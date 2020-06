Jakie akcesoria i gadżety na lato warto kupić, by w pełni cieszyć się czasem spędzanym na świeżym powietrzu? Muzyka na ogrodzie lub w czasie uprawiania sportu, nagrania z drona i kamery sportowej, albo hulajnoga elektryczna. Oto co warto kupić na wakacje i na co dzień.

Sprzęt na lato 2020 - dobre gadżety i akcesoria

Nie wiem jak Wy, ale ja po tych wszystkich wiosennych ograniczeniach bardzo chętnie wyjdę na zewnątrz i skorzystam z dobrodziejstw lata. Z chęcią pojeżdżę na hulajnodze, rozpalę grilla, posłucham muzyki z dobrego smartfona, polatam ulubionym dronem, pobiegam ze słuchawkami bezprzewodowymi, zrobię zdjęcia telefonem w ciekawych okolicznościach przyrody i po prostu będę korzystał z ciepłej pory roku.

Jeśli akurat nadszedł ten czas, że rozważacie kupno dobrego głośnika Bluetooth, słuchawek prawdziwie bezprzewodowych, kamery sportowej lub innych akcesoriów idealnych na lato i nie tylko, to serdecznie zapraszam. Oto moje propozycje.

Muzyka w czasie sportu i podróży - Creative Outlier Air Sports

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki (TWS) z łącznością Bluetooth 5.0, stworzono dla tych, którzy wymagają całkowitej swobody i jednocześnie wysokiej jakości dźwięku. Creative Outlier Air Sports są pozbawione przewodu, a przy tym małe, lekkie i bardzo wygodne. Nie wypadają w czasie biegania, ani na siłowni, nie ograniczają ruchów i są odporne na pot i deszcz.

To jednak dopiero początek ich zalet. Grają świetnie dzięki wsparciu dla kodeków aptX i AAC, a także mają wysokiej jakości mikrofony. Takie połączenie sprawia, że doskonale nadają się do słuchania muzyki na co dzień oraz rozmów telefonicznych, również w gwarnym biurze. Na dodatek mają w zestawie małe etui ładujące, które wydłuża łączny czas słuchania do 30 godzin. Tyle wystarczy nawet na długą podróż, albo na 10 dni słuchania po 3 godziny dziennie. Słuchawki Creative Outlier Air Sports kosztują mniej niż 300 zł.

Telefon z dużą baterią na letnie wyjazdy - Samsung Galaxy M21

Latem często przebywamy poza domem, a to oznacza, że jesteśmy z dala od gniazdka elektrycznego. Dlatego bardzo przydatny będzie smartfon z dużą baterią, którego nie trzeba często ładować. A najlepiej jeśli to będzie dobry i tani telefon do 1000 zł. Taki właśnie jest Samsung galaxy M21. Ma potężny akumulator 6000 mAh, który wystarcza na 3 dni działania, więc można go wziąć na cały weekend, bez ładowarki.

Ponadto smartfon wyposażono w duży wyświetlacz AMOLED. Kolory są żywe, kontrast wysoki, a jasność dobra. Latem przydatne będą też dobre aparaty i nagrywanie filmów 4K, a na co dzień skorzystamy z płatności zbliżeniowych przez NFC. Słowem Samsung Galaxy M21, to bardzo dobry telefon na wakacje i na co dzień.

Muzyka na grillu i nad jeziorem - Creative Muvo Play

Ciepły, leniwy dzień, miły wieczór przy grillu, w dobrym towarzystwie, albo popołudnie spędzone nad jeziorem. Takiego wypoczynku nam trzeba. Najlepiej, jeśli w tle będzie leciała dobra muzyka. Tutaj właśnie przyda się dobry głośnik bezprzewodowy, z Bluetooth.

To tani głośnik, który dobrze gra. Brzmienie jest pełne i zaskakująco dynamiczne, tak jakby muzyka pochodziła z większego głośnika. Creative Muvo Play jest jednak mały, lekki i co bardzo ważne wodoszczelny, zgodnie ze standardem IPx7. Nie zaskoczy go nawet ulewny deszcz, zalanie napojem, ani wpadniecie do fontanny, basenu lub jeziora. Może leżeć metr pod wodą, przez pół godziny i nic mu się nie stanie.

Pomimo niewielkich wymiarów ma dużą baterię i może grać do 10 godzin bez przerwy. Co ciekawe można bez problemu połączyć dwa takie głośniki ze sobą, bezprzewodowo. Naturalnie jest też złącze przewodowe 3,5 mm. Przez głosnik Muvo Play można prowadzić rozmowy telefoniczne, a nawet korzystać z asystenta głosowego (Google i Apple). Cena to zaledwie około 150 zł. To bardzo opłacalny głośnik bezprzewodowy.

Energia w podróży - powerbank Xiaomi Redmi 18 W 20000 mAh

A co jeśli wyjeżdżasz na dłużej i nawet znakomita bateria w smartfonie Samsung galaxy M21 Ci nie wystarczy? Wtedy kup dobry powerbank, taki jak Redmi 18W Fast Charge Power Bank 20000 mAh. Jak sama nazwa wskazuje ma on pojemność aż 20000 mAh (74 Wh), ale kosztuje mniej niż 90 zł.

Ma dwa duże porty USB-A, jeden USB-C i jeden micro USB. Może więc ładować kilka urządzeń jednocześnie, z odpowiednimi zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi oraz ochroną przeciwko przeładowaniu.

Smartwatch do sportu i na co dzień - Huawei Watch GT 2e

Dobry smartwatch to rzecz przydatna przez cały rok. Szczególnie taki, który nie kosztuje fortuny, a ma większość przydatnych funkcji. Ciekawym modelem jest nowy Huawei Watch GT 2e, którego niedawno testowaliśmy. Warto od razu zaznaczyć, że zadziała on również ze smartfonami innych producentów, choć oczywiście do telefonów Huawei pasuje najlepiej.

Do czego przyda się taki zegarek? Przede wszystkim do wyświetlania powiadomień z telefonu oraz do treningu sportowego. To bardzo dobry wybór dla osób, które amatorsko, kilka razy w tygodniu biegają lub chodzą na siłownię. Mierzy puls i nasycenie tlenu we krwi, liczy kroki, ma barometr, a nawet GPS.

Wyposażono go też w czytelny wyświetlacz AMOLED oraz baterię wystarczającą nawet na dwa tygodnie działania. Cena mieści się w przedziale 650 - 700 zł.

Piękne filmy 4K z kamery sportowej - DJI Osmo Action

Lato, a w szczególności wakacje, to dobry czas na wszelkie aktywności poza domem. Niezależnie od tego, czy pływasz żaglówką, albo kajakiem, jeździsz wyczynowo na rowerze, wędrujesz po górach, czy po prostu chcesz uwiecznić wakacje z rodziną, przyda Ci się dobra kamera sportowa, taka jak DJI Osmo Action, którą testowaliśmy dla Was wcześniej. To doskonała alternatywa dla GoPro.

Główna zaleta jest taka, że kamera w ochronnej obudowie, wytrzyma znacznie więcej, niż typowy smartfon. Jest odporna na uderzenia, upadki i zachlapanie. Można ją też o wiele łatwiej zamocować, do różnych powierzchni, za pomocą uchwytów i przyssawek. Bez problemu umieścimy ją na kasku, motocyklu, samochodzie, łodzi lub założymy na siebie za pomocą szelek.

Ponadto DJI Osmo Action nagrywa piękne filmy 4K 60 kl/s, imponujące szczegółowością. Wyróżnia się też imponującą stabilizacją obrazu RockSteady, która gwarantuje płynne filmy, bez silnych wstrząsów, nawet gdy biegniemy, lub jedziemy rowerem po nierównym terenie. Kamera ma dwa wyświetlacze (przód i tył). Działa ponad godzinę w 4K60, z aktywną stabilizacją i ponad 2 godziny w FHD30, z wyłączoną stabilizacją. Cena to około niecałe 1400 zł.

Zlokalizuj dziecko latem - Garett Kids 4G, zegarek z telefonem i GPS

Wakacje to dla dzieci czas większej swobody, a jednocześnie czas dodatkowych zagrożeń. Dlatego rodzicom rekomendujemy kupno dobrego i taniego smartwatcha dla dzieci, z telefonem i GPS'em. Dobrym przykładem jest testowany przez nas niedawno Garett Kids 4G.

Zegarek służy do szybkiej lokalizacji dziecka, zarówno na zewnątrz przez GPS, jak i w budynku przez sieć komórkową (LBS). Wyposażono go w miejsce dla karty SIM, mikrofon oraz głośnik, więc można zadzwonić do dziecka w każdej chwili (albo dziecko do rodziców). Dodatkowo możliwe są też rozmowy wideo, bo Garett Kids 4G ma wbudowaną kamerę.

Wyświetlacz jest czytelny, obudowa solidna, pyłoszczelna i wodoszczelna, a bateria wystarcza na 2 dni (nawet przy ciągle działającym LTE i GPS). Zegarek Garett Kids 4G to dobry prezent dla dziecka, który jednocześnie da spokojniejszą głowę rodzicom.

Niedrogie słuchawki dla aktywnych - Creative Outlier Active

Część osób preferuje prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, takie jak Creative Outlier Air Sports, ale jest też duże grono użytkowników, którzy wolą używać słuchawek Bluetooth, połączonych przewodem - np. Creative Outlier Active. Ma to konkretne zastosowanie praktyczne.

Takie słuchawki można zawiesić na szyi, gdy ich nie używamy. Nie trzeba ich wkładać do kieszeni i umieszczać w etui ładującym. Jest bardzo mała szansa na to, że takie słuchawki spadną z szyi i się zgubią. Z pewnością zaletą jest też niższa cena około 150 zł.

Creative Outlier Active jak sama nazwa wskazuje, są dla aktywnych. Nadają się do słuchania dobrej jakości muzyki na siłowni, w czasie biegania i lub po prostu podczas codziennych dojazdów. Są odporne na pot i zachlapania, mają wbudowany kontroler do sterowania muzyką oraz mikrofon do rozmów telefonicznych. Czas pracy na baterii to około 10 godzin.

Mały dron do filmowania - DJI Mavic Mini

Piękne nagrania można robić nie tylko z ziemi, ale również z powietrza. Nada się do tego testowany przez nas dron DJI Mavic Mini, którym można latać bez pozwolenia. To dobry dron dla początkujących i nie tylko. Jest idealny dla tych, którzy chcą nagrać atrakcyjne filmy, w łatwy i przyjemny sposób.

Rozdzielczość 2720 x 1530 px 30 kl/s lub Full HD 1920 x 1080 px 60 kl/s, w połączeniu z dobrym sensorem i obiektywem daje znakomite efekty.

Akumulator wystarcza maksymalnie na 30 minut lotu. DJI Mavic Mini może latać z prędkością 13 m/s (około 46 km/h), wznosić się 4 m/s i opadać 3 m/s. Steruje się nim za pomocą kontrolera, z podglądem na smartfonie (Android lub iPhone). Dron jest mały, składany i lekki, więc łatwo można go przenosić. Cena DJI Mavic Mini to 1800 zł.

Wiatr we włosach - hulajnoga elektryczna Xiaomi MiJia 365 Pro

Czas od wiosny, do jesieni, jest idealny, by korzystać z małych pojazdów elektrycznych. Xiaomi MiJia 365 Pro, znana też jako Mi Electric Scooter Pro to bardzo dobra hulajnoga elektryczna, polecana i używana przez wiele osób w Polsce i nie tylko.

Gwarantuje większe bezpieczeństwo i stabilność, niż pojazdy jednokołowe oraz tak zwane hoverboardy, a przy tym ma daleki zasięg. MiJia 365 Pro teoretycznie może przejechać do 45 km na jednym ładowaniu, a w praktyce około 35 km, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Rozpędza się do 25 km/h.

Jest solidnie wykonana, składana, ma jasne światło z przodu oraz czerwone z tyłu. Jest też wyświetlacz, na którym prezentowane są: prędkość, stopień naładowania akumulatora, tryb jazdy i inne informacje.

Ładowarka bezprzewodowa do samochodu - Navitel SH1000 PRO

Latem często podróżujemy samochodem, więc przydatny będzie dobry uchwyt samochodowy do telefonu. Mały, ładny i solidny, a najlepiej od razu ładujący akumulator w smartfonie. Navitel SH1000 PRO to uchwyt na telefon z ładowaniem indukcyjnym (bezprzewodowym), w bardzo popularnym standardzie Qi. Będzie zatem działał z różnymi modelami telefonów i ładował je sprawnie dzięki mocy do 15 W (w zależności od mocy ładowarki 12 V). Co ciekawe uchwyt jest zautomatyzowany - otwiera się samoczynnie po przekręceniu kluczyka, a po włożeniu telefonu zamyka się i dostosowuje do odpowiedniej szerokości urządzenia (52 - 82 mm). jest obrotowy i można go zamontować w kratce nawiewu.

Daj znać, który z powyższych sprzętów elektronicznych przydałby się Tobie najbardziej. Jeśli masz własne propozycje, których nie ma w tym zestawieniu, zaproponuj je w komentarzu. Miłego lata! :)

