700 XT z procesorem AMD Ryzen 5 5600 w 14 grach (1080p)

Film pochodzi z kanału YouTube Ancient Gameplays.

Wybór wydajnej karty graficznej pozwala taki zestaw komputerowy uznać za prawdziwy komputer gamingowy. Możemy liczyć na płynną rozgrywkę w rozdzielczości Full HD i możliwość grania w najnowsze tytuły w najwyższych ustawieniach. Jeżeli skorzystamy z FSR 2.0, to również w rozdzielczości 1440p większość gier uraczy nas wystarczająco wysokim FPS. Jest to również dobry komputer do rozpoczęcia przygody ze streamowaniem (za sprawą znacznie poprawionych w ostatnim czasie sterowników oraz enkodera wideo w kartach AMD).

Czy taki komputer gamingowy za 4000 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Obecność uczciwie 6-rdzeniowego i 12-wątkowego procesora AMD Ryzen 5 5600 przekłada się na bardzo przyzwoitą wydajność w zastosowaniach innych niż gry. Karta graficzna niestety w tej kwestii wypada nieco gorzej - brak obecności rdzeni CUDA sprawia, że Radeon radzi sobie odczuwalnie gorzej w aplikacjach wspierających się właśnie GPU (jak Blender albo DaVinci). Dobra wiadomość jest taka, że mamy tu spory zapas pamięci graficznej (vRAM), co często ma krytyczne znaczenie. Ostatecznie można całkiem sprawnie na nim popracować, ale jeżeli ma to być główny powód zakupu komputera, to radzimy napisać do sklepu w sprawie podmiany karty graficznej na coś z RTX w nazwie ;) Szybki dysk i pamięć RAM pozwalają za to przyjemnie obcować z komputerem w bardziej przyziemnych zadaniach, takich jak obsługa pakietu MS Office, ale jeżeli rozbudujemy ową pamięć RAM, to zestaw może realnie służyć za wydajną stację roboczą, np. do pracy z pakietem Adobe.

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



Windows 10 obecnie broni się już tylko ceną - "jedenastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) - dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

