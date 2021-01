Jaki telefon za 2000 zł warto kupić? Polecamy Wam modele szybkie, wydajne, z bardzo dobrym wyświetlaczem i jeszcze lepszym aparatem. Tak naprawdę telefony te spisują się na co dzień niemal równie dobrze, jak flagowe. Oto polecane smartfony do 2000 zł.

Smartfony do 2000 zł - ranking

Nowy telefon do 2000 zł spełni oczekiwania zdecydowanej większości osób. W tej klasie cenowej bez problemu kupimy bardzo dobry smartfon z wydajnym procesorem, dużym, dobrym wyświetlaczem, znakomitym aparatem, atrakcyjną obudową, szybko działającym systemem i nowoczesną łącznością bezprzewodową. Jeśli jednak wciąż wolisz coś tańszego, proponujemy Ci smartfony do 1500 zł oraz smartfony do 1000 zł, które też mają wiele do zaoferowania.

Jaki telefon do 2000 zł? Oto polecane modele:

Warto być świadomym tego, że kwota około 2000 - 2500 zł oddziela smartfony klasy średniej-premium, od wyższej. Dlatego pierwsze i podstawowe pytanie jakie powinniśmy sobie zadać brzmi: czy preferujemy nowszego średniaka, czy starszego flagowca. Topowe smartfony sprzed roku, a nawet dwóch lat mogą być wydajniejsze, szybsze i bardziej funkcjonalne od nowych średniaków.

Jeśli priorytetem jest wydajność oraz szybkość działania telefonu, to za mniej niż 2000 zł dostaniemy znakomitego Xiaomi Mi 10T 5G ze świetnym procesorem Snapdragon 865 i ekranem 144 Hz lub realme X3 SuperZoom ze Snapdragonem 855+ i wyświetlaczem 120 Hz. Realna różnica między nimi jest mała -na co dzień można jej w ogóle nie odczuć. Jeśli masz już dość wielkich i ciężkich telefonów, to interesującym wyborem może być iPhone SE 2020.

Od smartfonów za około 1600 - 2000 zł powinniśmy oczekiwać 2-3 różnych aparatów z tyłu (np. standardowy + ultraszerokokątny + teleobiektyw), a także nagrywania filmów 4K przynajmniej 30 kl/s (a najlepiej 60 kl/s) i dobrego trybu nocnego, który pozwoli wykonać jasne i ostre zdjęcia wieczorem, bez podparcia. Na liczbę megapikseli w aparacie nie zwracajcie wielkiej uwagi. Liczy się bowiem realna jakość zdjęć, a nie cyferka w specyfikacji. Jeśli więc potrzebujecie telefonu z dobrym aparatem, to zapoznajcie się z naszymi pełnymi recenzjami.

Na co jeszcze warto zwracać uwagę? Warto upewnić się, że smartfon za mniej niż 2000 zł ma wyświetlacz o rozdzielczości przynajmniej Full HD+, najlepiej wykonany w technologii AMOLED, która zapewnia znacznie lepszy kontrast i żywsze kolory. Częstotliwość odświeżania ma duże znaczenie, bo w połączeniu z dobrym procesorem zapewnia super płynne animacje systemowe i przewijanie stron.

Ważna jest też pamięć RAM. Rozsądne minimum to 6 GB, ale w zasadzie im więcej, tym lepiej - warto stawiać na modele z 8 GB RAM (nie dotyczy to iPhone, który rządzi się trochę innymi prawami). Do innych istotnych cech należą: szybki czytnik linii papilarnych, Wi-Fi w standardzie "ac" lub najlepiej "ax", łączność zbliżeniowa NFC, dual SIM i funkcja szybkiego ładowania baterii. Niektóre smartfony do 2000 zł można też ładować bezprzewodowo (indukcyjnie) - taką funkcję ma np. iPhone SE 2020. Dodatkową zaletą będzie wodoszczelna obudowa IP67 lub IP68.

Dobry nowy smartfon do 2000 zł:

Xiaomi Mi 10T 5G - najszybszy telefon do 2000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli zależy Ci na kupnie maksymalnie szybkiego i wydajnego telefonu do 2000 zł, to zdecydowanie kup Xiaomi Mi10T. Nie ma wyświetlacza AMOLED, ale panel IPS ma odświeżanie 144 Hz, HDR10+ i rozdzielczość Full HD+. Jeśli do tego dodamy jeden z najlepszych procesorów mobilnych na rynku Snapdragon 865, 6 GB RAM, szybką pamięć masową UFS 3.1, baterię na 1,5 - 2 dni pracy, kilka dobrych aparatów i nagrywanie filmów 8K, to możemy śmiało powiedzieć, że mamy w rękach wybitnie dobry smartfon. Na pokładzie jest też szybka łączność 5G i NFC. Mi 10T to najlepszy telefon do 2000 zł również na początku 2021 roku. Warto jednak ostrzec, że jest bardzo duży i ciężki. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 13 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 216 g Pokaż specyfikację

Apple iPhone SE 2020 - najlepszy mały telefon do 2000 zł









4,9/5 Ocena benchmark.pl W tym przedziale cenowym nie ma szybszego i wydajniejszego telefonu, od nowego iPhone SE. Jasne, że lepszy i jeszcze mniejszy jest iPhone 12 mini, ale trzeba do niego solidnie dopłacić. Tak więc jeśli lubisz małe, lekkie, poręczne i bardzo wygodne w obsłudze smartfony, to do 2000 zł najlepszy jest iPhone SE 2020. Nie ma cienkich ramek, ale ma bardzo nowoczesne komponenty i z całą pewnością będzie otrzymywał pełne aktualizacje systemu, przez kilka lat. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 148 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

realme X3 SuperZoom - szybki i z dobrymi aparatami









4,9/5 Ocena benchmark.pl Bardzo szybki, piękny i o połowę tańszy od flagowców. Taki właśnie jest realme X3 SuperZoom. Pod względem szybkości działania jest niemal równie dobry, jak Xiaomi Mi 10T, ale ma dwa razy tyle pamięci RAM - aż 12 GB. Dysponuje wyświetlaczem 120 Hz IPS, bardzo wydajnym procesorem i dobrymi aparatami, z których jeden ma zoom optyczny 5x. Rzecz jasna znajdziemy w nim NFC, dual SIM i szybki czytnik linii papilarnych, a także baterię z szybkim ładowaniem, wystarczającą na 1,5 - 2 dni pracy. Realme X3 SuperZoom jest telefonem wartym zakupu, w cenie do 2000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 855 Plus

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 202 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A71 - telefon z dużą baterią i wyświetlaczem AMOLED do 2000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl To dobry nowy Samsung klasy średniej. Ma duży, jasny, dobry wyświetlacz AMOLED, idealny do filmów, dobry procesor do gier oraz klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Można więc rzec, że jest to doskonały smartfon multimedialny. Zwłaszcza, że dokłada do tego całkiem sporo pamięci (6/128 GB) i pracuje długo na baterii. Ma też NFC do płatności zbliżeniowych. Szkoda, że ma plastikową obudowę z tyłu, która łatwo się rysuje. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 179 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Nokia 8.3 5G - telefon do 2000 zł z 5G









4,6/5 Ocena benchmark.pl Wygląda świetnie, działa szybko i ma nowoczesną łączność 5G. która będzie coraz powszechniej stosowana w Polsce i nie tylko. Nokie 8.3 to bardzo dobry smartfon do 2000 zł, który korzysta z czystego systemu Android One. Dzięki świetnej optymalizacji oraz dobremu procesorowi Snapdragon 765G Nokia zapewnia sprawne działanie gier, aplikacji i multimediów. Może nagrywać filmy 4K, robi dobrej jakości zdjęcia z przodu i z tyłu, pracuje 1,5 dnia na baterii, ma NFC, dual SIM oraz klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm. To po prostu dobry i ładny telefon za 2 tys. zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 220 g Pokaż specyfikację

Najlepszy telefon do 2000 zł - opinia

Zdecydowanie najlepszym smartfonem za mniej niż 2000 zł jest Xiaomi Mi 10T 5G. Dzięki bardzo wydajnemu procesorowi Snapdragon 865 i wyświetlaczowi 144 Hz działa błyskawicznie szybko. Ma też dobrą baterię i aparaty oraz nagrywa filmy 8K. Warto wybrać właśnie ten model.

