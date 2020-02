Gearbox opowiada o o walentynkowym wydarzeniu oraz nowościach, jakie niedługo znajdą się w grze Borderlands 3. Zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka „The Borderlands Show”.

Borderlands 3 zdobył uznanie graczy i cieszy się dużym zainteresowaniem. Możecie obejrzeć zwiastun i gameplay, a także zapoznać się z recenzjami. Twórcy wiele obiecali fanom i planują sporą aktualizację oraz wydarzenie specjalne.

List od Gearbox i 2K dla fanów Borderlands 3

Gearbox i 2K z okazji zbliżających się Walentynek udostępnili swojej społeczności list miłosny, w którym podziękowali fanom gry za ich nieocenione wsparcie, jednocześnie informując o nadchodzącym wydarzeniu.

Wiadomość zawiera obszerne spojrzenie na bezpłatne aktualizacje zaplanowane dla Borderlands 3 w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z całym listem.

Broken Hearts Day

Broken Hearts Day rozpocznie się 13 lutego i będzie trwać aż do 20 lutego. Nowe wydarzenie jest bezpłatne dla wszystkich graczy i jest idealnym antidotum na każde nieszczęście Walentynek.

Wkrótce wrogowie zostaną otoczeni specjalnymi sercami. Serca te przyjmą różnorodne formy, a ich trafienie daje jeden z wielu unikalnych bonusów: od wzmocnienia obrażeń zadawanych przez drużynę, po tymczasowe przekształcenie wroga w sojusznika. Im więcej serc trafisz, tym więcej nagród odblokujesz - w tym specjalne skiny i unikalne dla tego wydarzenia bronie.

Twórcy ujawnili, że pojawi się nowa mapa uwzględniająca wydarzenie. Da graczom dostęp do kolejnych funkcji i ulepszeń, których możemy oczekiwać w nadchodzących tygodniach. W dniu rozpoczęcia wydarzenia poziom Łowcy Krypty zwiększy się z 50 do 53. Umożliwi to graczom dodanie trzech dodatkowych punktów do drzew umiejętności, co pozwoli ulepszyć postać lub eksperymentować z dodatkowymi umiejętnościami. Zostanie również dodana możliwość przeskoczenia przerywników filmowych. Wszystkie przerywniki w grze, niezależnie od tego, czy były oglądane wcześniej czy nie, będą możliwe do pominięcia podczas gry zarówno dla jednego, jak i wielu graczy.

Pojawi się jeszcze więcej aktualizacji, takich jak przełączanie rangi strażników, Mayhem 2.0 i inne.

Wszystkie zmiany są szczegółowo omówione w odcinku „The Borderlands Show”, który możecie obejrzeć poniżej.

Twórcy starają się zapewnić graczom jak najlepsze doświadczenia w Borderlands. Kontynuują prace nad stabilnością i wydajnością na wszystkich platformach. Wszystkie zmiany mają na celu utrzymanie świeżości gry Borderlands 3, zarówno dla początkujących graczy, jak również weteranów. Dodatkowo, 27 lutego podczas PAX East zostanie zaprezentowany drugi płatny dodatek do gry.

Jesteście chętni na wzięcie udziału w wydarzeniu, na które zapraszają twórcy? Będzie trwało cały tydzień.

Można w każdej chwili zrezygnować z udziału. Podczas Broken Hearts można włączać i wyłączać efekty wydarzenia w menu głównym gry w dowolnym momencie.

