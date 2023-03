Zestaw komputerowy za 6000 zł to obecnie złoty środek dla graczy, ale również dla osób szukających zestawu do cięższych zadań. Poradzi sobie ze streamowaniem i edycją nagrań, a przy tym będzie świetnie wyglądać. Co nie oznacza, że łatwo taki optymalny zestaw dobrać…

Partnerem akcji jest sklep internetowy Komputronik.pl

Taniejące dyski i pamięci pozwoliły wygospodardować na tyle miejsca w budżecie, że w tym miesiącu do zestawu komputerowego za 6000 zł zawitała mocniejsza karta graficzna. Obecnie praktycznie każda nowa gra nawet w najwyższych detalach nie będzie stanowić dla niego wyzwania. Również gdy postanowimy skorzystać z Ray Tracingu lub zechcemy grać w rozdzielczości 2560x1440 px. Wydajny procesor pozwoli także wycisnąć, ile tylko się da z najszybszych monitorów gamingowych oraz komfortowo korzystać z bardziej profesjonalnych aplikacji. Ale przede wszystkim stawiamy tu już na jakość i funkcjonalność. Jeżeli taki opis Was zainteresował, to zapraszamy do zapoznania się z siódmą propozycją naszego zestawienia polecanych zestawów komputerowych.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za 6000 zł?

Budżet 6000 zł zobowiązuje, aby wszystko było na tip-top, w tym procesor

W zeszłym miesiącu w niemal identycznym zestawieniu polecaliśmy procesor AMD Ryzen 5 5600, co było wyborem kompromisowym z uwagi na budżet. W tym miesiącu ceny mocniejszego AMD Ryzen 7 5700X spadły na tyle, że udało nam się go zmieścić do tego zestawu. Dodatkowe dwa rdzenie i wyższe taktowanie pozwoli już w każdej sytuacji rozwinąć w pełni skrzydła całego zestawu. Obecnie to znacznie lepsza propozycja niż o 200 zł droższy (i miejscami wolniejszy oraz wymagający droższych pamięci DDR5) AMD Ryzen 5 7600. Pewną alternatywą byłby tutaj Intel Core i5-13400F, ale wymagałby dopłaty około 200 zł, oferując zbliżoną wydajność, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę potencjał podkręcania wybranego tym razem Ryzena (potencjał, którego procesory Intela w tej cenie nie posiadają).



AMD musiało znacznie obniżyć ceny swoich procesorów, aby ponownie były konkurencyjne i stanowczo się im to udało.

Wybrany procesor posiada zatem 8 rdzeni i 16 wątków, co oznacza, że możemy liczyć na bardzo komfortowe granie, nawet podczas streamingu lub innych aktywnych zadań w tle, również w te gry najbardziej obciążające CPU. W trybie turbo potrafi sam podnieść zegary do 4,6 GHz, zatem o 200 MHz więcej niż wcześniej polecany Ryzen 5 5600. Fabrycznie dołączone chłodzenie od AMD jest znacznie wydajniejsze od tego dostarczanego przez firmę Intel i potencjalnie mogłoby pozostać, ale mimo wszystko rozsądniej będzie jednak tutaj wykroczyć poza zakładany budżet i dokupić większe chłodzenie. Dlatego też w finalnej ofercie, którą znajdziecie na górze strony dobraliśmy chłodzenie FERA 5.



Solidna płyta główna to podstawa przy zabawie w zwiększanie taktowania.

Procesory AMD oczywiście wymagają odpowiedniej płyty głównej. Wybrany przez nas model Gigabyte B550 Gaming X V2 to przedstawiciel średniego segmentu płyt głównych, co przekłada się na obecność standardowego modułu sieciowego (1 GbE) i dobrego układu dźwiękowego. Pozwoli również z powodzeniem stosować szybsze pamięci RAM, co, jak wiadomo, jest istotne dla komputera gamingowego. Jest to płyta w pełnym formacie ATX, co również sprawia, że komputer wygląda lepiej (wnętrze obudowy jest w całości wypełnione). Jako że jest to ten sam producent, co w przypadku karty graficznej, to z łatwością zsynchronizujemy sterowanie podświetleniem.



Płyta główna oferuje również 10-gigabitowe złącze USB, choć niestety nie ma tu USB-C.

Nie mogło oczywiście zabraknąć szybkiej (3600 MHz CL18!) pamięci RAM o nadal optymalnej pojemności 16 GB - ta przyda się nie tylko w codziennej pracy, ale również w przypadku gier z dużym otwartym światem, jak GTA V. Pamięci RAM wybraliśmy w duecie, zatem w przyszłości można system łatwo rozbudować o kolejne 16 GB (lub więcej). Ogólnie pamięć RAM i dysk SSD to komponenty komputera, które w tym zestawie można bardzo swobodnie rozbudowywać.



Procesory AMD zdecydowanie lubią szybszą pamięć.

Pamięci i dyski obecnie są wyjątkowo tanie, ale zamiast wybrać większe pojemności tychże, niż w poprzednim miesiącu, woleliśmy oszczędności dołożyć do karty graficznej. W przypadku dysku postawiliśmy ponownie na pojemność 1 TB, która pozwoli pomieścić nie tylko system, jego aktualizacje i inne aplikacje, ale również liczne gry. Dysk pracuje na kościach TLC i obsługuje wykorzystywanie RAM systemowego w ramach buforowania (HMB).



Tanio i wydajnie - tak, jak lubimy!

Karta graficzna musi sprawdzić się do grania w rozdzielczości WQHD

Już w lutym okoliczności pozwoliły po odpowiedniej optymalizacji zestawu upolować znacznie szybszą kartę graficzną GeForce RTX 3070 Ti, a w marcu ten wybór powtarzamy. Pozornie różni się tylko dopiskiem "Ti" od wcześniej w tym segmencie obecnego RTX 3070, ale oznacza to między innymi, że jest to karta graficzna wspierana przez 8 GB pamięci graficznej GDDR6X, co przekłada się na dużo większą jej przepustowość. Pozwala to osiągać przewagę w większości gier - ogólnie jest to karta, której wydajność pozwoli na komfortową zabawę w rozdzielczości 2560x1440 px, nawet z aktywnym śledzeniem promieni (choć tutaj głównie za sprawą ekskluzywnej dla kart NVIDII techniki DLSS).



Nie jest to może wyjątkowo świecące chłodzenie, ale przynajmniej utrzymuje odpowiednie temperatury.

Zestaw polecany w tym miesiącu może miejscami zaoferować nawet wyższą wydajnośc w grach z uwagi na połączenie tej samej karty ze wspomnianym wcześniej szybszym procesorem. Ale nie tylko w grach będzie to bardzo wydajny komputer. Jak na model z rodziny NVIDIA RTX przystało, oferuje również wsparcie przy pracy graficznej w aplikacjach, takich jak Blender, a jeżeli zechcemy rozpocząć zabawę w streaming, to wspomoże nas aplikacją NVIDIA Broadcast.



Metalowy backplate również odprowadza ciepło z karty.

W zestawie za 6000 zł stanowczo jesteśmy już otwarci na podkręcanie, a także stawiamy nie tylko na czystą wydajność, ale również na jakość. Stąd podmiana zasilacza z certyfikatem Bronze na Gold. Wybrany model KRUX Generator 650 W to w istocie wydana w nieco tańszym opakowaniu bardzo dobra i sprawdzona konstrukcja na solidnych kondensatorach. Zagwarantuje pożądaną stabilność również po podkręceniu podzespołów, a przy tym będzie pracować oszczędniej (generując mniejsze straty energii).



Jeżeli planujemy dużo używać komputera, to inwestycja w certyfikat 80Plus Gold szybko się zwróci.

Obudowa premium pod rozmiar pełnego ATX z RGB – wygląd ma znaczenie!

Większy budżet pozwolił nam, jak widzieliście, dobrać lepszej klasy podzespoły (w tym takie o wyższej wydajności niż w zestawie komputerowym za 5000 zł) - dobierając obudowę do tak mocnych podzespołów musieliśmy już kierować się głównie efektywnością jej wentylacji. Pociągnęło to za sobą przejście na pełen format ATX (co już wyżej zaznaczyliśmy), zatem polecana w tańszych zestawach mała obudowa tutaj by nie podeszła. W związku z tym wybór padł na jej większy odpowiednik - Genesis IRID 505 V2 ARGB.



Kontroler ARGB po podłączeniu do płyty głównej pozwoli na synchronizację podświetlenia obudowy, płyty i chłodzenia.

Obudowa ta nie tylko zapewnia wyśmienitą cyrkulację powietrza (jednocześnie chroniąc wnętrze przed kurzem, dzięki filtrom), ale również prezentuje się dosyć nowocześnie za sprawą aż czterech wentylatorów ARGB (adresowalne podświetlenie). Dołączony do obudowy koncentrator wentylatorów i podświetlenia pozwoli na sterowanie całym RGB z poziomu płyty głównej (lub przełącznika na obudowie), a na szczycie mamy dwa złącza USB 3.2 oraz jeszcze kolejne dwa USB 2.0.



Ładna, nowoczesna i przewiewna - czego chcieć więcej?

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać od zestawu do 6000 zł?

Proponowany przez nas zestaw to może i nie jest najlepszy komputer gamingowy, ale z pewnością może uchodzić za najlepszy komputer gamingowy do 6000 zł ;) Ogólnie w cenie 6000 zł, jak widać, można przygotować już całkiem przyzwoity komputer do gier, co potwierdzają powszechnie dostępne testy zestawów o zbliżonej konfiguracji do tej proponowanej przez nas. Wydajność zarówno w FHD, jak i QHD stoi tu na bardzo wysokim poziomie.

Testy karty GeForce RTX 3070 Ti z procesorem AMD Ryzen 7 5800X w 33 grach – rozdzielczość FHD

Film pochodzi z kanału YouTube DCX Gaming.

Czy taki zestaw za 6000 zł poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Tak, jak w sumie już pisaliśmy na wstępie – mocniejszy procesor, szybka karta z dużą ilością własnej pamięci oraz szybki i pojemny dysk – to wszystko idealnie sprawdzi się do pracy z grafiką (Adobe PS, Blender, 3DSMax itp.) oraz wideo (Adobe PP, DaVinci Resolve, itp.). Prawdopodobnie przydałoby się nieco więcej RAM i pojemniejszy dysk na projekty, ale to akurat podzespoły, które można według zapotrzebowania bez problemu w każdej chwili dokupić i szybko dołożyć. Naturalnie typowo biurowa praca to czysta przyjemność na takim zestawie :)

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



Windows 10 nadal uznawany jest za nieco bardziej stabilny system, ale (darmowe) przejście na Windows 11 to raczej tylko kwestia czasu.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (system operacyjny również zostanie zainstalowany, jeżeli ten dodamy do koszyka sklepowego).

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

