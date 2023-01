Zestaw za około 7500 zł to wszystko, czego potrzeba do grania w 1440p. Wyśmienicie też sprawdzi się w grach e-sportowych oraz zastosowaniach innych niż gry, a przy tym zachwyci wyglądem. Co w takim razie warto złożyć? Odpowiedź nie jest wcale taka oczywista.

Aby móc zaliczyć się do szanownego grona „PC Master Race”, trzeba dysponować sprzętem zdolnym udźwignąć każdą grę w 1440p. Taki komputer gamingowy do taniego nie należy, ale jeżeli dobrze pokombinować, to w budżecie 7500 zł można taki właśnie zestaw komputerowy złożyć, nawet nie rezygnując przy tym z jego atrakcyjnego wyglądu. Nadal aktualna obniżka procesorów AMD sprzyja kupującym, choć stanowczo ceny kart przestały już spadać. Jeżeli takiego właśnie komputera szukacie, to ósma propozycja naszego zestawienia polecanych zestawów komputerowych powinna Was zainteresować.

Różnica w cenie podzespołów między powyższą ofertą a wcześniejszą listą wynika z użycia konfiguratora zestawów na stronie komputronik.pl - korzystając z tego narzędzia ceny wielu z podzespołów są niższe, niż przy samodzielnym ich zakupie. Wszystkie proponowane przez nas zestawy komputerowe pochodzą z tego konfiguratora.

Co warto wiedzieć o polecanym zestawie komputerowym za około 7500 zł?

Karta graficzna z pamięciami GDDR6X robi dużą różnicę

Główną gwiazdą w omawianym zestawie komputerowym jest bez wątpienia karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Układ ten to odświeżona wersja klasycznego NVIDIA GeForce RTX 3070, której realnie znacznie bliżej modelowi NVIDIA GeForce RTX 3080 – głównie za sprawą zastosowania tu pamięci GDDR6X, które pierwotnie dopiero od modelu NVIDIA GeForce RTX 3080 były dostępne. Są to moduły o znacznie większej przepustowości, jaką zapewnia wyższe ich taktowanie (a przy okazji rewelacyjnie się podkręcające!), co odbija się na wydajności w grach, nawet pomimo pozostawienia pojemności na poziomie 8 GB.



Gigabyte Gaming OC całkiem dobrze radzi sobie z chłodzeniem tak wydajnej karty.

Poza szybszą pamięcią, odblokowano nieco więcej jednostek obliczeniowych, w tym tych odpowiedzialnych za Ray Tracing. Jeżeli na tej konkretnie funkcji poprawiającej realizm grafiki w grach Wam zależy i liczycie na komfortową rozgrywkę w 1440p, to właśnie NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti jest pierwszą kartą, która to realnie umożliwia. Sprawdzi się również świetnie, jeżeli komputer ma być używany do np. renderowania obrazu z pomocą silnika VRay. Jest to też dobra karta do rozpoczęcia pracy z takimi środowiskami, jak Unreal Engine 5.



Komputer do gier potrzebuje bardzo szybkiego GPU - najlepiej oczywiście jeżeli w parze idzie równie szybki procesor.

Wybierając kartę z GPU NVIDIA dostajemy również dostęp do funkcji, takich jak DLSS, DLAA, Shadow Play, NVIDIA Broadcast. Do tego dochodzi pakiet sterowników dedykowanych do gier, które to wychodzą zawsze na premierę każdego dużego tytułu. Wybrany model Gigabyte Gaming OC plasuje się w połowie stawki kart z tym GPU, choć obecnie jest wyjątkowo okazyjnie wyceniony. Karta została fabrycznie podkręcona i w trybie boost osiąga 1830 MHz.

Procesor z mocnymi ośmioma rdzeniami - AMD Ryzen 7 jest obecnie bezkonkurencyjny

W styczniu ponownie udało nam się komputer do 7500 zł wyposażyć w bardzo szybki procesor - Ryzen 7 5700X. Nie tylko oznacza to wysokie taktowanie, ale przede wszystkim dwa dodatkowe rdzenie procesora względem obecnych w tańszych zestawach Ryzen 5 - dzięki temu świetnie sprawdzi się nie tylko w przypadku gier, ale również pozwoli wykorzystać pełen potencjał mocniejszej karty graficznej.



AMD Ryzen 7 5700X to obecnie najbardziej opłacalny procesor - w cenie starszych Intel Core i5 oferuje znacznie wyższą wydajność.

Wybór 32 GB pamięci RAM pozwoli na znacznie bardziej komfortowe używanie komputera, bez konieczności zamykania części okien przeglądarki przed uruchomieniem bardziej zasobożernej gry. Taką ilość pamięci docenią też osoby parające się obróbką grafiki lub wideo i ogólnie wykorzystujące komputer również do pracy. Względem poprzedniego miesiąca, kiedy to podnieśliśmy taktowanie proponowanych pamięci, tym razem również obniżyły się opóźnienia (CL). Nie dopłacaliśmy natomiast do RGB – dopłata w tym przypadku 200 zł do kilku diod na pamięci RAM wykracza poza nasz próg tolerancji dla RGB.



Pamięć RAM o pojemności 32 GB została ukryta w dwóch kościach, zatem mamy możliwość rozbudowy w przyszłości o kolejne dwie.

Płyta główna w pełnym ATX oraz dysk SSD PCI-E 4.0

Płyta główna została wyposażona w optymalny dla AMD Ryzen 7 5700X chipset AMD B550. Pełen format ATX ułatwia tu rozbudowę oraz zapewnia lepsze (optycznie) wypełnienie dużej obudowy. Wyposażono ją w wysokiej klasy przetwornik audio, a poza tym płyta oferuje 2,5 GbE do szybkiej komunikacji np. z domowym NAS. W przyszłości daje potencjał rozbudowy komputera nie tylko o jeszcze szybszy procesor (np. AMD Ryzen 7 5800X3D albo nawet Ryzen 9 5950X), ale również o dodatkowe dyski M.2 lub dodatkowe kości pamięci RAM.



Rozbudowana sekcja zasilania, dużo złączy, solidny układ dźwiękowy i szybki LAN - czego chcieć więcej?

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, wybraliśmy dysk SSD zgodny z PCI-E 4.0. Pojemność 1 TB wystarczy na system, aktualizacje oraz nawet kilkanaście sporych gier - komputer gamingowy większego dysku raczej nie potrzebuje, a do zastosowań profesjonalnych można już według zapotrzebowania dobrać kolejne dyski. Dysk posiada własną pamieć DRAM, co znacząco przyspiesza wykonywane przez niego operacje.



Porównania dysków SSD PCI-E 3.0 i 4.0 nie wykazują istotnej różnicy dla gracza, ale taki sprzęt ma być maksymalnie uniwersalny.

Dobra cyrkulacja powietrza w takim zestawie to podstawa - ładne podświetlenie ARGB to tylko dodatek

Komputery do gier w tak wysokim budżecie powinny również dumnie się prezentować - w tym miesiącu w nieco bardziej białej stylistyce. Oczywiście nadal stawiamy na pierwszym miejscu dobrą cyrkulację powietrza, ale obudowa również powinna mieć jakieś elementy do personalizacji - np. właśnie podświetlenie ARGB. Zestaw komputerowy w tym budżecie zasługuje również na obudowę klasy premium - stąd wybór padł na jednego z najznakomitszych producentów - Cooler Master.



Front obudowy wykonano z przewiewnej siatki aby wentylatory faktycznie zapewniały cyrkulację powietrza, a nie tylko pięknie wyglądały.

Obudowa nie tylko pomieści wszystkie komponenty, ale również zadba o ich piękną ekspozycję przez bok wykonany ze szkła hartowanego. Oczywiście kolory oraz animacje podświetlenia w obudowie możemy dowolnie regulować. Mamy tu również liczne filtry przeciwkurzowe, które szybko i wygodnie można samemu czyścić.



Na szczycie obudowy znajdziemy jedno złącze USB-C i jedno klasyczne USB-A - oba w standardzie USB 3.2 Gen 1. Jak widać, obudowę można też wybrać w czarnym kolorze.

Wybrany zasilacz pochodzi od firmy, której nikomu raczej przedstawiać nie trzeba, podobnie jak zaznaczać, że jest to zasilacz wysokiej klasy. Konwertery DC-DC, topologia pełnego mostu oraz japońskie kondensatory - całość schładza wentylator 120 mm. Moc 750 W starczy akurat, aby odpowiednio zasilić wybrany przez nas model procesora oraz karty graficznej.



Chieftec to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych producentów zasilaczy ATX.

Jakiej wydajności w grach należy oczekiwać od tego zestawu do 7500 zł?

Tak mocnego zestawu wręcz nie wypada parować z monitorem FHD, choć w przypadku e-sportu śmiało możemy wybrać model z odświeżaniem 360 Hz – wydajność w FHD w takich grach nie będzie spadać poniżej tej wartości. Jeżeli jednak wybierzemy rozdzielczość QHD, to czekają nas całe godziny zagrywania się w najnowsze tytuły, takie jak Cyberpunk 2077 albo Dying Light 2, ze wszystkimi bajerami graficznymi i bez spadków poniżej 60 FPS. Potwierdzają to nasze testy wybranej do tego zestawu karty, ale także testy zbliżonej do powyższej konfiguracji, które odnajdziecie na YouTube, jak choćby te poniżej:

Testy karty GeForce RTX 3070 Ti z procesorem Ryzen 7 5800X w 14 grach – rozdzielczość QHD:

Film pochodzi z kanału YouTube DCX Gaming.

Powyższy film dotyczy nieco mocniejszego procesora, ale spokojnie, już spieszymy z wyjaśnieniem. Obecny w naszym zestawie Ryzen 7 5700X zaoferuje w najgorszym przypadku około 5% niższą wydajność w samych grach, co wynika z jego niższego taktowania - zwykle jednak wydajność będzie praktycznie identyczna.

Czy taki zestaw poradzi sobie również z czymś więcej niż gry?

Nasze polecane zestawy komputerowe mają charakteryzować się uniwersalnością, a w tym przypadku można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że to zestaw, który w praktycznie wszystkim poradzi sobie wyśmienicie. Mocny procesor, 32 GB pamięci RAM i bardzo szybki dysk to świetna kombinacja w aplikacjach do obróbki grafiki (Adobe PS, Blender, 3DSMax itp.), jak i wideo (Adobe PP, DaVinci Resolve). W obu przypadkach zdecydowanie pomocny będzie obecny w zestawie RTX 3070 Ti z 8 GB własnej pamięci. Ogólnie praca na takim zestawie nie przysporzy problemów, niezależnie czym się chcemy zajmować (w granicach rozsądku oczywiście).

Zestawy komputerowe potrzebują również systemu, a czasem też Wi-Fi

Zestaw komputerowy to jedno, ale w zależności od sytuacji, niezbędne mogą okazać się również inne produkty, takie jak monitor, klawiatura i myszka oraz inne peryferia - je oczywiście również znajdziecie w sklepie komputronik.pl. To, co jednak w szczególności może okazać się istotne, a o czym często zapominamy podczas składania komputera, to:

system operacyjny, np.: Microsoft Windows Home 10 32/64 bit BOX USB PL - 599,00 zł

łączność bezprzewodowa (Wi-Fi 6 do 2400 Mbps w zakresie 5 GHz), np.: ASUS PCE−AX3000 - 199,90 zł



System Windows 10 nadal uznawany jest za nieco bardziej stabilny system, ale (darmowe) przejście na system Windows 11 to raczej tylko kwestia czasu.

Zgadza się - bez systemu zarówno komputer do gier, jak i komputer do pracy na zbyt wiele się nie przyda. Pamiętajmy też, że system Windows 10 można bezpłatnie zaktualizować do Windows 11 (proces jest w pełni automatyczny). Dodatkowo obsługę sklepu można również poprosić o dołożenie usługi montażu - wtedy komputer otrzymamy już gotowy do pracy (system operacyjny również zostanie zainstalowany, jeżeli ten dodamy do koszyka sklepowego).

Czy czegoś zabrakło w powyższym artykule?

Jako że cenimy sobie zdanie naszych użytkowników, to czekamy na Wasze opinie - czy taka jednostka spełniłaby Wasze oczekiwania? Czy takie artykuły są dla Was pomocne? A może znaleźliście ciekawszy zestaw (niż nasze polecane zestawy komputerowe) w innych sklepach? Pamiętajcie, że co miesiąc odbywa się aktualizacja całego zestawienia!

