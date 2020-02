Boom radzi sobie, gdy chcemy słuchać muzyki w pojedynkę, a Megaboom dobrze sprawdza się na małych imprezach plenerowych. Teraz Ultimate Ears prezentuje Hyperboom – potężny głośnik bezprzewodowy, gotowy do tego, by stanąć w centrum domówki.

Ultimate Ears Hyperboom to kosztująca 400 dolarów bestia, wystarczająco potężna, by wypełnić mieszkanie twoją ulubioną muzyką i grająca calusieńką dobę, zanim trzeba doładować jej akumulator. Bo – tak – choć potężny, to wciąż głośnik Bluetooth.

Imprezowy głośnik Bluetooth – Ultimate Ears Hyperboom

W środku znalazło się miejsce dla dwóch 1-calowych przetworników wysokotonowych, podwójnych 4,5-calowych głośników niskotonowych oraz dwóch 3,5-calowych radiatorów pasywnych. Taki zestaw zapewnia do 100 decybeli i cechuje się pasmem przenoszenia od 45 do 20 000 Hz.

Nietrudno zauważyć, że Hyperboom wygląda nieco inaczej niż jego mniejsi bracia. Przede wszystkim jest prostopadłościanem, a nie walcem. Producent przekonuje, że dzięki temu mógł efektywniej wykorzystać przestrzeń, ale ma to też słabszą stronę: z 360-stopniowego dźwięku zrobił się 270-stopniowy.

Hyperboom nie jest też tak wytrzymały jak Boom i Megaboom – spełnia jedynie wymogi klasy IPX4, więc o ile w domu nic mu raczej nie grozi, to z imprezami plenerowymi raczej byśmy uważali. Zresztą na dworze i tak nie docenilibyśmy brzmienia oferowanego przez ten głośnik, a ci, którzy mieli okazję go posłuchać, wypowiadają się o nim wyłącznie pozytywnie.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Premiera UE Hyperboom jest już bardzo blisko

Rynkowy debiut głośnika Ultimate Ears Hyperboom została zaplanowany na początek przyszłego miesiąca. Cena – jak już wspominaliśmy – wynosi 400 dolarów, a więc nieco mniej niż w przypadku konkurencyjnego JBL PartyBox 300. Nie wiemy jak wy, ale my jesteśmy ciekawi porównania tych dwóch modeli.

Źródło: Ultimate Ears, Engadget, informacja własna

Czytaj dalej o głośnikach Bluetooth: