Mając do wydania 5 000 zł na gamingowy PC, mamy już w czym wybierać. W praktyce taki zestaw zagwarantuje nam już bezkompromisowe granie w FHD nawet z 240-hercowym monitorem w gry e-sportowe lub z najwyższymi detalami w większe tytuły. Świetnie poradzi sobie też z 1440p.

Obniżki cen procesorów AMD Ryzen z listopada 2022 nadal obowiązują, a konkurencja wciąż nie jest w stanie nawiązać walki, zatem w polecanym zestawie komputerowym za 5000 zł pozostaje po raz kolejny ten sam procesor. Ceny kart nieco się ustabilizowały, za to znacznie tanieją dyski i pamięci. Zasadniczo cały zestaw okazał się być równie aktualny, co miesiąc wcześniej i poczyniliśmy jedynie kilka zmian jakościowych - jeżeli ciekawi Was, jakich dokładnie, to zapraszamy do zapoznania się z już szóstą propozycją naszego zestawienia polecanych zestawów komputerowych - komputerem za nieco ponad 5 tys. zł.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 5000 zł?

Nie przepłacaj za procesor o tej samej wydajności

Kwota 5000 zł w praktyce pozwala już na nieco więcej elastyczności przy wyborze podzespołów. Moglibyśmy się tutaj skierować w stronę droższego Intel Core i5-12400F, który to wymaga również droższej płyty głównej, ale obecnie nie wiązałoby się to z istotną różnicą wydajności względem wybranego również miesiąc wcześniej Ryzena 5600 - tyle samo rdzeni oraz wątków z nieco tylko gorszą wydajnością pojedynczego rdzenia, którą można w zasadzie nadrobić korzystając z odblokowanego mnożnika w procesorach AMD. Sytuację miał tutaj odmienić Intel Core i5-13400F, ale z ceną na poziomie 1100 zł nie ma czego szukać w naszych zestawieniach.

Po premierze nowej generacji procesorów AMD Ryzen 7000 poprzednia seria bardzo przyjemnie obniżyła swoją cenę - po dziś dzień są najbardziej opłacalnym wyborem.

Jedyne, co w tym miesiącu zmieniliśmy, to wybór procesora w wariancie bez fabrycznego chłodzenia - zamiast niego dołożyliśmy wydajniejsze i ładniejsze chłodzenie Fera 5 ARGB. Płyta główna, jaką wybraliśmy, to tym razem Gigabyte B550M DS3H - model tak samo funkcjonalny, ale nieco mniej atrakcyjny wizualnie niż Gigabyte B550M Aorus Elite, polecany we wcześniejszych zestawieniach. Oferuje przyzwoity zestaw złączy (w tym 4 szybkie złącza USB 3.2 10 Gbps) oraz możliwość rozbudowy zarówno pamięci RAM, jak i przestrzeni dyskowej (również poprzez dołożenie kolejnego dysku M.2).

Chłodzenie sekcji zasilania pozwoli na stabilniejszą pracę pod pełnym obciążeniem.

Szalone ceny Radeonów - karta z wysokiego segmentu w zestawie za 5000 zł?

Kolejna kwestia to wybór karty graficznej. Nie tak dawno temu cieszyliśmy się, że w omawianym zestawie za 5000 zł udało się wstawić RTX 3070 zamiast RTX 3060 Ti, ale w tym miesiącu ceny zaskoczyły nas jeszcze bardziej! Co prawda nie ceny kart NVIDII (te zasadniczo zdrożały...), ale ceny Radeonów - a konkretnie RX 6800 i RX 6800 XT (którego polecamy do zestawu za 6000 zł). To niemalże topowe karty poprzedniej generacji, w obu przypadkach wyposażone w 16 GB pamieci graficznej, wsparcie dla śledzenia promieni oraz dodatkowo świetnie dogadujące się z procesorem AMD (za sprawą technologii SAM).

RX 6800 to już segment, w którym chłodzenie odgrywa istotną rolę - warto tu dopłacić do nieco lepszego modelu, takiego jak Sapphire Pulse.

W tym przypadku AMD Radeon RX 6800 pozwoli nam na beztroskie granie w rozdzielczosci 2560x1440px, nawet w najnowszych grach, które potrafią już zdławić konkurencyjne karty z uwagi na zapotrzebowanie na więcej niż zwykle w nich stosowane 8-10 GB vRAM. Karty AMD ostatnio również oferują znacznie bardziej rozbudowany panel sterowania, który pozwala nawet na automatyczne i bezpieczne podkręcanie karty (z uwzględnieniem wydajności jej chłodzenia). Sterowniki te pozwalają również na nagrywanie rozgrywki oraz aktywowanie RSR - funkcji dostępnej tylko dla kart Radeon, która działa w podobny sposób co DLSS/FSR, ale można jej używać w każdej grze, nawet tej bez wsparcia dla owych technik.

Backplate chroni kartę, ale w tym przypadku nie blokuje też przepływu powietrza przez układ chłodzenia karty.

RAM i SSD z rozsądnego przedziału

Dysk SSD, co prawda, dla gracza nie jest krytycznie ważny, ale pamiętajmy, że gracz to też człowiek i komputera używa też poza grami, zatem wybór najtańszego SSD to nie jest dobra opcja. Dysk z naszej propozycji korzysta ze świeżego kontrolera, pozwalającego korzystać z pamięci RAM, co znacznie przyspiesza operacje wykonywane przez system (a także gry). Korzysta również z kości TLC, co oznacza znacznie mniejszy spadek prędkości po jego zapełnieniu niż w przypadku tańszych opcji z pamięciami QLC. Jedyne, co można by tu zmienić, to jego pojemność, ale to już kwestia indywidualnych preferencji. Ponownie pozostajemy z pojemnością 1 TB - to w zupełności wystarczy na system, aplikacje (razem z aktualizacjami) oraz kilkanaście nawet dużych gier.

RGB nie ma, ale jest solidny radiator :)

Z kolei 16 GB pamięci RAM uznaliśmy już za stanowczo niewystarczające (przecież tyle samo ma obecna w tym zestawie karta graficzna!), zatem tym razem postawiliśmy na 32 GB, co pozwoli bezstresowo używać komputera do grania i streamowania, a przede wszystkim zaspokoi apetyt nowych gier (takich jak The Last of US lub Hogwarts Legacy). Ryzen, co prawda, nie pogardziłby nieco szybszym taktowaniem, ale nie jest to kluczowe. Jeżeli jednak macie do dyspozycji nieco wyższą kwotę, to warto do tego właśnie dopłacić (tj. do pamięci RAM o taktowaniu 3600 MHz).

Dobrze wentylowana obudowa przy takiej wydajności to podstawa, podobnie jak mocny zasilacz

Już w polecanym zestawie komputerowym za 4000 zł zwróciliśmy Waszą uwagę na konieczność zadbania o dobrą cyrkulację powietrza w obudowie, zatem ponownie wybór sprawdzonej obudowy Genesis IRID 353 ARGB nie powinien dziwić. Jako że nadal pozostaliśmy w formacie mATX, to nadal będzie to optymalny wybór, zwłaszcza pod względem ceny. To również zaskakująco pojemna obudowa w kwestii karty graficznej i nawet tak duży model, jak wybrany Radeon RX 6800, zmieści się tu bez najmniejszego problemu i utrudniania przepływu powietrza. Trzy fabrycznie zastosowane w tej obudowie wentylatory o średnicy 120 mm gwarantują wyśmienity obieg powietrza, a przy tym pięknie rozświetlają całą konstrukcję.

Wybór obudowy to w dużej mierze kwestia gustu, ale w tym segmencie należy mieć na uwadze dobrą cyrkulację powietrza.

Ten ostatni, ale nie najmniej istotny element, jakim jest zasilacz, dobraliśmy również z myślą o niewielkich rozmiarach całego zestawu, dlatego też jest to model z modularnym okablowaniem. Oznacza to, że nieużywane przewody od dysków napędów oraz nadmiarowe przewody do zasilania karty graficznej mogą zostać w kartonie, zamiast utrudniać utrzymanie porządku w obudowie (i torować przy tym przepływ powietrza). Jego moc 600 W w zupełności zaspokoi wszystkie podzespoły, choć w tym przypadku raczej nie ma mowy o wymianie w przyszłości karty na model z wyższej półki (jedynie odpowiedniki tego pobierającego ~250 W RTX 3070 z nowszych generacji).

Nowe zasilacze Thermaltake oferują bardzo dobry stosunek ceny do jakości i mocy.

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać od takiego zestawu?

Wykonany przez nas na premierę test karty pozwala oszacować, jak wypada wydajność bezwzględna proponowanego tu RX 6800. Warto jednak zajrzeć również na platformę YT w poszukiwaniu testów zbliżonej (do tej tutaj polecanej) konfiguracji - czasami gra może być bardziej zależna od CPU lub GPU i nasze testy porównujące podzespoły w sterylnych warunkach nie będą idealnie odzwierciedlać faktycznej szybkości. Poniżej prezentujemy Wam porównanie wydajności proponowanego w tym miesiącu RX 6800 wzgledem wcześniej polecanego w tym budżecie RTX 3070:

Porównanie RX 6800 i RTX 3070 (Ryzen 7 5800X w 20 grach) - rozdzielczość 2560x1440 px

Film pochodzi z kanału YouTube FPS Computers.

Jak widać, w grach, które nie korzystają ze śledzenia promieni, Radeon oferuje znacznie (czasami nawet o 30%!) wyższą wydajność. Aktywowanie Ray Tracingu zbliża obie karty do siebie i tylko w grach, które oferują pełen pakiet tych funkcji (np. Cyberpunk 2077), polecany przez nas Radeon faktycznie zaczyna przegrywać z RTX 3070. Nieskromnie napiszemy, że ponownie może to być najlepszy komputer (do gier komputerowych) w cenie do 5000 zł :)

Czy taki komputer gamingowy za 5000 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Jak najbardziej! Obecność 12-wątkowego Ryzena 5 poprzedniej generacji czyni z tego zestawu niesamowicie uniwersalną konstrukcję, zatem charakteryzującą się również wysoką wydajnością w innych zastosowaniach niż gry. Karta graficzna z 16 GB pamięci świetnie sprawdzi się przy realizacji większych projektów i ogólnie polecany zestaw za 5000 zł poradzi sobie wyśmienicie z praktycznie każdym zadaniem, również w rękach profesjonalistów. Niemniej, jeżeli komputer planujecie kupić głównie z myślą o pracy na nim, to zalecamy jednak pozostać przy wolniejszym w grach RTX 3070 - przede wszystkim z uwagi na lepsze jego wsparcie w większości aplikacji profesjonalnych.

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:

system operacyjny, np.: Windows 11 Home BOX USB PL - 649,00 zł (549 zł z usługą montażu)

łączność bezprzewodowa, np.: Cudy WU1400 - 79,00 zł

Windows 10 obecnie broni się już tylko ceną - "jedenastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) - dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

