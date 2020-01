Lodówki Samsung i LG mają najlepsze lodówki ze sztuczną inteligencją, która rozpoznaje jedzenie 2020-01-02 opublikowano przez Marta Andronik w dniu

Samsung i LG mają zaprezentować swoje najlepsze lodówki wyposażone w sztuczką inteligencję, mającą wiele dodatkowych możliwości. Najnowsze modele będzie można oglądać na tegorocznych targach CES 2020, które rozpoczną się już w przyszłym tygodniu.

Samsung Family Hub

Lodówki Family Hub po raz pierwszy zaprezentowano na targach CES 2016. Samsung cały czas aktualizuje wersje. W aktualizowanych na bieżąco wersjach znajduje się obsługa Bixby (asystent głosowy), integracja z głośnikami AKG oraz innymi inteligentnymi urządzeniami.

We wcześniejszych wersjach, użytkownik mógł sprawdzić zawartość lodówki na smartfonie. Funkcja bardzo przydatna dla zapominalskich, którzy podczas robienia zakupów nie pamiętają, co warto nabyć.

Teraz została dodana możliwość identyfikowania obrazu w inteligentnych kamerach View Inside. Dzięki tej aktualizacji, sztuczna inteligencja prawdopodobnie sama skomponuje listę zakupów czy zaproponuje przepisy na dania, które da się przygotować z produktów dostępnych w lodówce. Może wziąć pod uwagę nie tylko to, co trzeba dokupić, ale też upodobania użytkownika i jego zdrowie.

Wzięto pod uwagę również ulepszone planowanie posiłków. W zeszłym roku Samsung nabył startup technologiczny Whisk, który oferuje dostęp do różnorodnych przepisów i na ich podstawie komponuje listę zakupów. Będzie można w ten sposób planować swoje posiłki na cały tydzień.

Dodatkowo firma udostępnia w lodówkach ogromny ekran dotykowy, który może służyć jako kalendarz czy wirtualna tablica do zapisków i wiadomości. Można również uruchomić odtwarzacz muzyki, wyświetlać filmy (najlepiej sprawdzą się pionowe) oraz treści z telewizorów i smartfonów Samsung.

LG InstaView ThinQ

Firma LG zapowiedziała prezentację dwóch nowych modeli lodówek. Każda z nich ma być również wyposażona w sztuczną inteligencję i InstaView. Będą mieć również 22-calowy wyświetlacz, dzięki któremu można zobaczyć co jest w lodówce bez otwierania jej. Dostaniemy również ciekawą funkcję Craft Ice, która tworzy dwucalowe kule lodowe. Topią się znacznie wolniej niż tradycyjne kostki lodu, no i świetnie wyglądają. Do tej pory udostępniono lodówki są tą opcją tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, ale teraz ma być dostępna również z innych krajach.

Ciekawe, czy sztuczna inteligencja rozpozna produkty przechowywane w plastikowych pojemnikach? Miejmy nadzieję, że sobie poradzi.

Planujecie zakup nowej lodówki? Zainteresujecie się którymś z inteligentnych modeli?

