Komputer do gier wcale nie musi być drogi! Pokazujemy, że zestaw do grania w niższych ustawieniach można zbudować za około 2000 złotych. Jakie wybrać podzespoły?

Na rynku nie brakuje wydajnych komputerów do grania z najnowszymi, topowymi podzespołami. Bez problemu odpalą najnowsze hity w wysokich ustawieniach graficznych. Niestety, nie każdy może sobie na nie pozwolić - takie konfiguracje potrafią kosztować kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych i są zarezerwowane dla najbardziej majętnych klientów.

Tani komputer do grania - podzespoły

Nie oznacza to jednak, że nie można zbudować tańszej maszyny. Przy wyborze odpowiednich części, bez problemu można złożyć tani komputer do gier za 2000 zł. Przygotowaliśmy artykuł, który ułatwi Wam wybór takich części i podpowie jakiej wydajności możecie się spodziewać. Jeżeli nie czujecie się pewnie przy składaniu komputera, możecie zapoznać się z naszym artykułem: Jak złożyć komputer? - poradnik dla początkujących.

Jeżeli dysponujecie większą ilością gotówki, warto zerknąć do innych publikacji:

Jaki procesor dla taniego komputera do gier?

Na rynku jest dostępnych kilka ciekawych jednostek, które sprawdzą się w tańszych zestawach. W przypadku ekonomicznej konfiguracji warto zwrócić uwagę na model AMD Ryzen 5 3400G - został on wyposażony w 4 rdzenie i 8 wątków ze starszej generacji Zen+, a ponadto dysponuje zintegrowaną grafiką Radeon RX Vega 11. Taka konfiguracja może nie oferuje rewelacyjnych osiągów, ale pozwoli na odpalenie starszych tytułów, a do tego jest stosunkowo tania w zakupie (jej koszt to około 650 złotych).

Jeżeli zależy Wam na lepszych osiągach, warto zdecydować się na dobry procesor bez zintegrowanej grafiki (a kartę dołożyć osobno) - polecamy 4-rdzeniowy/8-wątkowy model AMD Ryzen 3 3100 z nowszej generacji Zen 2 lub 4-rdzeniowy/4-wątkowy Intel Core i3 9100F, cieszący się ogromną popularnością w tanich komputerach do gier. Jednostka AMD jest zauważalnie droższa (500 vs 300 zł), ale jest bardziej przyszłościowym rozwiązaniem, a do tego ma jeden spory atut - można ją podkręcić.

Tania płyta główna do grania

W przypadku płyty głównej nie ma większej filozofii. Dla procesorów Intel bez problemu wystarczy ekonomiczna konstrukcja na bazie chipsetu H310 lub B365 (np. MSI B365M PRO-VDH lub Gigabyte B365M D3H). W przypadku platformy AMD warto rozejrzeć się za tańszą płytą z układem B450 (np. Gigabyte B450M DS3H lub ASRock B450M PRO4-F), która pozwoli na podkręcenie procesora, a w przyszłości zapewni wsparcie dla układów Ryzen 4000 (co może być istotne przy dalszej modernizacji zestawu). Ceny takich modeli wahają się w granicach 300 - 350 złotych.

Tanie płyty główne oferują podstawowy zestaw złączy, który będzie wystarczający do budowy taniego komputera. Warto rozejrzeć się za modelami z czterema bankami pamięci RAM i z gniazdem M.2 PCIe 3.0 x4 - w przyszłości pozwoli to rozbudować zestaw o więcej pamięci operacyjnej czy szybki dysk SSD M.2 NVMe.

Tania karta graficzna do grania

Karta graficzna w tym przypadku jest kluczowym elementem komputera, bo to ona w głównej mierze decyduje o wydajności w grach. Jeżeli chodzi o bardzo tani komputer do gier, wystarczy grafika zintegrowana w procesorze Ryzen 5 3400G. Nie powinniśmy jednak po niej oczekiwać rewelacji - układ Radeon RX Vega 11 pozwoli na uruchomienie gier w niskich ustawieniach, ale o wyższych detalach raczej możecie zapomnieć.

Dobry komputer do gier nie obejdzie się bez samodzielnej karty graficznej - na obecną chwilę najtańszą sensowną propozycją jest Radeon RX 570 z 4 GB pamięci VRAM. Co prawda konstrukcja ma już swoje lata, ale nadal jest świetną propozycją w swoim segmencie - za około 650 - 700 złotych otrzymujemy kartę, która bez problemu wystarczy do komfortowego grania w rozdzielczości 1080p na średnich ustawieniach. Warto brać póki jeszcze jest dostępna, bo jedyną alternatywą jest GeForce GTX 1650 w podobnej cenie lub znacznie droższy GeForce GTX 1650 SUPER.

Pamięć RAM do taniego komputera

Pamięci RAM mocno potaniała, więc najrozsądniejszym wyborem będzie dwukanałowy zestaw o pojemności 8 GB (dwa moduły po 4 GB). Taka pojemność pozwoli na komfortowe użytkowanie systemu, a konfiguracja dual channel nie będzie ograniczać potencjału procesora.

Tańsze zestawy GOODRAM, Kingston i Patriot o taktowaniu 2400 – 2666 MHz można kupić już za 180 złotych (i takie moduły sprawdzą się na platformie Intel). Żeby wykorzystać pełny potencjał procesorów AMD Ryzen, konieczne będzie dołożenie około 30-40 złotych do kości o zegarze 3200 MHz. Czy warto? Pewnie! Zarówno w przypadku konfiguracji z procesorem Ryzen 5 3400G, jak i połączenia procesora Ryzena 3 3100 z kartą Radeon RX 570 uzyskamy przyzwoity wzrost płynności.

Tani dysk do grania – HDD czy SSD?

W przypadku dysku sytuacja jest skomplikowana. Tradycyjne dyski talerzowe HDD o pojemności 1 TB kosztują około 180 - 200 złotych (np. Seagate BarraCuda, Toshiba P300 lub WD Blue). Taki model bez problemu pomieści najnowsze gry i do tego pokaźną bibliotekę filmów, muzyki i zdjęć. Niestety, dyski HDD są też zauważalnie wolniejsze – będzie to widoczne przy uruchamianiu systemu i wczytywaniu poziomów.

Lepszym wyborem może być nowoczesny nośnik SSD (szczególnie, że ich ceny mocno poszły w dół). Najtańsze modele pod złącze SATA pokroju ADATA Ultimate SU630, Crucial BX500 lub GOODRAM CL100 gen3 o pojemności 240 – 256 GB kosztują około 150 - 160 złotych, a wersje o pojemności 480 – 512 GB niewiele więcej: 250 – 270 złotych. Tani SSD nie pomieści aż tylu danych co HDD 1 TB, ale korzystanie z takiego komputera będzie dużo przyjemniejsze.

Tani zasilacz i obudowa do gier

Zaproponowana konfiguracja może nie imponuje wydajnością, ale też nie pobiera dużo energii elektrycznej. W zupełności wystarczy tutaj tani markowy zasilacz o mocy 350 – 400 W – ceny takich modeli zaczynają się od około 130 – 160 złotych (np. Chieftec Smart GPS-400A8 lub SilentiumPC Elementum E2 SI 350W), natomiast za lepsze, mocniejsze konstrukcje trzeba wydać około 200 - 220 złotych (np. be quiet! System Power 9 400W lub SilentiumPC Vero L3 500W). Taka jednostka pozwoli na późniejszą modernizację sprzętu (warto pamiętać o dostępności co najmniej 6-pinowego zasilania PCIe dla karty graficznej).

Obudowa? Tutaj sugerujemy przyoszczędzić i wybrać konstrukcję z niższej półki – najtańsze sensowne „skrzynki” można kupić za około 100 - 120 złotych (np. SilentiumPC Armis AR1 lub Zalman T6). Dopłacając 50 złotych można znaleźć lepsze modele pokroju SilentiumPC Signum SG1 lub Raijintek Arcadia. Nie powinniśmy tutaj oczekiwać dobrej jakości wykonania, ale do budżetowego PC będą w sam raz.

Jaki komputer do gier do 2000

Udowodniliśmy, że komputer dla gracza wcale nie musi być drogi. Najtańsza zaproponowana przez nas konfiguracja wykorzystuje procesor AMD Ryzen 5 3400G, 8 GB pamięci RAM i dysk SSD 240 GB to koszt około 1500 złotych. W budżecie zmieści się jeszcze oryginalny system operacyjny Windows 10 (koszt około 500 złotych). Łącznie to komputer za 2000 zł.

Warto jednak dopłacić do lepszej konfiguracji, która zapewni zauważalnie lepsze osiągi. Zestaw z AMD Ryzen 3 lub Core i3, kartą Radeon RX 570 i dyskiem SSD o pojemności około 500 GB zamknie się w okolicach 2000 - 2200 złotych. Jeżeli nie musicie wydawać pieniędzy na system (lub możecie przekroczyć budżet), będzie to lepsza opcja.

Konfiguracja Słabsza (z systemem) Wydajniejsza - Intel (bez systemu) Wydajniejsza - AMD (bez systemu) Procesor AMD Ryzen 5 3400G Intel Core i3-9100F AMD Ryzen 3 3100 Płyta główna Gigabyte B450M-D3SH MSI B365M PRO-VDH Gigabyte B450M-D3SH Karta graficzna Radeon RX Vega 11 (zintegrowana) Radeon RX 570 4 GB Radeon RX 570 4 GB Pamięć RAM 2x 4 GB DDR4 3200 MHz 2x 4 GB DDR4-2666 MHz 2x 4 GB DDR4-3200 MHz Dysk SSD 240 - 256 GB lub HDD 1 TB SSD 240 - 256 GB SSD 480 - 512 GB Zasilacz SilentiumPC Elementum E2 SI 450W SilentiumPC Vero L3 500W be quiet! System Power 9 400W Obudowa SilentiumPC Armis AR1 Zalman T6 SilentiumPC Signum SG1 System operacyjny Windows 10 brak brak Cena około 2000 zł około 2100 zł około 2200 zł

Podkręcanie taniego komputera

Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą pokusić się o podkręcenie niektórych podzespołów, co powinno przełożyć się na lekki wzrost wydajności. Czy to gra warta świeczki? Naszym zdaniem tak, bowiem w przypadku tanich platform liczy się każdy procent wydajności.

Jeżeli planujecie OC, warto wybrać konfigurację z procesorem AMD Ryzen 5 3400 lub Ryzen 3 3100 oraz płytę główną z chipsetem B450. Nie zapomnijcie też o ustawieniu odpowiedniego profilu XMP dla pamięci RAM... lub nawet samodzielnie podnieście dzielnik (np. z 2666 na 2933 MHz lub 3000 na 3200 MHz).

Co z kartą graficzną? Część modeli już fabrycznie pracuje z podniesionymi zegarami, ale zwykle można z nich „wycisnąć” jeszcze dodatkowe pokłady MHz. Polecamy więc spróbować podkręcić kartę graficzną.

Jaką wydajność zaoferuje tani komputer do grania?

Na pewno nie powinniśmy oczekiwać cudów. Komputer do gier za 2000 złotych to ekonomiczna propozycja, która nada się do podstawowych zastosowań – przeglądania Internetu, oglądania filmów i grania.

No właśnie, co z grami? Komputer gamingowy do 2000 powinien pozwolić na komfortową rozrywkę w rozdzielczości Full HD zwykle przy średnich ustawieniach graficznych. Co prawda w starszych i mniej wymagających tytułach będzie można włączyć wysokie detale, ale w nowszych konieczne będzie przesunięcie suwaków w lewą stronę.

Co ważne, konfiguracje z procesorami AMD w przyszłości można będzie sensownie zmodernizować - o lepszy procesor, więcej pamięci RAM i mocniejszą kartę graficzną. Przy wyborze odpowiedniej płyty, nie będzie też problemów z podłączeniem szybkiego dysku SSD NVMe. W przypadku platformy Intela mówimy już o martwej platformie LGA 1151, pod którą producent nie będzie wydawać procesorów (nadal jednak można tutaj wymienić inne komponenty).

Złożyć komputer do 2000 zł, czy dołożyć?

Jeśli szukacie innych pomysłów na zestawy komputerowe, warto zajrzeć na nasze forum. Dla naszych najzagorzalszych czytelników, to chleb powszedni ;). A jakie zestawy Wy polecacie? Złożylibyście komputer do 2000zl na platformie z procesorem Intel czy AMD? A może uważacie, że jednak lepiej dołożyć parę stów do zestawu? Dajcie znać w komentarzach!

