Shadow Rock 3 oferuje dobrą wydajność, cechuje się wysoką kulturą pracy, a przy tym zachowuje kompatybilność z wysokimi pamięciami RAM. Trzeba przyznać, że producent przyłożył się do budowy nowego coolera.

be quiet! Shadow Rock 2 to jedno z popularniejszych chłodzeń dla procesorów, ale od jego premiery minęło prawie 7 lat (!). Nadszedł więc czas na wydanie nowej konstrukcji.

Nowa wersja chłodzenia be quiet! Shadow Rock

Mowa o modelu Shadow Rock 3, który właściwie jest całkowicie nową konstrukcją. Producent zmienił budowę coolera, ale zadbał też o elegancki wygląd i wysoką jakość wykonania radiatora.

No właśnie, nowy Shadow Rock wykorzystuje wieżowy radiator z aluminiowymi żeberkami, który wyposażono w pięć niklowanych ciepłowodów o średnicy 6 mm. Rurki cieplne mają bezpośredni kontakt z procesorem (technologia HDT), co powinno przełożyć się na lepsze odprowadzanie ciepła.

Na radiatorze zainstalowano 120-milimetrowy wentylator Shadow Wings 2 PWM high-speed – model ten wyposażono w łożysko typu Rifle i specjalnie wyprofilowaną ramkę. Wentylator cechuje się wysoką kulturą pracy (i to podobno nawet przy maksymalnej prędkości obrotowej). W zestawie dodawany jest drugi komplet zapinek, więc zainteresowani mogą zamontować drugi taki wentylator.

Shadow Rock 3 pasuje do wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory AMD i Intel (co ciekawe, specyfikacja wspomina też o nowym gnieździe LGA 1200 pod Intel Comet Lake). Według deklaracji producenta, konstrukcja powinna sobie poradzić ze schłodzeniem układów o TDP do 190 W, więc sprawdzi się nawet przy podkręconych układach.

Dzięki asymetrycznej konstrukcji radiatora, cooler nie będzie kolidować nawet z wysokimi modułami pamięci RAM. Nie bez znaczenia jest też prosty system montażu (producent dorzuca w zestawie nawet śrubokręt).

be quiet! Shadow Rock 3 - najważniejsze informacje

typ: chłodzenie wieżowe

ciepłowody: 5x 6 mm

wentylator: Shadow Wings 2 120mm PWM high-speed

prędkość obrotowa: do 1600 RPM

wydajność: do 190 W

generowany hałas: 24,4 dB

kompatybilność: AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+) Intel LGA 775, 115X, LGA 1200, LGA 1366, LGA 2011(-3), LGA 2066

wymiary: 96 x 130 x 163 mm

waga: 710 g

Shadow Rock 3 został wyceniony na 50 euro, więc trochę wyżej niż Shadow Rock 2. Chłodzenie niebawem pojawi się w sprzedaży. W sieci można znaleźć pierwsze recenzje sprzętu.

