Gry na smartfony często wymiatają! Oto dziesięć interesujących tytułów na smartfony i tablety z systemem Android. Darmowe, ale uważajcie na mikropłatności... Oto nasz ranking gier na telefon

Gry na Androida wciąż ewoluują, mogą pochwalić się lepszą oprawą graficzną, zaawansowaniem i zdarza się, że niewiele różnią od wersji na komputery czy konsole. Wiele z nich to płatne tytuły (i to wcale niemało!), ale bez problemu znajdziemy również darmowe gry, które są naprawdę warte grzechu. Jeśli jednak jesteś skłonny wydać "parę" złotych za mobilną grę, zobacz nasz ranking najlepszych płatnych gier na Androida.

10 najlepszych darmowych gier na telefon

Oczywiście termin "darmowe gry" stał się obecnie bardzo umowny. Pomimo tego, że za podstawowy dostęp do gry nic nie zapłacimy, to musimy pamiętać, że w większości przypadków wbudowane są w nie wszechobecne mikropłatności. Często gry wyświetlają reklamy, które można usunąć płacąc odpowiednią sumę. Sprytni gracze zauważyli, że problem z natarczywymi reklamami można usunąć... wyłączając dostęp do internetu, co jednak oczywiście sprawdzi się tylko w grach offline.

Twórcy gry często celowo utrudniają czy spowolniają rozgrywkę, by gracz poczuł się "zachęcony" do wydania w aplikacji choćby kilku złotych. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli dajemy dostęp do naszego smartfona (z podpiętymi płatnościami) np. swojemu dziecku, które może być nieświadome, że parę kliknięć może prowadzić do wydania prawdziwych pieniędzy. W niektórych "darmowych" przypadkach możemy również dostać dostęp jedynie do części gry, a jeśli dana produkcja przypadnie nam do gustu, zawsze możemy zapłacić za pełną wersją.

Gry na telefon - ranking

Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana

Wiedźmin 3 dawno skończony, a wy tęsknicie za uniwersum Białego Wilka? Naprawdę warto sięgnąć po Gwinta: Wiedźmińską Grę Karcianą. To naprawdę świetny sposób na powrót do tego świata, a budowanie własnych talii i odkrywanie nowych taktyk sprawia olbrzymią radochę. Jest to z pewnością jedna z najlepszych karcianek na urządzenia mobilne. Uwaga - gra wciąga jak bagna w Krzywuchowych Moczarach!

Genshin Impact

Wszyscy którzy ostrzyli sobie zębiska na Zeldę, ale z różnych powodów zagrać w nią nie mogli, po prostu muszą sięgnąć po Genshin Impact, która jest grą RPG z otwartym światem, utrzymaną właśnie w stylu Zeldy. No i grafika jest naprawdę niezła! Genshin Impact nastawiona jest na rozgrywkę multiplayer online, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować przejść grę samemu. Są tu mikropłatności, ale nie są one szczególnie dokuczliwe.

Among Us

Sama rozgrywka jest prosta - znajdujemy się z innymi graczami (gramy w sieci) na pokładzie statku kosmicznego, a załoga ma do wykonania określone zadania. Jeden z graczy wciela się jednak w rolę zdrajcy, który działa przeciwko załodze i może zgładzić innych członków zespołu. Czy reszta odgadnie kim jest oszust? Generalnie to taka... kosmiczna "Mafia" (mówimy o grze towarzyskiej, a nie komputerowej). Among Us to gra, która ostatnio bije rekordy popularności - i warto sprawdzić, czy faktycznie jest warta grzechu.

EVE Echoes

EVE Online to jedna z popularniejszych gier MMO na duże platformy i w końcu doczekała się wersji mobilnej. Spragnieni kosmicznych wyzwań gracze mogą zwiedzać olbrzymi świat oraz oczywiście mierzyć się z innymi graczami online. Muszę przyznać, że był to jeden z tytułów na które czekałem, ale ostatecznie oprawa graficzna nieco mnie rozczarowała... Ale może wam przypadnie do gustu?

World of Warships Blitz: Gunship Action War Game

Znudziły ci się czołgi, czyli World Of Tanks (w wersji mobilnej - Blitz)? Pora przesiąść się na coś większego, na przykład na pokład okrętu. Gra oczywiście nastawiona jest na rozgrywkę online, ale są tu też misje dla pojedycznego gracza. World of Warships Blitz: Gunship Action War Game została dobrze przystosowana do mobilnego grania, więc jeśli masz chwilkę czasu... to czemu nie?

Harry Potter: Zagadki i magia

Co wy tu polecacie? Diamenciki? Robimy to z jednego powodu - legenda głosi, że jest to najlepsza gra z uniwersum Harrego Pottera. Naturalnie świadczy to przede wszystkim jak bardzo kiepskie są inne gry o przygodach małego czarodzieja, ale równocześnie Harry Potter: Zagadki i Magia to.. faktycznie bardzo dobra i przemyślana gra. No dobra, dobra. Ale... DIAMENCIKI? Zynga? Oj no. Chociaż spróbujcie, co? Jeśli nie, to poczekajcie na Hogwart Legacy - zapowiada się świetnie!

The Elder Scrolls: Blades

Uniwersum The Elder Scrolls zna każdy, a... przynajmniej każdy zna Skyrima. Bethesda postanowiła przenieść ten świat również na urządzenia mobilne i wyszło to im naprawdę ciekawie. The Elder Scrolls: Blades jest grą typu dungeon crawler, ale przy okazji możemy również zarządzać i rozbudowywać swoje miasto. Twórcy postarali się nie tylko o bardzo dobrą oprawę graficzną, ale i między innymi walki PvP. Warto sprawdzić choćby z ciekawości!

Call of Duty: Mobile

Trzeba było trochę poczekać aż jedna z najlepiej sprzedających się gier na świecie wyląduje w końcu na smartfonach, ale w końcu jest! I oczywiście jest to sieciowa gra FPS. Twórcy mobilnej wersji nie odkrywali Ameryki na nowo, ale sięgnęli po znane i sprawdzone rozwiązania. Znajdziemy tu między innymi mapy z Black Ops, czy też Modern Warfare. Wśród trybów rozgrywki znajdziemy między innymi Team Deathmatch, Search and Destroy czy też Free-for-All.

Fortnite

Fani Fortnite obecnie są liczeni w milionach, a gra ta bije wszelkie rekordy popularności. Battle royale okazało się strzałem w dzisiątkę, co twórcy skrzętnie wykorzystują. Trzeba przyznać, że wersja mobilna jest naprawdę bardzo dobrze przygotowana i niewiele różni się od wersji na PC czy konsole. Jeśli jesteś fanem sieciowych strzelanek to po prostu nie możesz przejść obok niej obojętnie. Jeśli nie Fortnite, to może... mobilny PUBG? To jedyna gra w naszym zestawieniu, która NIE znajduje się w sklepie Google Play - należy pobrać oddzielny instalator.

Super Mario Run

Konserwatywne w działaniach Nintendo w końcu zaczęło działać bardziej widocznie na smartfonach i... bardzo dobrze. Dzięki temu otrzymaliśmy naprawdę ciekawe przygody hydraulika Mariana, które zostały świetnie przystosowane do dotykowych ekranów. Oczywiście niektórzy mogą narzekać, że to nie jest prawdziwy Mario, bowiem bohater biegnie sam, a naszym zadaniem jest jedynie skakanie, ale trzeba pamiętać, że dzięki temu możemy grać nawet za pomocą jednej ręki.

Najlepsze darmowe gry na telefon - opinie

Są to oczywiście tylko nasze propozycje - jeśli chcecie polecić inne dobre i darmowe gry na Androida, nie omieszkajcie napisać tego w komentarzach!

