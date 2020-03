Myśleliście, że na rynku rządzą tylko procesory Intel i AMD? No to byliście w błędzie. Firma Ampere Computing zaprezentowała swój flagowy układ, który ma mocno namieszać w profesjonalnym segmencie.

Nowy gracz na rynku profesjonalnych procesorów

Mowa o układzie Ampere Altra, który został wyposażony w 80 rdzeni bazujących na 64-bitowej architekturze ARM Neoverse N1 (ze względu na zastosowanie, producent zdecydował się na jednowątkowe rdzenie). Co warto podkreślić, nie jest to procesor kierowany na rynek konsumencki (np. do grania).

Każdy rdzeń dysponuje 64 KB pamięci podręcznej pierwszego poziomu na instrukcje i dane oraz 1 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu, a oprócz tego udostępniono 32 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu (wszystkie wykorzystują korekcję błędów ECC). W układzie zintegrowano też 8-kanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 (do 4 TB pamięci w konfiguracji 2DPC) i 128 linii transmisyjnych PCI-Express 4.0.

Altra może działać w systemach jedno- i dwuprocesorowych. Dwuprocesorowe konfiguracje obsłużą do 8 TB pamięci i zaoferują 192 linie transmisyjne PCI-Express 4.0 (32 linie z każdego układu są wykorzystywane do komunikacji).

Współczynnik TDP może być regulowany w zakresie 45 – 210 W. Co warto podkreślić, mamy tutaj do czynienia z monolityczną konstrukcją (układ został wykonany w technologii TSMC 7nm FinFET).

Ampere Altra jest wydajniejszy od topowych procesorów Intel i AMD

Procesor Ampere Altra znajdzie zastosowanie u dostawców usług w chmurze i w hiperskalerach, takich jak Amazon AWS, Microsoft Azure czy Google Cloud. Docelowo ma konkurować z topowymi układami dostępnymi na rynku. Pierwsze testy wyglądają bardzo optymistycznie.

W teście SPECrate 2017 układ Ampere Altra uzyskał ponad dwukrotnie lepszy wynik niż 28-rdzeniowy/56-wątkowy Intel Xeon Platinum 8280. Mało tego! Procesor pokonał nawet topową jednostkę AMD - 64-rdzeniowy/128-wątkowy model Epyc 7742.

Producent chwali się, że Altra oferuje wysoki poziom izolacji i bezpieczeństwa dla każdego klienta, niezależnie od tego co uruchamiają inni najemcy usługi. W obliczu „dziurawych” procesorów Intela, takie zapewnienia na pewno są istotne dla potencjalnych odbiorców.

Wiemy, że pierwsze próbki modelu Ampere Altra już są wysyłane w do dostawców usług w chmurze na testy. Masowa produkcja procesora została zaplanowana na połowę roku (wtedy też poznamy dokładna specyfikację modeli i ich ceny).

Na tym plany firmy Ampere Computing się nie kończą. W 2021 roku zadebiutują procesory Mystique (mają one korzystać z tego samego gniazda co modele Altra), natomiast w 2022 roku spodziewamy się premiery układów Siryn.

Źródło: AnandTech

