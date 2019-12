Gry CI Games kończy rok mało przyjemną informacją 2019-12-31 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Sniper Ghost Warrior Contracts to gra dość dobra, ale wciąż właściwe są stwierdzenia, iż jest ona niekompletna. Miało zmienić się to w tym miesiącu, ale polski producent ponownie skorygował swoje plany.

Sniper Ghost Warrior Contracts nadal bez trybu multiplayer

Sniper Ghost Warrior Contracts zadomowił się już na rynku, zadebiutował bowiem 22 listopada. Kilkanaście dni wcześniej CI Games poinformowało, iż gra zostanie wydana bez trybu multiplayer. Padały wtedy zapewniania, iż zostanie on wprowadzony za pośrednictwem patcha w grudniu. Okazuje się jednak, że trzeba będzie poczekać jeszcze dłużej.

CI Games ponownie zdecydowało się na opóźnienie. Z wydanego komunikatu dowiadujemy się, iż tryb multiplayer w Sniper Ghost Warrior Contracts pojawi się dopiero w pierwszym kwartale 2020 roku. Nie jest to szczególnie precyzyjne określenie, a nie mijając się z prawdą producent może teraz kazać czekać graczom nawet do końcówki marca.

Powody takiego obrotu spraw nie są zaskakujące, twórcy twierdzą, iż potrzebują czasu na dopracowanie wszystkich elementów niezbędnych do tego, aby gracze mogli cieszyć się komfortową zabawą. I chyba jedynie tu można doszukiwać się powodów do optymizmu. Trzymać się stanowiska, że lepiej otrzymać dopracowany produkt później, niż kiepski wcześniej. Oby jednak był to ostatni poślizg, bo gdy jest ich zbyt wiele nawet najbardziej wytrwałym zaczyna brakować cierpliwości.

Przypomnijmy, że Sniper Ghost Warrior Contracts dostępny jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Średnia ocen na metacritic dobiła do 70% (dla wersji PC). Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.

