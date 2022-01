Dlaczego drugi raz w rankingu dodałem realme GT? W praktyce realme GT 5G to trochę inny model, kierowany do osób o jeszcze wyższych wymaganiach pod względem wydajności. Ta wersja ma w zasadzie najlepszy procesor mobilny, jaki można znaleźć w telefonach z Androidem, czyli Snapdragon 888 5G i dokłada do tego 8 GB RAM oraz bardzo szybką pamięć masową UFS 3.1. W praktyce jest to jeden z najszybszych, a w zasadzie nawet najszybszy smartfon do 2000 zł. Wprost idealny do gier i multimediów. Tym bardziej, że ma wyświetlacz AMOLED 120 Hz. Nagrywa filmy 4K60, robi dobre zdjęcia, ma dwa głośniki stereo, obsługuje wysokiej jakości kodek audio aptX HD, ma NFC do płatności w sklepach i akumulator 4500 mAh na około 1 - 1,5 dnia pracy, z bardzo szybkim ładowaniem 65 W (od zera do pełna w pół godziny). Jeśli zależy Ci na maksymalnej szybkości i wydajności w grach, to wybierz właśnie ten model.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 186.5 g