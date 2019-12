Benchmark.pl

benchmark.pl to serwis o tematyce komputerowej i nowych technologiach. Powstał w czerwcu 1997 roku, jako ranking wydajności dla osób fascynujących się sprzętem komputerowym i testujących wydajność podzespołów. Tak powstał najobszerniejszy zbiór benchmarków w polskiej sieci. Przez kolejne lata do redakcji serwisu dołączali nowi testerzy-fascynaci, rozwijając nowe działy i zdobywając coraz większe grono czytelników.

Dziś portal serwuje swoim czytelnikom najciekawsze wieści z branży IT z niemal każdej dziedziny, testy i recenzje sprzętu, porównania, rankingi wydajności, przewodniki dla kupujących, plebiscyty na najlepsze produkty, oraz platformę do rozwiązywania problemów. Redaktorzy z wieloletnim doświadczeniem i pasją, jako szefowie działów, prowadzą na łamach benchmark.pl tematyczne strefy: Komputery, Mobile, Gry, Foto, RTV, Ciekawostki. Nowoczesne forum, administrowane przez fachowców i moderowane przez społeczność, jest świetnym miejscem do wymiany opinii, zdobywania wiedzy, oraz realizacji swoich zainteresowań.