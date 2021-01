Najlepszy telefon do 1000 zł? Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie pięciu dobrych telefonów różniących się specyfikacją, wyglądem i możliwościami. Znajdziesz tutaj m.in. modele z dual SIM, dobrymi aparatami, dużą baterią, NFC i wyświetlaczem AMOLED.

Dobry telefon do 1000 zł. Jaki wybrać w 2021 roku?

Jaki telefon do 1000 zł? Oto polecane modele:

Wiele osób nie chce wydawać dużych pieniędzy na telefon, tym bardziej, że do większości zadań wystarczają smartfony za 1 tys. zł. Znaleźć można tutaj kilka naprawdę ciekawych modeli. Przy ich wyborze kierowaliśmy się dobrą relacją ceny do możliwości.

Najważniejszą kwestią jest to by smartfon realnie działał szybko i bezproblemowo. W tej klasie cenowej jedynym sensownym wyborem jest system Android, a ten jak wiadomo działa sprawnie tylko w niektórych modelach telefonów. Duże znaczenie ma wyższa pojemność pamięci RAM oraz optymalizacja systemu. Przed ostatecznym wyborem warto zapoznać się z recenzją danego telefonu lub opiniami na jego temat.

Godne polecenia są telefony z czystym Androidem, bez żadnych dodatkowych nakładek, które mogłyby po pewnym czasie spowolnić jego działanie. Dobrym przykładem jest tutaj Motorola Moto G9 Plus za mniej niż 1000 zł. Szybkość działania jest najważniejsza, ale dużą rolę gra też specyfikacja techniczna. W tej cenie najbardziej polecane są smartfony z procesorami Snapdragon z serii 700, ale rzecz jasna jest też kilka innych, całkiem niezłych.

W 2021 roku smartfony za 1000 zł powinny mieć 6 GB RAM, a niektóre modele, takie jak np. vivo Y70 oferują już nawet 8 GB RAM. Zasada jest prosta - im więcej pamięci RAM, tym lepiej. Ile RAM w telefonie potrzeba - tutaj znajdziesz odpowiedź. Gdy wybierzemy telefon np. z 4 GB RAM to utkniemy z tą pamięcią do końca użytkowania tego telefonu. W miarę możliwości finansowych lepiej jest wybrać 6 lub 8 GB.

W cenie do 1000 zł warto zwrócić uwagę przede wszystkim na smartfony POCO, Redmi, vivo i Motorola. Ich modele mają tutaj najwięcej do zaoferowania.

Jeśli chodzi o rozdzielczość wyświetlacza, to za absolutne minimum należy przyjąć rozdzielczość HD+ (np. 720 x 1560 px), ale w tej cenie standardem jest już Full HD+ (np. 1080 x 2340 px). Bez wątpienia przydaje się też dobry aparat i akumulator o dużej pojemności. Im więcej "mAh" tym lepiej, bo smartfon ma szansę działać dłużej. Do ważnych cech należy zaliczyć też dobrą jakość wykonania. W tej klasie obudowy wykonane z aluminium i szkła mogą być zaletą (choć oczywiście plastik jest odporniejszy na upadki).

Na koniec trzeba podkreślić, że smartfon za 1000 zł powinien mieć NFC. Jest to łączność zbliżeniowa, służąca do płatności w sklepach za pomocą telefonu. Coraz więcej osób jej używa i oczekuje, nawet w tanich smartfonach.

Jaki telefon do 1000 zł warto kupić?

POCO X3 NFC - najlepszy telefon do około 1000 zł









4,3/5 Ocena benchmark.pl Za tysiąc złotych z pewnością warto kupić POCO X3 NFC. Jest to smartfon tak dobry, że byłby godny polecenia, nawet gdyby był droższy. Działa bardzo szybko dzięki połączeniu wyświetlacza 120 Hz, z dobrym, dość wydajnym procesorem i pamięcią RAM 6 GB. W dodatku pracuje realnie 2 dni na baterii, ma NFC, dual SIM, dobre aparaty z tyłu i z przodu oraz bardzo atrakcyjną obudowę. Trzeba jednak uczciwie ostrzec, że jest to telefon duży i ciężki. Cena POCO X3 może się lekko wahać, ale w chwili publikacji tego rankingu telefon można kupić już za niecałe 1000 zł. Moim zdaniem warto. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 732G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 13 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 215 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Redmi Note 9 Pro - opłacalny telefon do 1000 zł









4/5 Ocena benchmark.pl Redmi Note 9 Pro stanowi mocną konkurencję dla POCO X3. To dobra wiadomość dla Xiaomi, bo obie marki do niego należą. Ten model ma dużo pamięci RAM, która ma pozytywny wpływ na szybkość działania aplikacji i systemu. Telefon wyposażony jest też w dobry procesor, dużą baterię, wystarczającą na około 2 dni oraz duży wyświetlacz, dobry do filmów i gier. Nie ma on tak wysokiego odświeżania, jak POCO X3, ale jakość obrazu stoi na dobrym poziomie. Redmi Note 9 Pro robi też dobre zdjęcia, nagrywa filmy 4K i ma szybki czytnik linii papilarnych. Podobnie jak w przypadku POCO X3 trzeba zaznaczyć, że jest to telefon duży i dość ciężki. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 720G

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 209 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

vivo Y70 - tani telefon z ekranem AMOLED do 1000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli szukasz niedrogiego telefonu z wyświetlaczem AMOLED Full HD+, to wybierz vivo Y70. Jako jeden z nielicznych w tej cenie ma aż 8 GB RAM, co ma duże znaczenie, jeśli ktoś korzysta intensywnie z telefonu i uruchamia wiele aplikacji oraz zakładek w przeglądarce internetowej. Jest też NFC, dual SIM, dość dobre aparaty i smukła obudowa. Akumulator nie bije rekordów pojemności, ale czas pracy jest wystarczający i mamy do dyspozycji szybkie ładowanie baterii. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 171 g Pokaż specyfikację

Motorola Moto G9 Power - telefon z dużą baterią do 1000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Potężny akumulator 6000 mAh, zapewniający 2-3 dni pracy na jednym ładowaniu, to z pewnością największa zaleta Moto G9 Power. Telefon ma 4 GB RAM, czyli mniej od Redmi i POCO. Może to mieć wpływ na nieco wolniejsze działanie, gdy korzystamy z wielu aplikacji jednocześnie. W praktyce jednak Moto ma niemal czysty system Android i dobrą optymalizację, więc działa wystarczająco szybko. Wyświetlacz jest duży i jasny, ale ma niższą rozdzielczość HD+, zamiast FHD+. Na pokładzie jest też hybrydowy dual SIM, NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, radio FM oraz dobre aparaty. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1640x720 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 662

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 221 g Pokaż specyfikację

Realme 7 - dobry smartfon do 900 zł









4,4/5 Ocena benchmark.pl Warto też zwrócić uwagę na Realme 7, który jest jednym z najszybciej działających telefonów za mniej niż 1000 zł. Ma bowiem wyświetlacz 90 Hz, 6 GB RAM i dość wydajny procesor, dzięki którym z telefonu korzysta się bardzo wygodnie, a aplikacje i większość gier funkcjonują sprawnie. Zaletą jest też długi czas pracy na baterii, płatności zbliżeniowe przez NFC, klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm oraz dual SIM. Realme 7 cieszy się wieloma dobrymi opiniami, a jeśli ktoś oczekuje bonusu w postaci wyświetlacza AMOLED, to może kupić trochę droższą wersję redmi 7 Pro. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G95

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 196.5 g Pokaż specyfikację

Najlepszy telefon do 1000 zł naszym zdaniem to:

W naszej opinii najlepszym smartfonem do 1000 zł jest POCO X3 NFC. W tej cenie działa bardzo szybko, jest dobrze wykonany, długo trzyma na baterii, ma wyświetlacz 120 Hz i dobre aparaty. To po prostu bardzo opłacalny telefon za 1 tys. zł.

