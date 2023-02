Mając w tym miesiącu do wydania kwotę do 4000 zł na zestaw komputerowy, możemy już sięgnąć po naprawdę wydajne podzespoły, pod warunkiem, że nie przeszkadza nam minimalistyczny wygląd zestawu. Wszystko za sprawą znacznych obniżek sprzętu AMD.

Tym razem dopłata 500 zł względem zestawu za 3500 zł pozwoliła nam nieco podnieść komfort użytkowania zestawu. Dopłata do karty NVIDII nie podniosła wydajności, ale zapewni spokój w kwestii stabilności. Udało się też przemycić większy dysk. Jeżeli ciekawi Was, co to oznacza w praktyce, to zapraszamy do zapoznania się z tą, już piątą, propozycją naszego zestawienia prezentującego polecane zestawy komputerowe.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora.

Inne, niż komputer do 4000 zł, polecane zestawy komputerowe w popularnych zakresach cen:

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 4000 zł?

NVIDIA i AMD w jednym komputerze? To ma sens!

Po obniżkach cen procesorów AMD, które miały miejsce w listopadzie zeszłego roku, wszyscy czekali na ruch Intela w postaci wprowadzenia do sprzedaży Core i5-13400F z atrakcyjną ceną. Plan udał się połowicznie, tzn. Core i5-13400F jest już dostępny, ale cena nie jest atrakcyjna... Zatem zestaw za 4000 zł ponownie pozostaje z wyśmienitym, 6-rdzeniowym i 12-wątkowym AMD Ryzen 5 5600 (bez X). Jego wydajność nie tylko zaspokoi każdą obecnie dostępną grę, ale również poradzi sobie w bardziej zaawansowanych zadaniach. Warto też mieć na uwadze, że w przyszłości będzie można jeszcze bardziej zestaw przyspieszyć, zmieniając procesor na AMD Ryzen 7 5800X3D.



Ryzen 5 5600 to obecnie jeden z najbardziej opłacalnych procesorów, którego wydajność realnie oscyluje w okolicy Core i5-12400F.

Kartę graficzną ponownie wybraliśmy ze stajni NVIDII - model GeForce RTX 3060 12 GB oferuje już wystarczająca wydajność, aby w grach cieszyć się Ray Tracingiem (śledzeniem promieni). W takim przypadku uzyskamy więcej FPS niż na ciut droższym AMD Radeon RX 6650XT, choć w pozostałych sytuacjach (w starszych grach) to Radeon byłby o 10-15% szybszy. Pewną alternatywą był też Intel ARC A770 - przynajmniej gdyby udało się go dostać poniżej 1900 zł. Wybierając kartę NVIDII dodatkowo otrzymujemy również dostęp do pakietu NVIDIA Broadcast, który świetnie sprawdza się w przypadku streamowania, oraz oczywiście NVIDIA DLSS, który przewyższa jakością obrazu powszechnie dostępny FSR (są to techniki zwiększające wydajność w grach za sprawą upscalingu).



RTX 3060 nie jest na tyle prądożerną kartą, aby wymagać masywnego chłodzenia - dwa wentylatory w zupełności tu wystarczą.

Płyta główna, dysk i pamięci schodzą na drugi plan

Jednym z powodów obniżenia budżetu na kartę graficzną była konieczność wybrania droższej płyty głównej - dostępność wcześniej polecanych płyt głównych z chipsetem B450 spadła do tego poziomu, że nie sprawdzą się one w naszym poradniku (choć realnie to nadal dobry wybór). Do zestawu komputerowego za 4000 zł na styczeń w takim przypadku trafiła płyta główna Gigabyte B550M-DS3H - zasadniczo ten sam typ płyty, tylko że w nowszym wydaniu. Cztery sloty DIMM pozwolą na rozbudowę pamięci RAM w przyszłosci, dodatkowe złącze M.2 pozwoli dołożyć kolejny szybki dysk SSD, a jedyny niezasłonięty przez kartę graficzną slot PCI-E x16 pozwoli dołożyć do komputera np. profesjonalną kartę dźwiękową albo graber wideo. W tym przypadku nie potrzeba nawet aktualizować BIOS, aby uruchomić komputer z nowym procesorem.



Oszczędna płyta główna nadal może pozwolić na dalszą rozbudowę.

A skoro już przy pamięciach jesteśmy, to w tym przypadku jednak postawiliśmy na drobny kompromis. Lepszym, ale nieco droższym wyborem byłaby pamięć RAM o taktowaniu 3600 MHz, zatem jeżeli możecie wydać nieco ponad 4000 zł, to stanowczo warto do takich modułów dopłacić. Procesory AMD Ryzen 5000 stanowczo lubią szybką pamięć. Tym razem (za sprawą obniżek cen dysków) udało się do zestawu zmieścić chociaż pojemniejszy dysk SSD o pojemności 1 TB (NVMe PCI-E 3.0). W przyszłości śmiało możemy dołożyć jeszcze jeden dysk lub więcej pamięci, tak że w tej kwestii nie powinniśmy czuć się ograniczeni.



Optymalny rozmiar dysku i pamięci - to co tygryski lubią najbardziej!

Zasilacz i obudowa w takim zestawie nie są zupełnie obojętne

Wybrane podzespoły, w szczególności karta graficzna oraz procesor, potrafią już wydzielić na tyle dużo ciepła, że wybór obudowy powinien uwzględniać odpowiednio dobrą cyrkulację powietrza. KRUX CELLA stanowczo zalicza się do dobrze wentylowanych obudów w tym segmencie cenowym, zatem tutaj wybór był prosty (zwłaszcza że model ten realnie zaskakuje jakością wykonania). Ze względu na wzrost cen wcześniej polecanych zasilaczy SilentiumPC Vero M3 z modularnym okablowaniem, tym razem wybór padł na analogiczny model od Thermaltake, również dysponującego mocą 600 watów. Taki zasilacz komputerowy da nam odpowiedni zapas mocy na ulepszanie komputera w przyszłości, a jednocześnie zagwarantuje jego stabilną pracę bez ryzyka uszkodzenia podzespołów.



Obudowa jest bez RGB, ale zawsze można je dołożyć we własnym zakresie.

Jaką wydajność w grach zaoferuje zestaw komputerowy do 4000 zł?

Podobnej wydajności podzespoły, co w zestawie komputerowym za 3500 zł, musiały przełożyć się na podobną wydajność w grach. To, co zyskujemy, to gwarancję, że w każdej grze wydajność będzie odpowiednia i że nie zaskoczą nas kaprysy sterownika karty Intela. Sam polecany tu duet (GeForce + Ryzen) realnie pozwala nawet na przyjemne ogrywanie sporej części gier w rozdzielczości 1440p lub wykorzystanie potencjału 240-360-hercowych monitorów w grach e-sportowych. Jak już wspomnieliśmy, tym razem będzie można również cieszyć się grami z aktywnym śledzeniem promieni, zwłaszcza jeżeli wspomożemy się DLSS. Poniżej możecie przekonać się, na jaką realnie wydajność można liczyć w tego typu zestawie.

Testy karty GeForce RTX 3060 12 GB z procesorem AMD Ryzen 5 5600 w 14 grach (1080p)

Film pochodzi z kanału YouTube ShadowSeven.

Wybór wydajnej karty graficznej pozwala taki zestaw komputerowy uznać za prawdziwy komputer gamingowy. Możemy liczyć na płynną rozgrywkę w rozdzielczości Full HDi możliwość grania w najnowsze tytuły w najwyższych ustawieniach. Jest to również dobry komputer do rozpoczęcia przygody ze streamowaniem.

Czy taki komputer gamingowy za 4000 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Obecność uczciwie 6-rdzeniowego i 12-wątkowego procesora AMD Ryzen 5 5600 przekłada się na bardzo przyzwoitą wydajność w zastosowaniach innych niż gry. Karta graficzna dzięki obecności rdzeni CUDA oraz pokaźniej pojemności vRAM radzi sobie wyśmienicie w aplikacjach wspierających się właśnie GPU (jak Blender albo DaVinci). Szybki dysk i pamięć RAM pozwalają również przyjemnie obcować z komputerem w bardziej przyziemnych zadaniach, takich jak obsługa pakietu MS Office, ale jeżeli rozbudujemy ową pamięć RAM, to zestaw może realnie służyć za wydajną stację roboczą, np. do pracy z pakietem Adobe.

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



Windows 10 nadal uznawany jest za nieco bardziej stabilny system, ale (darmowe) przejście na Windows 11 to raczej tylko kwestia czasu.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (system operacyjny również zostanie zainstalowany, jeżeli ten dodamy do koszyka sklepowego).

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

Partnerem akcji jest sklep internetowy Komputronik.pl