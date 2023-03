Mając do wydania 5 000 zł na gamingowy PC, mamy już w czym wybierać. W praktyce taki zestaw zagwarantuje nam już bezkompromisowe granie w FHD nawet z 240-hercowym monitorem w gry e-sportowe lub z najwyższymi detalami w większe tytuły. Świetnie poradzi sobie też z 1440p.

Obniżki cen procesorów AMD Ryzen z listopada 2022 nadal obowiązują, a konkurencja wciąż nie jest w stanie nawiązać walki, zatem w polecanym zestawie komputerowym za 5000 zł pozostaje po raz kolejny ten sam procesor. Ceny kart nieco się ustabilizowały, za to znacznie tanieją dyski i pamięci. Zasadniczo cały zestaw okazał się być równie aktualny, co miesiąc wcześniej i poczyniliśmy jedynie kilka zmian jakościowych - jeżeli ciekawi Was, jakich dokładnie, to zapraszamy do zapoznania się z już szóstą propozycją naszego zestawienia polecanych zestawów komputerowych - komputerem za nieco ponad 5 tys. zł.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 5000 zł?

Nie przepłacaj za procesor o tej samej wydajności

Kwota 5000 zł w praktyce pozwala już na nieco więcej elastyczności przy wyborze podzespołów. Moglibyśmy się tutaj skierować w stronę droższego Intel Core i5-12400F, który to wymaga również droższej płyty głównej, ale obecnie nie wiązałoby się to z istotną różnicą wydajności względem wybranego również miesiąc wcześniej Ryzena 5600 - tyle samo rdzeni oraz wątków z nieco tylko gorszą wydajnością pojedynczego rdzenia, którą można w zasadzie nadrobić korzystając z odblokowanego mnożnika w procesorach AMD. Sytuację miał tutaj odmienić Intel Core i5-13400F, ale z ceną na poziomie 1100 zł nie ma czego szukać w naszych zestawieniach.



Po premierze nowej generacji procesorów AMD Ryzen 7000 poprzednia seria bardzo przyjemnie obniżyła swoją cenę.

W zestawie z procesorem otrzymujemy całkiem wydajne i nie aż tak głośne, jak w przypadku procesorów Intela, chłodzenie powietrzne. Jest to element, który można w przyszłości wymienić, ale na początek może pozostać w tej fabrycznej wersji. Płyta główna, jaką wybraliśmy, to tym razem Gigabyte B550M DS3H - model tak samo funkcjonalny, ale nieco mniej atrakcyjny wizualnie niż Gigabyte B550M Aorus Elite, wybrany miesiąc wcześniej. Oferuje przyzwoity zestaw złączy (w tym 4 szybkie złącza USB 3.2 10 Gbps) oraz możliwość rozbudowy zarówno pamięci RAM, jak i przestrzeni dyskowej (również poprzez dołożenie kolejnego dysku M.2).



Chłodzenie sekcji zasilania pozwoli na stabilniejszą pracę pod pełnym obciążeniem.

Karta graficzna RTX 3070 nadal pozostaje w zasięgu zestawu za 5000 zł!

Kolejna kwestia to wybór karty graficznej. Wskazany przez nas model to jeden z najtańszych dostępnych wariantów z układem RTX 3070. Dopłacanie do większego chłodzenia podniosłoby nieco kulturę pracy, ale w naszym przypadku zabrakło już na to miejsca w budżecie. Dodatkowe punkty ten model dostaje za dopasowanie producentem do płyty głównej. Jeżeli szukacie oszczędności, to pewną alternatywą może tutaj okazać się dopiero co wprowadzony na rynek RTX 3060 Ti z pamięcią GDDR6X. Testowaliśmy go w grudniu i okazuje się tylko trochę (10%) ustępować obecnemu w tym zestawie RTX 3070, jednocześnie będąc odczuwalnie tańszą propozycją.



RTX 3070 to już segment, w którym chłodzenie odgrywa dosyć istotną rolę - warto tu dopłacić do nieco lepszego modelu, ale czasami będzie trzeba poprzestać na takim, jak ASUS Dual.

Sam RTX 3070 jest najszybszą kartą z rodziny RTX 3000, korzystającą z pamięci GDDR6, której posiada 8 GB. Producent nie podkręca fabrycznie tej wersji karty, ale ogólnie karty graficzne RTX 3070 słyną ze znacznego potencjału overclockingu. Warto zaznaczyć, że 8 GB vRAM jest iście optymalną ilością vRAM do grania w FHD lub QHD, choć w drugim przypadku zwykle będzie trzeba się wspomóc DLSS.

Karta graficzna z rodziny NVIDIA RTX dodatkowo wnosi do gry funkcje, takie jak DLSS, DLAA oraz Reflex – to znacznie więcej, niż pozornie mogłoby się wydawać

A czymże jest ten DLSS? – zapytacie. Otóż funkcja ta podnosi wydajność bez widocznej utraty jakości obrazu (a w trybie „Quality” miejscami ją poprawiając). Do dyspozycji będziemy mieć również DLAA, który działa dosyć podobnie, przy czym skupia się na podniesieniu jakości obrazu już bez podnoszenia wydajności. Ostatecznie w wybranych grach e-sportowych funkcja NVIDIA Reflex obniży opóźnienia, z jakimi obraz trafia na monitor.



Przewaga, jaką w grach dają dodatkowe funkcje NVIDII, jest trudna do zignorowania w średnim i wyższym segmencie kart graficznych.

Wszystko powyższe (a także aplikacja NVIDIA Broadcast, która pozwoli sprzętowo podnieść jakość naszego streamingu z użyciem kamery i mikrofonu, jeżeli na taki się zdecydujemy) wyróżnia w tym segmencie kartę z GPU NVIDIA na tle konkurencji od AMD. Podobnie jak wydajność w grach wspierających Ray Tracing, w których RTX 3070 często konkuruje z najszybszymi Radeonami.

RAM i SSD z rozsądnego przedziału

Dysk SSD, co prawda, dla gracza nie jest krytycznie ważny, ale pamiętajmy, że gracz to też człowiek i komputera używa też poza grami, zatem wybór najtańszego SSD to nie jest dobra opcja. Dysk z naszej propozycji korzysta ze świeżego kontrolera, pozwalającego korzystać z pamięci RAM, co znacznie przyspiesza operacje wykonywane przez system (a także gry). Korzysta również z kości TLC, co oznacza znacznie mniejszy spadek prędkości po jego zapełnieniu niż w przypadku tańszych opcji z pamięciami QLC. Jedyne, co można by tu zmienić, to jego pojemność, ale to już kwestia indywidualnych preferencji. Miłą odmianą i poprawą względem zestawów z poprzednich miesięcy jest większa pojemność - dyski SSD tak staniały, że mogliśmy sobie pozwolić na dopłatę do modelu z pojemnością 1 TB - to w zupełności wystarczy na system, aplikacje (razem z aktualizacjami) oraz kilkanaście nawet dużych gier.



RGB nie ma, ale jest solidny radiator :)

Z kolei 16 GB pamięci RAM od GoodRAM (duet, który przewija się przez większość polecanych zestawów komputerowych na luty 2023 roku) pozwoli bezstresowo używać komputera do grania i streamowania. Ryzen, co prawda, nie pogardziłby nieco szybszym taktowaniem, ale nie jest to kluczowe. Jeżeli jednak macie do dyspozycji nieco wyższą kwotę, to warto do tego właśnie dopłacić (tj. do pamięci RAM o taktowaniu 3600 MHz).

Dobrze wentylowana obudowa przy takiej wydajności to podstawa, podobnie jak mocny zasilacz

Już w polecanym zestawie komputerowym za 4000 zł zwróciliśmy Waszą uwagę na konieczność zadbania o dobrą cyrkulację powietrza w obudowie, zatem ponownie wybór sprawdzonej obudowy Genesis IRID 503 ARGB nie powinien dziwić. Jako że wybraliśmy niespecjalnie dużą (fizycznie) kartę graficzną oraz płytę główną w formacie mATX, to nadal będzie to optymalny wybór, zwłaszcza pod względem ceny. Aż cztery fabrycznie zastosowane w tej obudowie wentylatory o średnicy 120 mm gwarantują wyśmienity obieg powietrza, a przy tym pięknie rozświetlają całą konstrukcję.



Wybór obudowy to w dużej mierze kwestia gustu, ale w tym segmencie należy mieć na uwadze dobrą cyrkulację powietrza.

Ten ostatni, ale nie najmniej istotny element, jakim jest zasilacz, dobraliśmy również z myślą o niewielkich rozmiarach całego zestawu, dlatego też jest to model z modularnym okablowaniem. Oznacza to, że nieużywane przewody od dysków napędów oraz nadmiarowe przewody do zasilania karty graficznej mogą zostać w kartonie, zamiast utrudniać utrzymanie porządku w obudowie (i torować przy tym przepływ powietrza). Jego moc 600 W w zupełności zaspokoi wszystkie podzespoły, choć w tym przypadku raczej nie ma mowy o wymianie w przyszłości karty na model z wyższej półki (jedynie odpowiedniki tego pobierającego ~250 W RTX 3070 z nowszych generacji).



SilentiumPC to polski dostawca dobrej jakości zasilaczy ATX - odznaczają się przede wszystkim wysoką opłacalnością.

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać od takiego zestawu?

Wykonany przez nas na premierę test karty pozwala oszacować, jak wypada wydajność bezwzględna proponowanego tu RTX 3070. Warto jednak zajrzeć również na platformę YT w poszukiwaniu testów zbliżonej (do tej tutaj polecanej) konfiguracji - czasami gra może być bardziej zależna od CPU lub GPU i nasze testy porównujące podzespoły w sterylnych warunkach nie będą idealnie odzwierciedlać faktycznej szybkości. Poniżej przykładowe testy zestawów o niemal takiej samej konfiguracji w dwóch odpowiednich dla niej rozdzielczościach.

Testy RTX 3070 + Ryzen 5 5600(X) w 25 grach - rozdzielczość 1920x1080 oraz 2560x1440 px

Film pochodzi z kanału YouTube Ancient Gameplays.

Jak widać, jeżeli szukacie komputera gamingowego, to dobrze trafiliście. Dzięki szybkiej karcie graficznej pogramy nie tylko w rozdzielczości Full HD, ale również w 1440p można się spodziewać wysokiej wydajności. Nieskromnie napiszemy, że może to być najlepszy komputer (do gier komputerowych) w cenie do 5000 zł :)

Czy taki komputer gamingowy za 5000 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Jak najbardziej! Obecność 12-wątkowego Ryzena 5 poprzedniej generacji czyni z tego zestawu niesamowicie uniwersalną konstrukcję, zatem charakteryzującą się również wysoką wydajnością w innych zastosowaniach niż gry. Praca w pakiecie Adobe, aplikacjach CADowskich, edycji wideo czy nawet z silnikiem graificznym Unreal Engine przebiega na nim bardzo sprawnie. Wsparcie dla obliczeń z użyciem rdzeni CUDA, oraz w nowszych aplikacjach również rdzeni RT, to istotna przewaga względem alternatywy, jaką byłby zestaw z Radeonem RX 6800. Ogólnie polecany zestaw za 5000 zł poradzi sobie wyśmienicie z praktycznie każdym zadaniem, również w rękach profesjonalistów.

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



Windows 10 nadal uznawany jest za nieco bardziej stabilny system, ale (darmowe) przejście na Windows 11 to raczej tylko kwestia czasu.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (system również zostanie zainstalowany, jeżeli ten dodamy do koszyka sklepowego).

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

