Za najlepsze gry na platformy mobilne trzeba po prostu zapłacić - czasy gdy gry na smartfony były darmowymi i prymitywnymi klikaczami już dawno minęły! Zobaczcie nasze zestawienie najlepszych płatnych gier na Androida.

Na smartfony można znaleźć całkiem sporo darmowych gier, jednak jeszcze bardziej interesujące są te, na które trzeba wysupłać kilka groszy. Wiele gier które można pobrać za darmo ma ukryte płatności pod postacią mikrotransakcji - na większość "darmowych" gier i tak prędzej czy później wydamy kasę. Przy okazji zapraszamy do naszego zestawienia najlepszych darmowych gier na Androida.

Gry które zamierzamy kupić, warto dodać na listę życzeń, bowiem w sklepie Google Play często można zetknąć się z promocjami, dzięki którym możemy kupić gry w bardzo atrakcyjnych cenach, które stanowią niewielki ułamek ceny standardowej.

Całkiem sporo znanych firm zaczęło mocno inwestować w rynek mobile i konwertować gry znane z dużych platform właśnie na smartfony. Najlepszym przykładem niech będzie Square Enix, która zaczęła masowo portować serię Final Fantasy, czy też Dragon Quest. Gry te potrafią kosztować naprawdę sporo, bowiem za Final Fantasy IX w wersji na Androida zapłacimy ponad 100 zł. Są tu jednak również produkcje stworzone typowo dla mobile, jak choćby świetne Final Fantasy XV Pocket Edition. Nie można również zapomnieć choćby o Life Is Strange - jest z czego wybierać, a mobilni gracze nie są już klientami drugiej kategorii.

Najlepsze płatne gry na telefon

Przypomnijmy, że w naszym poprzednim topie znalazły się takie hity jak: Neverwinter Nights Enhanced Edition, XCOM Enemy Within, Florence, Tales From The Borderlands, Civilization Revolution 2, Human Resource Machine, Don't Starve: Pocket Edition, Banner Saga 2, This War Of Mine i White Night.

Ciekawych remaków dawnych hitów na smartfony jest tyle, że wszystkie nie zmieściłyby się w tym topie. Trzeba jednak koniecznie wspomnieć Titan Quest, I Have No Mouth and I Must Scream, Star Wars: KOTOR, Sanitarium, Max Payne, Fahrenheit: Indigo Prophecy, Grim Fandango Remastered, Syberia, Bully (czy starsze części Grand Theft Auto), seria LEGO, Little Big Adventure, Worms 3 czy w końcu serię Oddworld.

10 najlepszych płatnych gier na Androida

GRID Autosport - 47,99 zł

Kilka niezłych wyścigówek na smartfony znajdziemy, jasne. Ale żadna z nich nie może się równać z GRID Autosport.

W GRID można grać na padzie lub za pomocą ekranu dotykowego, a oferuje ona między innymi ponad 100 samochodów i różnych tras. GRID Autosport można pobrać w wersji darmowej (MP), ale oferuje ona jedynie wyścigi multiplayer przez sieć.

Company of Heroes - 71,99 zł

Ta strategia czasu rzeczywistego cieszyła się swego czasu olbrzymią popularnością, a dziś można w nią zagrać na smartfonach.

W Company Of Heroes możemy kierować działaniami dwóch kompanii amerykańskich żołnierzy i przeprowadzić je przez teatr działań wojennych - poczynając od lądowania w Normandii. Niestety, aktualnie gra nie wspiera smartfonów Huawei.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc - 85,99 zł

Firma Spike Chunsoft zrobiła graczom nie lada niespodziankę udostępniając jeden ze swoich najbardziej rozpoznawalnych produktów na urządzenia mobilne. Jest to gra typu visual novel, która łączy w sobie wiele pomniejszych mini-gier.

O czym opowiada ta gra? Uczniowe szkoły dla wybrańców zostali uwięzieni w jej budynku, a jedynym sposobem na wydostanie się na wolność jest zabicie innej osoby. I to w taki sposób, aby nie zostać przyłapanym przez pozostałych. Twoim zadaniem będzie odnalezienie zabójcy. W sklepie Google Play można również znaleźć drugą część tej gry - równie godną polecenia.

Human Fall Flat - 28,99 zł

Human Fall Flat to bardzo charakterystyczna gra, w której gracze muszą nie tylko wykazać się zręcznością i umiejętnością logicznego myślenia, ale i walczyć... z zaawansownym silnikiem fizycznym.

Podróżując przez niezliczone plansze będziemy musieli rozwiązywać zagadki poprzez interakcję z elementami otoczenia. Nietypowa, ale niezwykle wciągająca gra - równie dobra na smartfonach, jak i na "dużych" platformach.

ROME: Total War - 47,99 zł

Klasyczna strategia w wersji na smartfony. I jest to podejście naprawdę udane.

Gracz musi być przygotowany na nieco utrudnione sterowanie - związane ze skomplikowaniem gry, ale naprawdę warto się do niego przyzwyczaić. Mobilna wersja oddaje nam możliwość pokierowania działaniami aż 19 frakcji i dla każdego miłośnika strategii to absolutny must have.

Monster Hunter Stories - 68,99 zł

Lubicie japońskie gry RPG? Monter Hunter Stories to jeden z hitów znanych wcześniej z kieszonkowej konsolki Nintendo 3DS

Przed wami olbrzymi świat czekający na eksplorację, mnóstwo potworów do pokonania i oczywiście epicka przygoda! Monter Hunter Stories występuje również w darmowej wersji demo, gdzie możemy zapoznać się z rozgrywką.

Alien Blackout - 2,99 zł (promocja)

Stęskniliście się za Amandą Ripley, którą mieliście okazję poznać w grze Alien: Isolation? Oto jej dalsze przygody.

Alien Blackout jest survival horrorem, w którym nasza bohaterka siedzi w centrum kontroli i kieruje poczynaniami innych postaci, które znalazły się na stacji. Nie ma tu jednej konkretnej drogi na pokonanie obcych i możemy do woli eksperymentować, tak by finalnie... przeżyć.

Tropico - 59,99 zł

Wesołe jest życie dyktatora na tropikalnej wyspie! Przynajmniej w grze Tropico.

Mobilna wersja tej popularnej gry została przygotowana z dużym rozmachem i generalnie bazuje na trzeciej części gry. Podobnie jak w innych zaawansowanych strategiach na smartfony, trzeba tu poświęcić trochę czasu na obsługę i... zdecydowanie warto grać na jak największym ekranie.

Ace Attorney Investigations - 69,99 zł

Capcom robi to dobrze, bo przeniósł na urządzenia mobilnę całą serię gier opowiadających o zmaganiach sławnego detektywa.

Czeka nas między innymi badanie miejsc zbrodni, zbieranie śladów oraz rozprawy sądowe. W sklepie Google Play znajdziecie aż cztery części tej znakomitej gry: Ace Attorney Investigations - Miles Edgeworth, Spirit of Justice, Ace Attorney: Dual Destinies i Apollo Justice Ace Attorney.

Metal Slug - 13,99 zł

Na koniec coś dla tych, którzy tęsknią za wspaniałymi platformowymi strzelaninami, w które onegdaj grywało się na automatach.

Metal Slug to po prostu wędrówka w prawo i pokonywanie coraz to nowych przeciwników - oczywiście za pomocą zróżnicowanych narzędzi zniszczenia. Proste i nieskomplikowane, ale za to ile radości! I do tego w niezłej cenie. W sklepie Google Play znajdziecie kilka części tej gry!

Najlepsze płatne gry na Androida - opinie

Tak przedstawia się dziesięć najciekawszych płatnych gier na Androida, a jakie są wasze propozycje? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!