Mając do wydania 5 000 zł na gamingowy PC, mamy już w czym wybierać. W praktyce taki zestaw zagwarantuje nam już bezkompromisowe granie w FHD nawet z 240-hercowym monitorem w gry e-sportowe lub z najwyższymi detalami w większe tytuły. Potencjalnie poradzi sobie też z 1440p.

Obniżki cen procesorów AMD Ryzen z listopada 2022 nadal obowiązują, zatem w polecanym zestawie komputerowym za 5000 zł pozostaje po raz kolejny ten sam procesor. Ceny kart z kolei przestały spadać i wręcz niepokojąco znowu zaczęły rosnąć. Tym razem udało się, że karta również pozostała bez zmian, tj. NVIDIA RTX 3070, ale w kolejnych miesiącach może z tym być już problem (chyba że nowe premiery w trakcie CES 2023 coś tutaj zmienią). Zasadniczo cały zestaw okazał się być równie aktualny, co miesiąc wcześniej, zatem ostatecznie pozostał bez znaczących zmian - jeżeli ciekawi Was, co wchodzi w skład tak ponadczasowego zestawu komputerowego, to zapraszamy do zapoznania się z już szóstą propozycją naszego zestawienia polecanych zestawów komputerowych - komputerem za nieco ponad 5 tys. zł.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 5000 zł?

Nie przepłacaj za procesor o tej samej wydajności

Kwota 5000 zł w praktyce pozwala już na nieco więcej elastyczności przy wyborze podzespołów. Moglibyśmy się tutaj skierować w stronę droższego Intel Core i5-12400F, który to wymaga również droższej płyty głównej, ale obecnie nie wiązałoby się to z istotną różnicą wydajności względem wybranego miesiąc wcześniej Ryzena 5600 - tyle samo rdzeni oraz wątków z nieco tylko gorszą wydajnością pojedynczego rdzenia, którą można w zasadzie nadrobić korzystając z odblokowanego mnożnika w procesorach AMD. Możliwe, że zapowiedziany na niedaleką przyszłość Intel Core i5-13400F nieco tu namiesza, ale na ten moment nie ma sensu przepłacać za procesor Intela.



Po premierze nowej generacji procesorów AMD Ryzen 7000 poprzednia seria bardzo przyjemnie obniżyła swoją cenę.

W zestawie z procesorem otrzymujemy całkiem wydajne i nie aż tak głośne, jak w przypadku procesorów Intela, chłodzenie powietrzne. Jest to element, który można w przyszłości wymienić, ale na początek może pozostać w tej fabrycznej wersji. Płyta główna, jaką wybraliśmy, to bezpośredni dla AMD odpowiednik modelu, który polecaliśmy dla Intel Core i5, czyli Gigabyte B550M DS3H. Jest to dosyć podstawowy model, oferujący przyzwoity zestaw złączy (w tym 4 szybkie złącza USB 3.2 10 Gbps) oraz możliwość rozbudowy zarówno pamięci RAM, jak i przestrzeni dyskowej (również poprzez dołożenie kolejnego dysku M.2).



Chłodzenie sekcji zasilania pozwoli na stabilniejszą pracę pod pełnym obciążeniem.

Karta graficzna RTX 3070 nadal pozostaje w zasięgu zestawu za 5000 zł!

Kolejna kwestia to wybór karty graficznej. Wskazany przez nas model to jeden z najtańszych dostępnych wariantów z układem RTX 3070. Dopłacanie do większego chłodzenia podniosłoby nieco kulturę pracy, ale w naszym przypadku zabrakło już na to miejsca w budżecie. Jeżeli szukacie oszczędności to pewną alternatywą może tutaj okazać się dopiero co wprowadzony na rynek RTX 3060 Ti z pamięcią GDDR6X. Testowaliśmy go w grudniu i okazuje się tylko trochę ustępować obecnemu w tym zestawie RTX 3070, jednocześnie będąc odczuwalnie tańszą propozycją.



RTX 3070 to już segment, w którym chłodzenie odgrywa dosyć istotną rolę - warto tu dopłacić do nieco lepszego modelu, ale czasami będzie trzeba poprzestać na takim, jak ASUS Dual.

Sam RTX 3070 jest najszybszą kartą z rodziny RTX 3000, korzystającą z pamięci GDDR6, której posiada 8 GB. Producent nie podkręca fabrycznie tej wersji karty, ale ogólnie karty graficzne RTX 3070 słyną ze znacznego potencjału overclockingu. Warto zaznaczyć, że 8 GB vRAM jest iście optymalną ilością vRAM do grania w FHD lub QHD, choć w drugim przypadku zwykle będzie trzeba się wspomóc DLSS.

Karta graficzna z rodziny NVIDIA RTX dodatkowo wnosi do gry funkcje, takie jak DLSS, DLAA oraz Reflex – to znacznie więcej, niż pozornie mogłoby się wydawać

A czymże jest ten DLSS? – zapytacie. Otóż funkcja ta podnosi wydajność bez widocznej utraty jakości obrazu (a w trybie „Quality” miejscami ją poprawiając). Do dyspozycji będziemy mieć również DLAA, który działa dosyć podobnie, przy czym skupia się na podniesieniu jakości obrazu już bez podnoszenia wydajności. Ostatecznie w wybranych grach e-sportowych funkcja NVIDIA Reflex obniży opóźnienia, z jakimi obraz trafia na monitor.



Przewaga, jaką w grach dają dodatkowe funkcje NVIDII, jest trudna do zignorowania w średnim i wyższym segmencie kart graficznych.

Wszystko powyższe (a także aplikacja NVIDIA Broadcast, która pozwoli sprzętowo podnieść jakość naszego streamingu z użyciem kamery i mikrofonu, jeżeli na taki się zdecydujemy) wyróżnia w tym segmencie kartę z GPU NVIDIA na tle konkurencji od AMD. Podobnie jak wydajność w grach wspierających Ray Tracing, w których RTX 3070 często konkuruje z najszybszymi Radeonami.

RAM i SSD z rozsądnego przedziału

Dysk SSD, co prawda, dla gracza nie jest krytycznie ważny, ale pamiętajmy, że gracz to też człowiek i komputera używa też poza grami, zatem wybór najtańszego SSD to nie jest dobra opcja. Dysk z naszej propozycji korzysta ze świeżego kontrolera, pozwalającego korzystać z pamięci RAM, co znacznie przyspiesza operacje wykonywane przez system (a także gry). Korzysta również z kości TLC, co oznacza znacznie mniejszy spadek prędkości po jego zapełnieniu niż w przypadku tańszych opcji z pamięciami QLC. Jedyne, co można by tu zmienić, to jego pojemność, ale to już kwestia indywidualnych preferencji. Wybrane przez nas 512 GB w zupełności wystarczy na system, aplikacje (razem z aktualizacjami) oraz przynajmniej kilka nawet dużych gier.



RGB nie ma, ale czerwony kolor dodaje miłego akcentu.

Z kolei 16 GB pamięci RAM od GoodRAM (duet, który przewija się przez większość polecanych zestawów komputerowych na styczeń 2023 roku) pozwoli bezstresowo używać komputera do grania i streamowania. Ryzen, co prawda, nie pogardziłby nieco szybszym taktowaniem, ale nie jest to kluczowe. Jeżeli jednak macie do dyspozycji nieco wyższą kwotę, to warto do tego właśnie dopłacić (tj. do pamięci RAM o taktowaniu 3600 MHz).

Dobrze wentylowana obudowa przy takiej wydajności to podstawa, podobnie jak mocny zasilacz

Już w polecanym zestawie komputerowym za 4000 zł zwróciliśmy Waszą uwagę na konieczność zadbania o dobrą cyrkulację powietrza w obudowie, zatem ponownie wybór sprawdzonej obudowy Genesis IRID 503 nie powinien dziwić. Jako że wybraliśmy niespecjalnie dużą (fizycznie) kartę oraz płytę główną w formacie mATX, to nadal będzie to optymalny wybór, zwłaszcza pod względem ceny. Dwa fabrycznie zastosowane w tej obudowie wentylatory o średnicy 120 mm można w przyszłości wspomóc dokładając kolejne, jednak miejmy na uwadze, że będziemy wtedy potrzebować odpowiednich rozdzielaczy ich zasilania, gdyż płyta główna w tym przypadku ma tylko dwa złącza zasilania wentylatorów obudowy.



Wybór obudowy to w dużej mierze kwestia gustu, ale w tym segmencie należy mieć na uwadze dobrą cyrkulację powietrza.

Ten ostatni, ale nie najmniej istotny element, jakim jest zasilacz, dobraliśmy również z myślą o niewielkich rozmiarach całego zestawu, dlatego też jest to model z modularnym okablowaniem. Oznacza to, że nieużywane przewody od dysków napędów oraz nadmiarowe przewody do zasilania karty graficznej mogą zostać w kartonie, zamiast utrudniać utrzymanie porządku w obudowie (i torować przy tym przepływ powietrza). Jego moc 700 W w zupełności zaspokoi wszystkie podzespoły, zwykle nawet się przy tym specjalnie nie spinając. Potencjalnie poradziłby sobie również z bardziej prądożerną kartą lub procesorem.



SilentiumPC to polski dostawca dobrej jakości zasilaczy ATX - odznaczają się przede wszystkim wysoką opłacalnością.

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać od takiego zestawu?

Wykonany przez nas na premierę test karty pozwala oszacować, jak wypada wydajność bezwzględna proponowanego tu RTX 3070. Warto jednak zajrzeć również na platformę YT w poszukiwaniu testów zbliżonej (do tej tutaj polecanej) konfiguracji - czasami gra może być bardziej zależna od CPU lub GPU i nasze testy porównujące podzespoły w sterylnych warunkach nie będą idealnie odzwierciedlać faktycznej szybkości. Poniżej przykładowe testy zestawów o niemal takiej samej konfiguracji w dwóch odpowiednich dla niej rozdzielczościach.

Testy RTX 3070 + Ryzen 5 5600(X) w 25 grach - rozdzielczość 1920x1080 oraz 2560x1440 px

Film pochodzi z kanału YouTube Ancient Gameplays.

Jak widać, jeżeli szukacie komputera gamingowego, to dobrze trafiliście. Dzięki szybkiej karcie graficznej pogramy nie tylko w rozdzielczości Full HD, ale również w 1440p można się spodziewać wysokiej wydajności. Nieskromnie napiszemy, że może to być najlepszy komputer w grach komputerowych w cenie do 5000 zł :)

Czy taki komputer gamingowy za 5000 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Jak najbardziej! Obecność 12-wątkowego Ryzena 5 poprzedniej generacji czyni z tego zestawu niesamowicie uniwersalną konstrukcję, zatem charakteryzującą się również wysoką wydajnością w innych zastosowaniach niż gry. Praca w pakiecie Adobe, aplikacjach CADowskich, edycji wideo czy nawet z silnikiem graificznym Unreal Engine przebiega na nim bardzo sprawnie. Wsparcie dla obliczeń z użyciem rdzeni CUDA, oraz w nowszych aplikacjach również rdzeni RT, to istotna przewaga względem alternatywy, jaką byłby zestaw z Radeonem RX 6700 XT. Ogólnie polecany zestaw za 5000 zł poradzi sobie wyśmienicie z praktycznie każdym zadaniem, również w rękach profesjonalistów.

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



Windows 10 nadal uznawany jest za nieco bardziej stabilny system, ale (darmowe) przejście na Windows 11 to raczej tylko kwestia czasu.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (system również zostanie zainstalowany, jeżeli ten dodamy do koszyka sklepowego).

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

Partnerem akcji jest sklep internetowy Komputronik.pl.