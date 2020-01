Intel zaczyna rok od… kolejnej luki bezpieczeństwa. Podatność dotyczy prawie wszystkich nowszych procesorów i może doprowadzić do wycieku poufnych informacji. Całe szczęście w drodze jest poprawka bezpieczeństwa.

Procesory Intel zagrożone luką bezpieczeństwa CacheOut

Nowa luka została odkryta przez badaczy z Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie, Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego, Uniwersytetu w Grazu, Uniwersytetu w Adelajdzie i Uniwersytetu Michigan, którzy nadali jej roboczą nazwę CacheOut (CVE-2020-0549). Podatność została sklasyfikowana jako zagrożenie o średnim poziomie.

Podobnie jak poprzednie luki, CacheOut wykorzystuje niedoskonałości w mechanizmach wykonywania spekulatywnego, ale tym razem dotyczy systemu buforowania danych - jak wskazują badacze, można ją wykorzystać do tworzenia ukierunkowanych ataków oraz uzyskania dostępu do poufnych informacji. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do specjalnej strony o ataku.

CacheOut stwarza niebezpieczeństwo dla dostawców usług w chmurze, hiperwizorów i maszyn wirtualnych, aczkolwiek udany atak podobno udało się zasymulować tylko w laboratoryjnych warunkach. Informacje o podatności dotarły do producenta z wyprzedzeniem, by ten mógł przygotować i wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Luka CacheOut – które procesory są podatne na atak?

Zła informacja jest taka, że luka występuje prawie we wszystkich nowszych procesorach Intela – lista podatności obejmuje układy Core 6., 7., 8., 9. i 10. generacji (wyjątkiem są modele z generacji Ice Lake). Badacze z Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie zauważyli, że podobny problem może dotyczyć również procesorów IBM i ARM, gdzie zastosowano podobne mechanizmy. Pewnym natomiast jest, że nie występuje on w jednostkach AMD.

Działanie CacheOut można załagodzić wyłączając technologię Hyper-Threading i rozszerzenie TSX (Transactional Synchronization Extensions). Wiemy, że Intel przygotowuje odpowiednie poprawki, które zostaną zaimplementowane w postaci aktualizacji dla systemu operacyjnego lub nowego mikrokodu z aktualizacją BIOS-u. Na tę chwilę nie wiadomo czy będą one miały wpływ na wydajność procesorów.

Źródło: CacheOutattack, Overclock3D, PCWorld

Więcej o lukach bezpieczeństwa w procesorach: