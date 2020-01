Projektor BenQ TH585 kosztuje tyle, ile wielu z was byłoby pewnie w stanie bez trudu wydać na telewizor, a zapewnia rozrywkę nawet na 150-calowym ekranie.

BenQ TH585, czyli oglądanie seriali i granie na bardzo dużym ekranie

Rozdzielczość Full HD, kontrast 10 000:1 i 95-procentowe pokrycie palety kolorów Rec.709 to cechy, dzięki którym BenQ TH585 to może być dobry projektor, zapewniający świetne warunki do oddawania się domowej rozrywce. Mamy tu na myśli oglądanie filmów i seriali, ale też granie na olbrzymim, nawet 150-calowym ekranie. Miłośników wirtualnej zabawy szczególnie może też zainteresować informacja, że input lag wynosi zaledwie 16 ms, a więc jest na poziomie naprawdę dobrych telewizorów.

Ze specyfikacji możemy wyczytać również, że lampa projektora BenQ TH585 oferuje 3500 ANSI lumenów. To znaczy, że urządzenie jest wystarczająco jasne, by można było oglądać filmy i grać także w dzień, przy nie najlepszym zaciemnieniu pokoju. Równie nieproblematyczna ma być konfiguracja, a to za sprawą automatycznej korekcji zniekształcenia trapezowego.

Co poza tym ma do zaoferowania ten projektor? Lista jest długa: to 10-watowy głośnik, dwa gniazda HDMI i jedno VGA, optyczny zoom 1,1x oraz specjalne tryby nie tylko do filmów i gier, ale też na przykład sportu. Dodatkowym plusem jest długa żywotność lampy – do 15 tysięcy godzin w trybie LampSave. Prawdopodobnie więc nigdy nie będzie trzeba jej wymieniać.

Czas na konkrety – oto specyfikacja projektora BenQ TH585:

System projekcji: DLP

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

Jasność: 3500 ANSI lumenów

Kontrast: 10 000:1

Kolory: 1,07 miliarda

Pokrycie barw Rec.709: 95%

Źródło światła: lampa

Żywotność: 4000 – 15 000 godzin

Współczynnik projekcji: 1,5~1,65 (100 cali z 3,32 m)

Odświeżanie poziomie: 15 – 102 kHz

Odświeżanie pionowe: 23 – 120 Hz

Głośniki: 1 x 10 W

Złącza: 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB-A, 1 x RS232, 2 x mini jack

Pobór energii: 206 – 340 W

Poziom hałasu: 29 – 35 dBA

Wymiary i waga: 312 x 110 x 225 mm, 2,79 kg

Ostatni, choć być może najistotniejszy atut zostawiliśmy na koniec. To cena, wynosząca 2399 złotych i sprawiająca, że BenQ TH585 staje się opcją zdecydowanie godną rozważenia, także wtedy, gdy nie dysponujemy szczególnie dużym budżetem. Jesteście zainteresowani?

Źródło: BenQ

