Mając do wydania 5000 zł na gamingowy PC, mamy już w czym wybierać. W praktyce taki zestaw zagwarantuje nam już bezkompromisowe granie w FHD nawet z 240-hercowym monitorem w gry e-sportowe lub z najwyższymi detalami w większe tytuły w rozdzielczości 1440p.

Procesory nadal tanieją i w końcu do zestawu za 5000 zł zawitał procesor z ciut wyższej półki. Ceny kart nieco się ustabilizowały, ale pogorszyła się dostępność przecenionych Radeonów, za to znacznie tanieją dyski i pamięci. Zmian w tym miesiącu było całkiem sporo, zatem jeżeli ciekawi Was, czego dokładnie dotyczyły, to zapraszamy do zapoznania się z już szóstą propozycją naszego zestawienia polecanych zestawów komputerowych - komputerem za niespełna 5 tys. zł.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia, aby spersonalizować pod siebie nasze propozycje.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 5000 zł?

Na tym poziomie należy już doinwestować w procesor

Kwota 5000 zł w praktyce pozwala już na nieco więcej elastyczności przy wyborze podzespołów. Można by skorzystać z ciągle taniejących cen kart graficznych i wybrać model z wyższej półki kosztem wydajności procesora - w niektórych grach mogłoby się to nawet opłacić, ale ogólnie często tak wydajna karta byłaby już blokowana przez wcześniej polecany przez nas CPU AMD Ryzen 5 5600. Dlatego też ponownie do zestawu za 5000 zł zawitał 8-rdzeniowy i 16-wątkowy AMD Ryzen 7 5700X. Pewną alternatywa byłby tutaj jeszcze wydajniejszy Intel Core i5 13400F, ale to już zbyt mocno nadwyrężyłoby nasz budżet.



Po premierze nowej generacji procesorów AMD Ryzen 7000 poprzednia seria bardzo przyjemnie obniżyła swoją cenę - po dziś dzień są najbardziej opłacalnym wyborem.

Najchętniej polecilibyśmy procesor w wariancie bez fabrycznego chłodzenia - ostatecznie i tak dołożyliśmy wydajniejsze i ładniejsze chłodzenie Fera 5 - ale niestety dostępność modelu z dopiskiem "Tray" jest bardzo kapryśna. Płyta główna, jaką wybraliśmy, to ponownie ASUS PRIME B550-PLUS - model nieco lepiej wyposażony od nieco tańszego Gigabyte B550M DS3H, polecany we wcześniejszych zestawieniach. Oferuje przyzwoity zestaw złączy (w tym 2 szybkie złącza USB 3.2 10 Gbps, z czego jedno w formacie USB-C) oraz możliwość rozbudowy zarówno pamięci RAM, jak i przestrzeni dyskowej (również poprzez dołożenie kolejnego dysku M.2). Jest to również płyta w pełnym formacie ATX, co znacznie ułatwia kwestię dokładania kolejnych kart rozszerzeń.

Chłodzenie sekcji zasilania pozwoli na stabilniejszą pracę pod pełnym obciążeniem.

Nowe karty zawiodły, więc wracamy do sprawdzonych modeli

Kolejna kwestia to wybór karty graficznej. Po miesięcznej przerwie powraca jeszcze lepiej niż kiedykolwiek wcześniej wyceniony Radeon RX 6800 z 16 GB pamięci graficznej. To karta, która w klasycznym renderingu rozprawia się bez problemu z GeForce RTX 3070 (a czasami nawet pokonuje RTX 3070 Ti). Nieco gorzej radzi sobie ze śledzeniem promieni - tutaj już nieco ustępuje wydajnością RTX 3070, ale nie na tyle, aby przechylić szalę opłacalności na stronę karty NVIDII. Chyba że faktycznie tylko w takie gry planujemy grać (z Ray Tracingiem) lub poza grami równie dużo czasu będziemy spędzać w bardziej kreatywnych aplikacjach (które zwykle znacznie lepiej działają na kartach NVIDII).



RTX 4060 Ti okazuje się mieć problem z pokonaniem RTX 3060 Ti, a z RTX 3070 nawiązuje walkę tylko w rozdzielczości FHD - owszem, ma jeszcze DLSS 3, ale z pustego to i DLSS nie naleje...

Największą zaletą wybranego Radeona RX 6800 jest obecność aż 16 GB pamięci graficznej - dzięki temu bez najmniejszego problemu zagramy w każdą grę nie tylko w rozdzielczości Full HD, ale również w 1440p - i to mówimy faktycznie o graniu z maksymalnymi detalami, czyli po tym jak aktywujemy Ray Tracing, choć wtedy zwykle będzie trzeba się podpierać technologią FSR. Dla graczy nastawionych na rywalizację dobrą wiadomością będzie możliwość wykorzystania monitora z odświeżaniem nawet 240-360 Hz (karta ta bez problemu wygeneruje tyle FPS w typowych grach e-sportowych).

Backplate chroni kartę, ale w tym przypadku nie blokuje też przepływu powietrza przez układ chłodzenia karty.

RAM i SSD z rozsądnego przedziału

Dysk SSD, co prawda, dla gracza nie jest krytycznie ważny, ale pamiętajmy, że gracz to też człowiek i komputera używa również poza grami, zatem wybór najtańszego SSD to nie jest dobra opcja. Dysk w tym miesiącu proponujemy już na szybszym interfejsie PCI-E 4.0. Nie posiada, co prawda pamięci DRAM, ale wspiera się technologią HBM, co pozwala korzystać z pamięci RAM i znacznie przyspiesza operacje wykonywane przez system (a także gry). Korzysta również z kości TLC, co oznacza znacznie mniejszy spadek prędkości po jego zapełnieniu niż w przypadku tańszych opcji z pamięciami QLC. Jedyne, co można by tu zmienić, to jego pojemność, ale to już kwestia indywidualnych preferencji. Ponownie pozostajemy z rozmiarem 1 TB - to w zupełności wystarczy na system, aplikacje (razem z aktualizacjami) oraz kilkanaście nawet dużych gier.

RGB nie ma, ale jest solidny radiator :)

Pamięci RAM pozostawiliśmy na poziomie 32 GB, co pozwoli bezstresowo używać komputera do grania i streamowania, a przede wszystkim zaspokoi apetyt nowych gier (takich jak The Last of US lub Hogwarts Legacy). Tym razem jednak dodatkowo wybraliśmy moduły o wyższym taktowaniu - 3600 MHz z rozsądnie niskimi opóźnieniami CL18.

Dobrze wentylowana obudowa przy takiej wydajności to podstawa, podobnie jak mocny zasilacz

Już w polecanym zestawie komputerowym za 4000 zł zwróciliśmy Waszą uwagę na konieczność zadbania o dobrą cyrkulację powietrza w obudowie, zatem ponownie wybór sprawdzonej obudowy Genesis IRID 505 V2 nie powinien dziwić. Jako że przeskoczyliśmy tu na format pełnego ATX, to będzie to wybór nie tyle optymalny, co konieczny. To również zaskakująco pojemna obudowa w kwestii karty graficznej i nawet tak duży model, jak wybrany Radeon RX 6800, zmieści się tu bez najmniejszego problemu i utrudniania przepływu powietrza. Dwa fabrycznie zastosowane w tej obudowie wentylatory o średnicy 120 mm gwarantują dobry obieg powietrza. Jedyne, na co już nie starczyło budżetu, to podświetlenie RGB - to będzie można dodać w przyszłości.

Wybór obudowy to w dużej mierze kwestia gustu, ale w tym segmencie należy mieć na uwadze dobrą cyrkulację powietrza.

Ten ostatni, ale nie najmniej istotny element, jakim jest zasilacz, dobraliśmy również z myślą o niewielkich rozmiarach całego zestawu, dlatego też jest to model z modularnym okablowaniem. Oznacza to, że nieużywane przewody od dysków napędów oraz nadmiarowe przewody do zasilania karty graficznej mogą zostać w kartonie, zamiast utrudniać utrzymanie porządku w obudowie (i torować przy tym przepływ powietrza). Jego moc 700 W w zupełności zaspokoi wszystkie podzespoły, a biorąc pod uwagę, że nowsze karty pobierają mniej energii (przykładowo szybszy RTX 4070 Ti zużywa jej wyraźnie mniej), to w przyszłości będzie można też samą kartą ulepszyć.

Nowe zasilacze Thermaltake oferują bardzo dobry stosunek ceny do jakości i mocy.

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać od takiego zestawu?

Wykonany przez nas na premierę test karty pozwala oszacować, jak wypada wydajność bezwzględna proponowanego tu Radeona RX 6800. Warto jednak zajrzeć również na platformę YT w poszukiwaniu testów zbliżonej (do tej tutaj polecanej) konfiguracji - czasami gra może być bardziej zależna od CPU lub GPU i nasze testy porównujące podzespoły w sterylnych warunkach nie będą idealnie odzwierciedlać faktycznej szybkości. Poniżej prezentujemy Wam porównanie wydajności proponowanego w zeszłym miesiącu RTX 3070 względem teraz polecanego w tym budżecie RX 6800:

Porównanie Radeona RX 6800 i GeForce RTX 3070 (Ryzen 7 5800X w 20 grach) - rozdzielczość 2560x1440 px

Film pochodzi z kanału YouTube FPS Computers.

GeForce RTX 3070 stanowczo nie oferuje aż takiej wydajności w starszych grach, co Radeony - dopiero aktuwując śledzeniem promieni karty graficzne AMD łapią zadyszkę. Pamiętajmy też, że w tym miesiącu nie tylko wróciliśmy do szybszej karty, ale zachowaliśmy proponowany już miesiąc wcześniej szybki procesor. Nieskromnie napiszemy, że ponownie może to być najlepszy komputer (do gier komputerowych) w cenie do 5000 zł :)

Czy taki komputer gamingowy za 5000 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Jak najbardziej! Obecność 16-wątkowego Ryzena 5 poprzedniej generacji czyni z tego zestawu niesamowicie uniwersalną konstrukcję, zatem charakteryzującą się również wysoką wydajnością w innych zastosowaniach niż gry. Karta graficzna z 16 GB pamięci będzie radzić sobie świetnie przy realizacji większych projektów, ale z drugiej strony nie będą tu działać wszelkie optymalizacje pod rdzenie CUDA i Tensor (z których korzystają najbardziej popularne aplikacje profesjonalne). Ogólnie polecany zestaw za 5000 zł poradzi sobie wyśmienicie z praktycznie każdym zadaniem, również w rękach profesjonalistów.

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:

Windows 10 obecnie broni się już tylko ceną - "jedenastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) - dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

