Zestaw za około 7500 zł to wszystko, czego potrzeba do grania w 1440p. Wyśmienicie też sprawdzi się w grach e-sportowych oraz zastosowaniach innych niż gry, a przy tym zachwyci wyglądem. Co w takim razie warto złożyć? Odpowiedź nie jest wcale taka oczywista.

Partnerem akcji jest sklep internetowy Komputronik.pl

Od czasu swojej premiery (i natychmiastowej niemal obniżki cen albo w zasadzie pojawienia się modeli poniżej kwoty MSRP) GeForce RTX 4070 Ti bezwzględnie króluje w segmencie kart za mniej niż 4,5 tysiąca złotych. Tyle też mogliśmy rozdysponować w budżecie zestawu za 7500 zł, zatem ten wybór był akurat prosty - nieco trudniej było z dobraniem reszty podzespołów, tak aby nadążyły za tak szybkim GPU ;) Ostatecznie udało nam się to wyśmienicie i jeżeli szukacie najwydajniejszego komputera do gier i pracy w tym przedziale cenowym, to ósma propozycja naszego zestawienia polecanych zestawów komputerowych powinna Was stanowczo zainteresować.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora.

Inne polecane zestawy komputerowe w popularnych zakresach cen:

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za około 7500 zł?

Najnowsze RTX 4000 z DLSS 3 już w zasięgu zestawów PC za 7500 zł!

Główną gwiazdą w omawianym zestawie komputerowym jest bez wątpienia karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. To obecnie najmłodszy członek rodziny NVIDIA RTX 4000, opartej o przełomową architekturę Ada Lovelace. Kartę wyposażono w aż 12 GB pamięci GDDR6X, ale jej największą zaletą jest wsparcie dla DLSS 3 - funkcji, która w nowych, wspierających ją grach (oraz wybranych starszych tułach, takich jak Cyberpunk 2077, Spider-Man, Microsoft Flight Simulator) oferuje nawet dwukrotny wzrost ilości FPS!

Pod względem wydajności natywnej (bez wspomagania się DLSS) RTX 4070 Ti wypada nieco poniżej RTX 3090 Ti - zatem mówimy o blisko 50% szybszej karcie niż ta, którą proponowaliśmy w tym budżecie miesiąc wcześniej! To karta, która nie boi się najwyższych detali z aktywnym śledzeniem promieni w rozdzielczości 1440p (a korzystając z DLSS w większości gier można będzie pograć również w 4K). Co ważne, taką wydajność nowa karta osiąga pobierając o blisko połowę mniej energii!



Komputer do gier potrzebuje bardzo szybkiego GPU - podświetlenia RGB niekoniecznie ;)

Wybierając kartę z GPU NVIDIA dostajemy również dostęp do funkcji, takich jak DLAA, Shadow Play, NVIDIA Broadcast. Do tego dochodzi pakiet sterowników dedykowanych do gier, które to wychodzą zawsze na premierę każdego dużego tytułu. Wybrany model PNY wyposażono w więcej niż wystarczające chłodzenie - ostatecznie to karta pobierająca poniżej 300 W, a układ chłodzenia jest tu większy niż w starszych modelach, które potrafiły pobierać ponad 300 W. Niestety chwilowo wszystkie tańsze wersje tego GPU się wyprzedały - jeżeli pojawią się w sklepie w ciągu miesiąca, to ofertę zaktualizujemy. Pozostaje zatem tylko się pocieszyć, że w ramach dopłaty mamy pokaźne podświetlenie RGB :)



To jedna z niższych wersji RTX 4080, dzięki czemu nie trzeba płacić kroci za obudowę XXL.

Procesor z mocnymi ośmioma rdzeniami - AMD Ryzen 7 jest obecnie bezkonkurencyjny

W kwietniu ponownie udało nam się komputer do 7500 zł wyposażyć w bardzo szybki procesor - Ryzen 7 5700X. Świetnie sprawdzi się nie tylko w przypadku gier, ale również pozwoli wykorzystać pełen potencjał tak mocnej karty graficznej, w jaką tym razem wyposażyliśmy ten zestaw. Chłodzenie fabryczne dla tego procesora jest już ledwie wystarczające, dlatego postawiliśmy na sprawdzony układ ENDORFY Fortis 5 - w tym miesiącu w ramach oszczędności jednak już bez RGB.



AMD Ryzen 7 5700X to obecnie najbardziej opłacalny procesor - w cenie starszych Intel Core i5 oferuje znacznie wyższą wydajność.

Wybór 32 GB pamięci RAM pozwoli na znacznie bardziej komfortowe używanie komputera, bez konieczności zamykania części okien przeglądarki przed uruchomieniem bardziej zasobożernej gry. Taką ilość pamięci docenią też osoby parające się obróbką grafiki lub wideo i ogólnie wykorzystujące komputer również do pracy. Względem poprzedniego miesiąca, kiedy to podnieśliśmy taktowanie proponowanych pamięci, tym razem również obniżyły się opóźnienia (CL). Nie dopłacaliśmy natomiast do RGB – dopłata w tym przypadku 200 zł do kilku diod na pamięci RAM wykracza poza nasz próg tolerancji dla RGB.



Pamięć RAM o pojemności 32 GB została ukryta w dwóch kościach, zatem mamy możliwość rozbudowy w przyszłości o kolejne dwie.

Płyta główna w pełnym ATX oraz dysk SSD PCI-E 4.0

Płyta główna została wyposażona w optymalny dla AMD Ryzen 7 5700X chipset AMD B550. Pełen format ATX ułatwia tu rozbudowę oraz zapewnia lepsze (optycznie) wypełnienie dużej obudowy. Wyposażono ją w wysokiej klasy przetwornik audio, a poza tym płyta oferuje 1 GbE do szybkiej komunikacji np. z domowym NAS. W przyszłości daje potencjał rozbudowy komputera nie tylko o jeszcze szybszy procesor (np. AMD Ryzen 7 5800X3D albo nawet Ryzen 9 5950X), ale również o dodatkowy dysk M.2 lub dodatkowe kości pamięci RAM.



Rozbudowana sekcja zasilania, dużo złączy, solidny układ dźwiękowy i szybki LAN - czego chcieć więcej?

Dysk pozostaje w standardzie PCI-E 3.0 jako że do typowych zastosowań nie potrzeba większej przepustowości. Pojemność 1 TB wystarczy na system, aktualizacje oraz nawet kilkanaście sporych gier - komputer gamingowy większego dysku raczej nie potrzebuje, a do zastosowań profesjonalnych można już według zapotrzebowania dobrać kolejne (wtedy również szybsze) dyski. Model ten posiada własną pamięć DRAM, co znacząco przyspiesza wykonywane przez niego operacje.



Porównania dysków SSD PCI-E 3.0 i 4.0 nie wykazują istotnej różnicy nawet dla gracza, zatem po co przepłacać.

Dobra cyrkulacja powietrza w takim zestawie to podstawa - ładne podświetlenie ARGB to tylko dodatek

Komputery do gier w tak wysokim budżecie powinny również dumnie się prezentować - w tym miesiącu powracamy do czarnej stylistyki (choć oczywiście obudowa to w dużej mierze kwestia gustu i śmiało możecie zgłaszać się do obsługi oferty z prośbą o dobranie innego modelu). Wybrany Chieftec GS-01B-OP to najnowsza odsłona bardzo popularnej obudowy. Zmian mamy dużo - chociażby w końcu doczekaliśmy się siatki (mesh) na froncie, dzięki czemu wentylatory mogą wtłaczać odpowiednią ilość świeżego powietrza do środka, bez obawy o zakurzenie podzespołów.

Front obudowy wykonano z przewiewnej siatki, aby wentylatory faktycznie zapewniały cyrkulację powietrza, a nie tylko pięknie wyglądały.

Obudowa nie tylko pomieści wszystkie komponenty, ale również zadba o ich piękną ekspozycję przez bok wykonany ze szkła hartowanego. Oczywiście kolory oraz animacje podświetlenia w obudowie możemy dowolnie regulować. Na szczycie (poza dwoma USB 3.2 i złączami audio) umieszczono przycisk, który na taką regulację pozwala, ale możemy również podpiąć kontroler do płyty głównej w celu synchronizacji pracy podświetlenia. Mamy tu również liczne filtry przeciwkurzowe, które szybko i wygodnie można samemu czyścić.



Kontroler wentylatorów przewiduje dołożenie jeszcze jednego wentylatora ARGB.

Wybrany zasilacz pochodzi od firmy, która może nie kojarzyć się z samymi zasilaczami, ale zapewniamy, że jest to zasilacz wysokiej klasy. Konwertery DC-DC, topologia pełnego mostu oraz japońskie kondensatory - całość schładza wentylator 120 mm. Moc 650 W starczy akurat, aby odpowiednio zasilić wybrany przez nas model procesora oraz karty graficznej - RTX 4070 Ti, jak już pisaliśmy, mimo bardzo wysokiej wydajności jest zasadniczo bardzo oszczędną kartą (podobnie jak procesor AMD Ryzen 7 5700X).



750 W to aż nadto dla karty, która pobiera do 280 W i procesora, który nie potrzebuje więcej niż 170 W, ale lepiej mieć zapas, niż gdyby miało zabraknąć :)

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać od tego zestawu do 7500 zł?

Tak mocnego zestawu wręcz nie wypada parować z monitorem FHD, choć w przypadku e-sportu śmiało możemy wybrać model z odświeżaniem 360 Hz – wydajność w FHD w takich grach nie będzie spadać poniżej tej wartości. Jeżeli jednak wybierzemy rozdzielczość QHD, to czekają nas całe godziny zagrywania się w najnowsze tytuły, takie jak Dying Light 2 albo nawet nie starszy Cyberpunk 2077, ze wszystkimi bajerami graficznymi i bez spadków poniżej 60 FPS. Potwierdzają to nasze testy wybranej do tego zestawu karty, ale także testy zbliżonej do powyższej konfiguracji, które odnajdziecie na YouTube, jak choćby te poniżej:

Testy karty GeForce RTX 4070 Ti z procesorem Ryzen 7 5800X w 14 grach – rozdzielczość QHD:

Film pochodzi z kanału YouTube TheChromaKnight.

Warto też podkreślić, jak dobrze omawiany zestaw radzi sobie w przypadku streamowania rozgrywki. Karta RTX 4070 Ti posiada sprzętowe wsparcie dla kodowania w AV1, co oznacza znacznie wyższą jakość przesyłanego obrazu przy tym samym bitrate. Jakość naszych transmisji nie będzie znacząco odbiegać od prerenderowanych filmów na YT, a sama rozgrywka przy tym praktycznie w ogóle nie zwalnia (w kwestii FPS).

Czy taki zestaw poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Nasze polecane zestawy komputerowe mają charakteryzować się uniwersalnością, a w tym przypadku można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że to zestaw, który w praktycznie wszystkim poradzi sobie wyśmienicie. Mocny procesor, 32 GB pamięci RAM i bardzo szybki dysk to świetna kombinacja w aplikacjach do obróbki grafiki (Adobe PS, Blender, 3DSMax itp.), jak i wideo (Adobe PP, DaVinci Resolve). W obu przypadkach zdecydowanie pomocny będzie obecny w zestawie RTX 4070 Ti z 12 GB własnej pamięci - w szczególności jeżeli planujemy parać się edycją wideo - podwójny enkoder znacząco przyspiesza tu eksportowanie projektów. Ogólnie praca na takim zestawie nie przysporzy problemów, niezależnie czym się chcemy zajmować (w granicach rozsądku oczywiście).

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:



Windows 10 obecnie broni się już tylko ceną - "jedenastka" za to znacznie lepiej dogaduje się z nowszym sprzętem.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (włącznie z zainstalowanym systemem, jeżeli ten również dodamy do koszyka sklepowego). Korzystając z takiej usługi można również wybrać tańszą wersję systemu (z dopiskiem OEM zamiast BOX) - dział montażu poradzi sobie z instalacją systemu dostarczonego na DVD.

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

Partnerem akcji jest sklep internetowy Komputronik.pl.