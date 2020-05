Najlepszy smartfon do 1000 zł? Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie 10 dobrych telefonów różniących się specyfikacją, wyglądem i możliwościami. Znajdziesz tutaj m.in. modele z dual SIM, podwójnym aparatem, dobrą baterią, NFC i wyświetlaczem 18:9.

Dobry telefon do 1000 zł - jaki wybrać w 2020 roku

W tym zestawieniu TOP 10, prezentujemy smartfony do 1000 zł. Jeśli szukasz czegoś tańszego sprawdź tanie smartfony do 500 zł, a jeśli oczekujesz wyższej wydajności lub jakości zobacz smartfony do 1500 zł. Z kolei dla najbardziej wymagających przeznaczone są najlepsze smartfony flagowe na rynku.

Jaki smartfon do 1000 zł? Polecane modele:

*pamięć RAM/pamięć masowa

Wiele osób nie chce wydawać dużych pieniędzy na telefon, tym bardziej, że do większości zadań wystarczają smartfony za 1 tys. zł. Znaleźć można tutaj kilka naprawdę ciekawych modeli. Przy ich wyborze kierowaliśmy się nie tylko ceną, ale także tym co mają do zaoferowania.

Najważniejszą kwestią jest to by smartfon realnie działał szybko i bezproblemowo. W tej klasie cenowej jedynym sensownym wyborem jest system Android, a ten jak wiadomo działa sprawnie tylko w niektórych modelach telefonów. Dlatego przed ostatecznym wyborem należy zapoznać się w miarę możliwości z recenzją danego telefonu lub opiniami. Optymalizacja systemu gra kluczową rolę.

Godne polecenia są telefony z czystym Androidem, bez żadnych dodatkowych nakładek, które mogłyby po pewnym czasie spowolnić jego działanie. Dobrym przykładem jest tutaj Xiaomi Mi A3. Szybkość działania jest najważniejsza, ale dużą rolę gra też specyfikacja techniczna. W tej cenie najbardziej polecane są smartfony z procesorami Snapdragon z serii 600, ale wkrótce zaczną pojawiać się również nowoczesne Snapdragony serii 700.

W cenie do 1000 zł warto zwrócić uwagę przede wszystkim na smartfony Xiaomi, Redmi i Motorola. Ich modele mają tutaj najwięcej do zaoferowania.

Duże znaczenie ma też pamięć RAM. W 2020 roku smartfony za 1000 zł w zasadzie muszą już mieć 4 GB, a niektóre modele, takie jak np. Redmi Note 8 Pro oraz Huawei P40 Lite oferują już nawet 6 GB RAM. Zasada jest prosta - im więcej pamięci RAM, tym lepiej. Osobom początkującym i nie zaznajomionym z tematem warto zaznaczyć, że RAM'u w telefonie nie da się dokupić i rozbudować. Gdy wybierzemy telefon np. z 3 GB RAM to utkniemy z tą pamięcią do końca użytkowania tego telefonu. W miarę możliwości finansowych lepiej jest wybrać 4 lub 6 GB.

Ile RAM w telefonie potrzeba? Przeczytaj o tym w naszym poradniku.

Jeśli chodzi o rozdzielczość wyświetlacza, to za absolutne minimum należy przyjąć rozdzielczość HD+ (np. 720 x 1560 px), ale w tej cenie standardem jest już Full HD+ (np. 1080 x 2340 px). Bez wątpienia przydaje się też dobry aparat i akumulator o dużej pojemności. Im więcej "mAh" tym lepiej, bo smartfon ma szansę działać dłużej. Do ważnych cech należy zaliczyć też dobrą jakość wykonania. W tej klasie obudowy wykonane z aluminium i szkła mogą być zaletą (choć oczywiście plastik jest odporniejszy na upadki).

Na koniec trzeba podkreślić, że smartfon za 1000 zł powinien mieć NFC. Jest to łączność zbliżeniowa, służąca do płatności w sklepach za pomocą telefonu. Coraz więcej osób jej używa i oczekuje, nawet w tanich smartfonach.

Jaki telefon do 1000 zł warto kupić?

Samsung Galaxy M21 - telefon z bardzo dużą baterią do 1000 zł









4,4/5 Ocena benchmark.pl Samsung Galaxy M21 to bardzo dobrze wyceniony smartfon. Właśnie na coś takiego czekało wiele osób. Bardzo duża bateria 6000 mAh, która realnie zapewnia pracę przez około 2 - 3 dni na jednym ładowaniu. Do tego dobry, duży, jasny wyświetlacz AMOLED idealny do oglądania filmów, kilka solidnych aparatów (w tym główny 48 Mpx i przedni 20 Mpx), niezła jakość filmów 4K 30 kl/s, NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, miejsca dla dwóch numerów telefonicznych oraz nowy system Android 10. Za niecałe 1000 zł jest to smartfon idealny. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 9611

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Huawei P40 Lite - ładny telefon z dobrym aparatem do 1000 zł









4,1/5 Ocena benchmark.pl Kolejną bardzo interesującą propozycją jest nowy Huawei P40 Lite. Pod wieloma względami to godny konkurent Galaxy M21. Działa szybko, ma nowego Androida 10, duży i dobry wyświetlacz (szkoda, że nie AMOLED), a do tego oferuje więcej pamięci RAM (6 GB). W połączeniu z dobrym procesorem ma to wpływ na lepsze działanie aplikacji i systemu w niektórych sytuacjach. Ponadto wyposażono do w mocną, szybką ładowarkę 40 W. Huawei P40 Lite nie ma tak dużego akumulatora, jak Samsung Galaxy M21 (4200 vs 6000 mAh). Tutaj różnica jest zdecydowanie na korzyść Samsunga. Nie ma też usług Google, ale częściowo zastępuje je własnymi usługami HMS. Dość dobra jest jakość zdjęć z aparatu tylnego i przedniego, a czytnik linii papilarnych działa szybko. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2310 px

Procesor główny (nazwa) HiSilicon Kirin 810

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Pokaż produkt Zobacz wyniki

Redmi Note 8 Pro - dobry smartfon do 1000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Mieliśmy przyjemność testować Redmi Note 8 Pro i możemy go polecić jako jeden z najlepszych smartfonów do 1000 zł. Zaimponował nam przede wszystkim bardzo dobrą szybkością działania. Pod tym względem nie musi się wstydzić konkurencji nawet z droższymi smartfonami. Zawdzięcza to m.in. pamięci RAM o dużej pojemności 6 GB. Używanie Redmi Note 8 Pro to przyjemność. Nagrywa filmy 4K i robi dobrej jakości zdjęcia - szczególnie aparatem tylnym 64 Mpx i przednim 20 Mpx. Działa 1,5-2 dni na jednym ładowaniu, ma duży, dobry wyświetlacz, łączność NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, szybki czytnik linii papilarnych z tyłu i można do niego podłączyć klasyczne słuchawki mini jack 3,5 mm. Za 1 tys. zł warto go kupić. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Mediatek Helio G90T

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Redmi Note 8T - niedrogi telefon z NFC i dobrym aparatem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dlaczego warto kupić Redmi Note 8T? Bo działa szybko, wygląda atrakcyjnie, nagrywa filmy 4K i robi dobre zdjęcia. Do tego wyposażony jest w duży i jasny wyświetlacz Full HD+. Obraz na nim jest wyraźny i ostry, a kolory nasycone. Redmi Note 8T ma też łączność zbliżeniową NFC do płatności w sklepach za pomocą telefonu - to wciąż nie jest standard w telefonach za mniej niż 1000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,3 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Motorola One Action - najładniejszy smartfon do 1000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Nowe modele smartfonów Motorola z niskiej i średniej półki robią bardzo dobre wrażenie. Moto One Action to jeden z najładniejszych smartfonów za ok. 1000 zł - szczególnie z przodu. Zawdzięcza to dużemu wyświetlaczowi, otoczonemu przez cienkie ramki, bez wcięcia. Aparat przedni umieszczony jest w niewielkim otworze w wyświetlaczu, co wygląda nowocześniej i po prostu lepiej. Moto One Action ma też czysty system Android 10, dobry procesor i sporo RAMu, więc w większości sytuacji działa szybko. Użytkownicy docenią też dobrą jakość zdjęć i filmów 4K, a także płatności zbliżeniowe przez NFC. Moto One Action to zdecydowanie smartfon do 1000 zł wart zakupu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,3 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2520 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 9609

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 16 + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Motorola Moto G8 Power - tani telefon z dużą baterią









4,1/5 Ocena benchmark.pl Długi czas pracy na baterii to największa zaleta Moto G8 Power, ale nie jedyna. Smartfon ma też system Android 10, zbliżony do czystego. Jest bardzo dobrze zoptymalizowany i w połączeniu z dobrym procesorem i 4 GB RAM zapewnia szybkie działanie telefonu. G8 Power ma też duży, dobry wyświetlacz FHD+, Bluetooth 5.0 i niezłe aparaty. Nagrywa też filmy 4K. Jeśli potrzebujesz telefonu, którego nie trzeba często ładować, to Moto G8 Power będzie jedna z najlepszych propozycji za mniej niż 1000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2300 x 1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 Mpx + 8 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Xiaomi Mi A3 - szybki telefon za mniej niż 1000 zł









4,4/5 Ocena benchmark.pl Xiaomi Mi A3 ma trzy duże zalety. Po pierwsze wyposażono go w czysty system Android 10, który jest znakomicie zoptymalizowany i bezpośrednio przyczynia się do szybkiego działania smartfona. Pomaga w tym też dobry procesor i sporo RAMu. Pamięci masowej szybko nie zabraknie, bo za mniej niż 1000 zł kupimy Xiaomi Mi A3 w wersji 128 GB. Drugą zaletą jest wyświetlacz AMOLED, który w tej cenie jest rzadko spotykany. Owszem, nie ma rozdzielczości Full HD, ale jakość obrazu jest po protu dobra. Trzecią kwestią, którą warto wyróżnić są dobre aparaty z tyłu (48 Mpx) i z przodu (32 Mpx). Bateria też jest niezła, ale niestety brakuje NFC. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720x1560 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Oppo A9 2020









4,5/5 Ocena benchmark.pl Oppo A9 2020 to niedrogi telefon idealny na co dzień. Ma duży, jasny, wyświetlacz dobry do gier i filmów, a do tego wysokiej jakości układ dźwiękowy i gniazdo mini jack 3,5 mm do klasycznych słuchawek. Muzyka brzmi na nim bardzo dobrze. Znakomite wrażenie robi też czas pracy na baterii - Oppo A9 2020 może działać typowo 2, a nawet 3 dni na jednym ładowaniu. Na pokładzie jest też dużo pamięci, radio FM oraz dobre aparaty (tylny z nagrywaniem 4K). Słowem jest to nowoczesny, dobry, uniwersalny, wszechstronny smartfon multimedialny. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720 x 1600 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Honor 9X - piękny smartfon z wysuwanym aparatem









4/5 Ocena benchmark.pl Nowoczesny, atrakcyjny i dobrze wykonany (szkło i aluminium). Do tego dość szybko działający, z dużym, jasnym wyświetlaczem i niezłą baterią. Honor 9X to telefon godny uwagi w cenie do 1000 zł. Aparat przedni jest niewidoczny - schowany wewnątrz obudowy. Gdy go potrzebujemy wsuwa się, a potem znów chowa. Dzięki temu w ekranie nie ma żadnego notcha, ani otworu. Telefon wygląda pięknie. W założonej przez nas cenie dostaniemy wersję 4/128 GB, więc o pamięć nie trzeba się martwić. Aparatami wykonamy dobrej jakości zdjęcia i filmy Full HD 60 kl/s, a bateria wystarcza na około 1,5 dnia pracy. Szkoda tylko, że nie ma NFC do płatności w sklepach za pomocą telefonu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,59 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) HiSilicon Kirin 710F

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A40 - tani telefon z wyświetlaczem AMOLED









4,5/5 Ocena benchmark.pl Samsung robi dobre smartfony., które bardzo często wyróżniają się zastosowanymi wyświetlaczami AMOLED. Dokładnie tak jest w tym przypadku. Galaxy A40 można kupić już za około 1000 zł i w tej cenie AMOLED to wciąż rzadkość. A40 ma też dobry podstawowy aparat tylny 16 Mpx z jasnym obiektywem oraz aparat przedni 25 Mpx idealny do selfie i nagrywania filmów Full HD. Na pokładzie jest też NFC do płatności w sklepach. Telefon jest lekki i dość poręczny, ale ma mniejszy akumulator od wielu konkurentów, więc może pracować krócej na jednym ładowaniu. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 5,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2220 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 7885

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 + 5 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Najlepszy telefon do 1000 zł naszym zdaniem to:

W naszej opinii najlepszym smartfonem do 1000 zł jest Samsung Galaxy M21. Działa długo na baterii, ma dobre aparaty, duży i bardzo dobry ekran, działa sprawnie, można nim płacić w sklepach, ma dual SIM, klasyczne wyjście słuchawkowe, a do tego jeszcze nowy system Android 10. Galaxy M21 to smartfon do 1000 zł, który jest wart zakupu.

