Całkowicie bezprzewodowe lub inaczej prawdziwie bezprzewodowe słuchawki to ogromny komfort i wbrew pozorom często bardzo rozbudowana funkcjonalność. Na myśl przychodzą tu przede wszystkim Apple AirPods, ale w sklepach znajdziemy też inne ciekawe modele.

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki do telefonu (TWS)

Co dokładnie rozumieć pod pojęciem sprzętu określanego jako słuchawki bezprzewodowe? Owszem, komunikują się one z dobrym smartfonem za pośrednictwem Bluetooth, ale jednocześnie posiadają przewód łączący lewą i prawą słuchawkę. Wielu osobom to się nie podoba. Właśnie dlatego coraz częściej polecane są prawdziwie bezprzewodowe słuchawki do telefonu, bez żadnego kabla. Są one często oznaczane jako słuchawki TWS.

Słuchawki TWS - co to jest? TWS to skrót od True Wireless Earbuds. Oznacza prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, czyli takie, które odtwarzają dźwięk przez Bluetooth i pozbawione są kabla łączącego obie słuchawki.

Jakie całkowicie bezprzewodowe słuchawki Bluetooth wybrać? Oto polecane modele:

W tym przypadku otrzymujemy dwie oddzielne, niezależne słuchawki, co w zamyśle producentów zapewniać ma użytkownikom maksymalny komfort. Faktycznie, korzystanie z tego typu słuchawek może się okazać bardzo wygodne. Mimo niewielkich gabarytów, całkowicie bezprzewodowe słuchawki Bluetooth potrafią zaskakiwać wysoką jakością dźwięku, dobrym mikrofonem, a nawet skuteczną aktywną redukcją szumu (ANC).

Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie każde słuchawki TWS mają aktywną redukcję szumu. Próżno jej szukać w najtańszych modelach, nie ma jej też większość słuchawek dousznych. ANC jest zazwyczaj stosowane w najlepszych słuchawkach dokanałowych. Funkcja ta może się przydać w czasie dojazdów w mieście lub podczas podróży samolotem, ale w pozostałych sytuacjach dobra izolacja pasywna jest wystarczająca. Taką izolację zapewniają idealnie dopasowane uszczelki dokanałowe (tzw. gumki).

Warto zwrócić uwagę na to, by całkiem bezprzewodowe słuchawki do telefonu spełniały przynajmniej standard Bluetooth 4.1 / 4.2, a najlepiej Bluetooth 5.0 lub 5.1. Bardzo dużą zaletą jest też wsparcie dla kodowania aptX i aptX HD, ponieważ ta technologia zapewnia najwyższą jakość dźwięku. Obsługa AAC też może mieć pozytywny wpływ na jakość. Informacji o wspieranych kodekach szukaj w specyfikacji słuchawek, na stronie producenta.

Za podobne, a nawet mniejsze pieniądze można kupić znakomite słuchawki przewodowe do telefonu. Jednak osoby szukające odpowiedniego połączenia mobilności, komfortu i jakości coraz częściej preferują właśnie słuchawki TWS.

Xiaomi AirDots 2 - tanie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe









4,5/5 Ocena benchmark.pl Słuchawki te znane są też jako Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2. Rzecz jasna w tak niskiej cenie nie można oczekiwać wszystkiego. Z pewnością jakość wykonania w przypadku tych słuchawek stoi na średnim poziomie, jednak jakość dźwięku jest zaskakująco dobra. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to słuchawki douszne, więc nie izolują od hałasów zewnętrznych. Wiele osób takie preferuje, bo nie męczą uszu i są lepsze np. do biegania. Cechują się dość długim czasem pracy na baterii (4 godziny lub 14 wraz z etui) i akceptowalną jakością mikrofonu. Relacja ceny do możliwości jest dobra. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 10 g

Impedancja 32 Ω Pokaż specyfikację

realme Buds Air Pro - niedrogie słuchawki TWS z dobrym basem









4,5/5 Ocena benchmark.pl W swojej klasie cenowej słuchawki TWS od realme zaskakują pozytywnie, przede wszystkim mocnym, miękkim basem oraz ogólną jakością dźwięku. Są to słuchawki dokanałowe, odporne na pot i deszcz zgodnie ze standardem IPx4. Cechują się też relatywnie niskim opóźnieniem, więc nadają się np. do grania na smartfonie lub oglądania filmów. Mają też niezłą aktywną redukcję hałasu (ANC) i dobrą aplikację na telefon, do sterowania zaawansowanymi funkcjami, zmiany funkcji dotykowych oraz aktualizacji słuchawek. Są wygodne, grają bardzo dobrze i są po prostu warte polecenia. Jedyną wadą może być przeciętna jakość gumek, ale przecież za grosze można je wymienić na inne lub użyć swoich ulubionych. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak Pokaż specyfikację

Huawei FreeBuds 3 - douszne słuchawki bezprzewodowe z redukcją szumu









4,2/5 Ocena benchmark.pl Te słuchawki zaimponowały mi przede wszystkim jakością dźwięku. Jest on przestrzenny, czysty i z zaskakująco dobrymi tonami niskimi, jak na słuchawki otwarte, douszne. Mają nawet aktywną redukcję hałasu ANC, która w tego typu konstrukcji działa z przeciętną sprawnością, ale niekiedy może się przydać. Jakość rozmów głosowych jest dobra - lepsza od wielu droższych konkurentów. Słuchawki są dobrze wykonane i nie wypadają z uszu, choć oczywiście wiele zależy od indywidualnej budowy ucha. Na jednym ładowaniu grają około 4 godziny, a do tego mają etui ładujące z bezprzewodowym ładowaniem baterii. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Waga 4.5 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy Buds Live - dobre, małe i wygodne słuchawki TWS









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to słuchawki Samsung Galaxy Buds Live są jednymi z najlepszych. Mają ciekawą, hybrydową konstrukcję - teoretycznie są douszne, ale w praktyce izolują prawie tak dobrze, jak słuchawki dokanałowe. Są przy tym tak małe, że niemal nie wystają z uszu. Wyglądają atrakcyjnie, są świetnie wykonane i cieszą uszy miękkim basem i czystym, szczegółowym brzmieniem. W mojej opinii ich słabszą stroną jest jakość mikrofonu. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Dużą zaletą jest jednak czas pracy na baterii - nawet 7 godzin na jednym ładowaniu, plus solidny zapas w niewielkim etui ładującym. Aktywna redukcja szumu działa dość skutecznie. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 5.6 g

Impedancja 16 Ω Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Sony WF-1000XM3 - najlepsze słuchawki bez kabla z aktywną redukcją hałasu









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli nie uznajesz kompromisów, oczekujesz najwyższej jakości i przy okazji masz dużo gotówki, to po prostu kup słuchawki Sony WF-1000XM3. To w zasadzie najlepsze słuchawki bezprzewodowe do smartfona, jakie jesteś w stanie kupić. Stanowią klasę same dla siebie i nie mają zbyt wielu konkurentów. Oferują prawdziwie imponującą jakość dźwięku zarówno w czasie słuchania muzyki, jak i rozmów głosowych. Z tłumu wyróżniają się jednak bardzo dobrą aktywną redukcją szumów / hałasów (ANC). Używanie słuchawek Sony WF-1000XM3 w pociągu, autobusie, czy samochodzie (jako pasażer) jest wybitnie przyjemne i komfortowe. Ich funkcjonalność zwiększa aplikacja mobilna. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Waga 8.5 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20000 Hz Pokaż specyfikację

Najlepsze całkowicie bezprzewodowe słuchawki

Aktualnie najbardziej opłacalnymi słuchawkami TWS są realme Buds Air Pro. To niedrogie słuchawki bezprzewodowe do telefonu, warte zakupu. Grają dość czysto, oferują mocny, miękki bas i są wygodne.

