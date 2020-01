Smartfony Bang! Samsung zaprezentował Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite 2020-01-03 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Spekulowano o tym od dłuższego czasu, ale mało kto przypuszczał, że producent zdecyduje się na tak niespodziewaną zapowiedź. A tym bardziej, że pochwali się obydwoma nowościami jednocześnie. Oto smartfony Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite.

Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite to przystępniejsze cenowo propozycje z doskonale znanych serii

Nie trzeba śledzić rynku mobilnego z największą skrupulatnością aby zdawać sobie sprawę, iż serie Galaxy S i Galaxy Note są tymi najbardziej rozpoznawalnymi i najbardziej dochodowymi w przypadku koreańskiego producenta. Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite mają pozwolić cieszyć się dostępem do funkcji premium za mniejsze pieniądze. Będą rzecz jasna odstawać nieco od swoich droższych kuzynów (Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+), ale pierwsze informacje dotyczące specyfikacji wyglądają dobrze. Obydwie nowości mają ze sobą wiele wspólnego, największą różnicą wydaje się rysik S Pen dołączony do Galaxy Note10 Lite.

„Przez 10 lat serie Galaxy S i Galaxy Note odnosiły sukcesy na całym świecie. Stanowią one ukoronowanie naszych nieustających wysiłków mających na celu dostarczenie wiodących w branży innowacji. Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite zapewnią kluczowe funkcje klasy premium osobom pragnącym doświadczyć tego, co najlepsze w Samsung Galaxy.” - DJ Koh, President i CEO, IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics

Specyfikacja Galaxy S10 Lite

Android 10

6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED Plus Infinity-O, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor, 7 nm

8 GB RAM

128 GB pamięci wewnetrznej

aparat główny 5 Mpix f/2.4 (makro) + 48 Mpix f/2.0, Super Steady OIS (szerokokątny) + 12 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny)

aparat przedni 32 Mpix f/2,2

bateria 4500 mAh, szybkie ładowanie

wymiary 75,6 x 162,5 x 8,1 mm

Specyfikacja Galaxy Note10 Lite

Android 10

6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O, Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), S Pen

ośmiordzeniowy procesor, 10 nm

6 GB RAM

128 GB pamięci wewnetrznej

aparat główny 12 Mpix f/1.7, OIS (szerokokątny) + 12 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny) + 12 Mpix f/2.4 OIS (teleobiektyw)

aparat przedni 32 Mpix f/2,2

bateria 4500 mAh, szybkie ładowanie

wymiary 76,1 x 163,7 x 8,7 mm

Ceny Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite nie są jeszcze znane

Galaxy S10 Lite i Galaxy Note10 Lite będą prezentowane podczas zbliżających się targów CES 2020. Można będzie zobaczyć je na stoisku Samsung (15006) w Las Vegas Convention Center w dniach 7-10 stycznia.

Być może właśnie na tej imprezie ujawnione zostaną pełne specyfikacje, a także ceny obydwu smartfonów, które póki co pozostają niewiadomą.

Źródło: Samsung

