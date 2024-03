Jaki odkurzacz przewodowy wybrać? W czasach rosnącej lawinowo popularności odkurzaczy bezprzewodowych, pionowych klasyczne konstrukcje są może i w odwrocie, ale ciągle mają wiele do zaoferowania i ciągle mają swoich zwolenników. Oto nasze zestawienie polecanych modeli.

Klasyczny odkurzacz, czyli co?

Na wstępie ważna sprawa - czym jest klasyczny odkurzacz? Sprecyzujmy to sobie. Klasyczny odkurzacz, czy tam tradycyjny odkurzacz to po prostu odkurzacz sieciowy. Taki z kółeczkami, długim pałąkiem i kablem chowanym w korpus. To sprzęt wydajny, skuteczny, całkiem dziś już nowoczesny, bo np. bezworkowy, wyposażony w wydajną filtrację czy nawet automatyczne dopasowywanie mocy do sprzątanej powierzchni. Niemniej, wszystkie modele zasilane sieciowo z kablem, który zwija się do wewnątrz korpusu, będą dla nas klasycznymi odkurzaczami, gdyż tym właśnie odróżniają się od odkurzaczy pionowych i bezprzewodowych. No, prawie wszystkie…

Ile kosztuje dobry odkurzacz przewodowy?

No właśnie, ile kosztuje godny polecenia odkurzacz przewodowy? To pytanie bez odpowiedzi, a raczej z kilkoma odpowiedziami - uzależnionymi od naszych potrzeb. Dla kogoś, kto ma mieszkanie o mniejszym metrażu, a w nim raptem jeden dywan i brak zwierząt domowych - dobry odkurzacz zacznie się pewnie od mniej więcej 300 zł. Taki model poradzi sobie spokojnie z odkurzaniem w cyklu raz na dwa tygodnie, a jak przyjdą do nas w weekend znajomi z psem, to też da radę zassać sierść, która zgrupuje się na naszym małym dywanie, przed kanapą, pod stolikiem kawowym.

Jeśli jednak mamy większy metraż, więcej dywanów, a zwłaszcza zwierzęta domowe, to już musimy liczyć się z wydatkiem niebezpiecznie zbliżającym się do 1000 zł. No, tak w przedziale 500 - 1000 zł zakładając, że im mniej mamy zwierząt, tym bardziej możemy zlecieć z ceną.

Pytanie, czy gra jest warta świeczki, skoro za nieco ponad 1000 zł możemy kupić już całkiem przyzwoite odkurzacze pionowe, bezprzewodowe? W mojej ocenie tak, gdyż klasyczne konstrukcje są naprawdę skuteczne i tym zdecydowanie pokonują tańsze modele bezprzewodowe. Rzecz dzieje się oczywiście kosztem elastyczności podczas sprzątania, funkcjonalności czy wygody obsługi, ale jeśli komuś zależy na możliwie najlepszym stosunku ceny do skuteczności odkurzania - klasyczny odkurzacz przewodowy będzie dobrym wyborem.

Czym kierować się podczas wyboru klasycznego odkurzacza przewodowego?

Jak wybrać klasyczny odkurzacz przewodowy? Teoretycznie warto kierować się mocą silnika, bo wpływa ona bezpośrednio na efektywność odkurzacza. Przy tym kryterium nie można wybrać źle. No to co, do małego mieszkania odkurzacz o mocy 500 W i tyle? No, nie do końca. Im większa moc, tym lepiej, ale pamiętajmy jeszcze o dodatkach, jak turboszczotka w zestawie, czy odpowiednia filtracja. Możemy jeszcze wybrać odkurzacz workowy lub taki z filtrem wodnym, choć osobiście szedłbym w modele bezworkowe, wyposażone w filtry EPA, HEPA etc. - tu producenci lubią sobie zaszaleć z terminologią.

Istotny jest też generowany hałas - miłe dla ucha są odkurzacze o głośności poniżej 60 dB, ale odkurzanie trwa ile? 15 minut? Lepiej więc wytrzymać większy hałas niż odkurzać dwa razy. Z żelaznych parametrów trzeba rozważyć jeszcze zasięg pracy - im bliżej mu do 10 metrów i dalej od 5 metrów, tym lepiej. Kolejne zmienne są mocno zindywidualizowane. Jeśli ktoś nie ma dywanów to niepotrzebny mu np. automatyczny system rozpoznawania powierzchni i zwiększający moc. Tak samo, jak ktoś woli rozwiązania prostsze, to niech nie szuka odkurzacza z filtrem wodnym.

Jak widać, zmiennych, które warto brać pod uwagę, jest mnóstwo i nikt niestety nie wybierze za nas. W tym zestawieniu znalazły się modele ogólnie godne uwagi, tak bezworkowe, jak i z filtrem wodnym, tak super mocne, jak i z mocą w granicach 500 W, by każdy mógł wybrać tu coś dla siebie. Co mnie osobiście cieszy, to fakt, że klasyczne odkurzacze wcale nie umarły - mają się całkiem nieźle i pod wieloma względami mogą konkurować, a nawet przewyższać modele bezprzewodowe (o robotach sprzątających nie wspominając). Zwłaszcza jeśli chodzi o relację efektywności do ceny - tu klasyczny odkurzacz przewodowy pokazuje pazury!

Jaki odkurzacz przewodowy wybrać? Ranking polecanych modeli:

Deerma DX118C - tani odkurzacz pionowy z kablem Ocena benchmark.pl









4,3/5 Rozpoczynamy od modelu nieco kontrowersyjnego - odkurzacza, który nie jest taki całkiem klasyczny, bo jest przewodowy, ale i pionowy, czym bliżej mu to popularnych modeli całkowicie bezprzewodowych. Niemniej, jest to model niezwykle atrakcyjny cenowo, cieszy się ogromną popularnością i po prostu okazuje się zaskakująco skuteczny. Deerma DX118C to prosty sprzęt, zasilany sieciowo, który nie zawodzi w trudnych zadaniach. Nie boi się sierści zwierząt ani odkurzania samochodowych dywaników - po prostu nie boi się niczego. Oczywiście, musimy dokonać pewnych kompromisów, jak oszczędne wykonanie, umiarkowana funkcjonalność czy wydajność odbiegająca od tej typowej dla klasycznych odkurzaczy. Jednak jeśli zależy nam na efektywnym odkurzaniu w przystępnej cenie, DX118C nie ma sobie równych. Podsumowując, nie jest to sprzęt dla każdego, ale ci, którzy są gotowi na pewne ustępstwa i nie oczekują zbyt wiele, z pewnością będą z niego zadowoleni. Najważniejsze cechy: Moc silnika 600 W

Poziom hałasu 76 dB

Rodzaj filtrów HEPA

Rodzaj odkurzacza pionowy

Długość przewodu 5 m

Philips PowerPro Compact FC9333/09 - niedrogi i ceniony odkurzacz Ocena benchmark.pl









4,8/5 Philips PowerPro Compact FC9333/09 to jeden z tych odkurzaczy, których popularność zdaje się stale rosnąć, a skuteczność obrastać legendą, co pewnie wynika z doskonałej relacji możliwości, efektywnego odkurzania i ceny. Philips PowerPro Compact FC9333/09 jest tani, jak na to, co potrafi i twierdzenie to broni się w pełni. Mamy tu model bezworkowy, a zatem super wygodny w użytku, o mocy 900 W. Sprzęt świetnie radzi sobie z dywanami, w tym z tymi z długim włosiem, a wyposażony w autorską nasadkę odkurza skutecznie podłogi twarde: parkiet, drewno, panele oraz dywany i - co ważne - nie rysuje podłóg! Znajdziemy tu też dobrą filtrację na poziomie HEPA 13 i antyalergiczny filtr Clean Air. Pojemność pojemnika na kurz to 1,5 litra, a długość przewodu wynosi 6 metrów, co przekłada się na 9-metrowy zasięg pracy. Odkurzacz jest stosunkowo niewielki i dość lekki, ale nie jest najcichszym modelem na rynku, bo poziom generowanego hałasu to 76 cB - nie ma tragedii, ale do nocnego odkurzania (jak kogoś najdzie taki pomysł) Philips PowerPro Compact FC9333/09 raczej się nie nadaje. Najważniejsze cechy: Moc silnika 900 W

Poziom hałasu 76 dB

Rodzaj filtrów HEPA 13

Miele Boost CX1 Cat&Dog - świetny odkurzacz dla właścicieli psów i kotów Ocena benchmark.pl









4,7/5 Miele Boost CX1 Cat&Dog to odkurzacz, którego nazwa bezpośrednio informuje nas o grupie docelowej, dla której wymyślono ten sprzęt. Tak, to odkurzacz, z którego pracy zadowoleni będą właściciele psów i kotów, ale nie tylko! Moc 890 W i sprytnie zaprojektowana turboszczotka sprawiają, że sierść zostaje zassana błyskawicznie do pojemnika na kurz. To odkurzacz bezworkowy, który bardzo łatwo się czyści i który zapewnia świetną filtrację - filtr HEPA AirClean filtruje dzielnie ponad 99,9% wszystkich drobnych cząsteczek kurzu i alergenów. W zestawie z odkurzaczem znajdziemy wspomnianą turboszczotkę przeznaczoną do radzenia sobie z sierścią zwierząt domowych oraz szereg innych akcesoriów, jak ssawka do tapicerki, czy ssawka szczelinowa. Na plus temu modelowi zaliczyć można też niewielkie wymiary, bardzo łatwą obsługę oraz zasięg pracy sięgający do 10 metrów, przy przewodzie o długości 6,5 metra. Poziom generowanego hałasu to 78 dB, więc model ten do cichych nie należy, ale efektywnością sprzątania miło zaskakuje. Poza tym, to Miele - miłośnicy marki wiedzą, że ta nazwa mówi sama za siebie. Najważniejsze cechy: Moc silnika 890 W

Poziom hałasu 78 dB

Rodzaj filtrów HEPA

Długość przewodu 6.5 m

Bosch AquaWash&Clean BWD421PRO - odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho Ocena benchmark.pl









4,7/5 Ten przedstawiciel linii Bosch AquaWash&Clean to odkurzacz wysoce uniwersalny, prawdziwie wszechstronny pomocnik domowy, który nie tylko odkurzy podłogi, ale też wessie rozlane napoje, a nawet wypierze dywan czy tapicerkę. Bosch AquaWash&Clean BWD421PRO to nawiązanie do popularnych niegdyś wszechstronnych odkurzaczy, będących pewnym wyznacznikiem statusu - wszak nie każdy taki sprzęt miał! Urządzenie pracuje w trybie workowym oraz wodnym i zapewnia świetną filtrację - HEPA plus filtr wodny. Dodajmy, że odkurzacz jest super mocny - 2100 W, ma zasięg pracy sięgający 12 metrów i szereg przydanych akcesoriów w zestawie. Wady? Sprzęt waży ponad 10 kilogramów, więc to cięższy zawodnik, ale pamiętajmy, że to jak funkcjonalne, jak wszechstronne jest to urządzenie musi odbić się kosztem wagi, czy np. zrezygnowaniem z modnych dziś bezworkowych rozwiązań. Najważniejsze cechy: Moc silnika 2100 W

Poziom hałasu 85 dB

Rodzaj filtrów HEPA

Rodzaj odkurzacza wodny

Długość przewodu 10 m

Electrolux Pure D82-ALRG Silence - cichy odkurzacz przewodowy Ocena benchmark.pl









4,7/5 Pure D82-ALRG Silence marki Electrolux to odkurzacz dla miłośników ciszy i świętego spokoju. Wynika to z głównej - ale niejedynej! - zalety tego modelu, czyli z generowanego hałasu na poziomie 57 dB. To robi wrażenie! Co poza niebywale kulturalną pracą potrafi ten cichy odkurzacz? Mimo nie najwyższej mocy 500 W, urządzenie jest bardzo skuteczne, a efektywność podnosi autorska technologia SmartMode, dzięki której ten tradycyjny odkurzacz wykrywa rodzaj sprzątanej powierzchni i automatycznie dopasowuje do niej swoją moc. Na uwagę zasługuje jeszcze świetna filtracja zanieczyszczeń - filtr Allergy Plus zatrzymuje najmniejsze drobinki, pyłki i alergeny, a powietrze wylatujące z odkurzacza jest w 99,95% oczyszczone. W zestawie znajduje się ssawka do tapicerki i nie tylko - to wielofunkcyjna końcówka, szczotka do parkietów oraz szczotka uniwersalna i płaska, do odkurzania pod meblami. Zasięg pracy to 12 metrów, a waga nieco ponad 7 kilogramów, mamy tu więc do czynienia z przyjemnie kompaktowym odkurzaczem. Najważniejsze cechy: Moc silnika 500 W

Poziom hałasu 57 dB

Rodzaj odkurzacza workowy

Tefal Compact Power XXL TW4881 - prosty odkurzacz tradycyjny Ocena benchmark.pl









4,6/5 Tefal Compact Power XXL TW4881 to propozycja dla miłośników klasyki z pewnym nowoczesnym twistem. Mamy tu prosty, ale ceniony za efektywność odkurzania odkurzacz: bezworkowy, nieduży i wyposażony we wszelkie niezbędne akcesoria, jak ssawka szczelinowa, ssawka elastyczna czy mini turboszczotka. Do tego świetna filtracja usuwająca z powietrza 99,98% zanieczyszczeń, niespełna 9-metrowy zasięg pracy i stosunkowo kompaktowe wymiary czynią z tego modelu bardzo optymalne rozwiązanie. To odkurzacz bez wodotrysków, ale to też sprzęt skuteczny, niedrogi i bardzo łatwy w codziennym użytkowaniu. Jeśli znajdziemy w internetowej wyszukiwarce historię zapytań o optymalny odkurzacz tradycyjny, to obstawiam, że Tefal Compact Power XXL TW4881 będzie gdzieś wysoko na liście odpowiedzi. Najważniejsze cechy: Moc silnika 550 W

Rodzaj filtrów wstępny, EPA

Rodzaj odkurzacza bezworkowy

Długość przewodu 6.2 m

Amica Bagio Eco VM3044 - skuteczny i tani odkurzacz tradycyjny Ocena benchmark.pl









4,4/5 Amica Bagio Eco VM3044 nie ma w sobie niczego spektakularnego. Przypomina klasyczne odkurzacze sprzed dekady albo i starsze, a i estetyką wpisuje się w kategorie “odkurzacze z czasów naszej młodości”. Co z tego jednak, skoro urządzenie jest tanie, lubiane i zasadniczo nie klęka na robocie? No właśnie, to super przystępny cenowo odkurzacz tradycyjny, który choć nie należy do modeli o cichej pracy, a zasięg tejże to 8 metrów, to jest sprzętem dość mocnym - 900 W i po prostu skutecznym. Ten bezworkowy odkurzacz z filtrem EPA12 radzi sobie w znacznej większości potencjalnych kryzysów higienicznych w domu, odkurza twarde podłogi i dywany, a w zestawie ma niezbędne akcesoria, jak szczotka do parkietu czy ssawka szczelinowa. Na plus również gabaryty i waga - to kompaktowy odkurzacz, sprawdzający się zwłaszcza w mniejszych mieszkaniach - oraz łatwość obsługi, a w tym i regulacja mocy. Dobry i tani sprzęt - a ja osobiście urządzenia, które można w ten sposób określić, bardzo lubię. Najważniejsze cechy: Moc silnika 900 W

Poziom hałasu 79 dB

Rodzaj filtrów Mikrofiltr, EPA

Długość przewodu 5 m

Najlepszy odkurzacz przewodowy - subiektywna opinia

No dobra, który z polecanych modeli będzie najlepszym wyborem? Dla znacznej większości potencjalnych “używaczy” klasycznych odkurzaczy świetnym strzałem będzie upolowanie w dobrej cenie odkurzacza Philips PowerPro Compact FC9333/09. To ze wszech miar optymalny model. Ja jednak szarpnąłbym się na Miele Boost CX1 Cat&Dog, bo ten sprzęt świetnie radzi sobie z sierścią domowych stworów, jest bardzo skuteczny tak na twardych podłogach, jak i na dywanach, a do tego to Miele, więc można założyć, że sprzęt będziemy mogli po latach sprezentować wnukom - jako bonus na nowe mieszkanie.





