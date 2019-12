Pamięć RAM XPG Hunter - ADATA prezentuje gamingowe pamięci dla komputerów i laptopów 2019-12-19 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

XPG Hunter to propozycja dla graczy, którzy poszukują efektownych, ale niekoniecznie najwydajniejszych pamięci dla komputera lub laptopa. Sprzedaż ma ruszyć lada chwila.

ADATA to jeden z głównych graczy na rynku pamięci RAM. Producent nie zamierza jednak spoczywać na laurach i wprowadził do oferty nową serię modułów - XPG Hunter to niedrogie modele dedykowane graczom, które sprawdzą się w komputerach i laptopach.

XPG Hunter – pamięci DDR4 dla komputerów i laptopów

Nowa seria obejmuje moduły DIMM dla komputerów stacjonarnych oraz SO-DIMM dla miniaturowych komputerków SFF i laptopów. W obydwóch przypadkach zastosowano efektowny radiator, który wspomaga odprowadzanie ciepła.

Moduły są dostępne w wariantach o pojemności 4 GB, 8 GB, 16 GB, a nawet 32 GB. Dostępne wersje pracują taktowaniem 2666 MHz (16-18-18) lub 3000 MHz (16-20-20), ale w przyszłości pojawią się też szybsze zestawy - o taktowaniu 3200 MHz. Odpowiednie ustawienia można wczytać z profilu XMP 2.0.

Producent chwali się, że pamięci XPG Hunter bazują na wyselekcjonowanych komponentach oraz przechodzą surowe testy niezawodności i kompatybilności. Dzięki temu nowe moduły mają oferować stabilne parametry pracy oraz cechować się wysokim potencjałem na podkręcanie.

XPG Hunter - dostępność pamięci

Moduły XPG Hunter, podobnie jak wszystkie pamięci ADATA, są objęte dożywotnią gwarancją producenta. Sprzedaż ma ruszyć lada chwila, ale szczegóły odnośnie cen jeszcze nie zostały ujawnione.

Nowe moduły nie imponują parametrami, ale nie o to w nich chodzi - są dostępne w różnych konfiguracjach i całkiem nieźle wyglądają. Jeżeli cena też będzie niezła, mają szansę znaleźć swoich zwolenników. Bardziej wymagający klienci powinny zwrócić uwagę na inne pamięci ADATA z gamingowej serii XPG.

Źródło: ADATA

