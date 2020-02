Telewizory Wszystko co musisz wiedzieć o mini-LED z dnia 2020-02-13

Mini-LED to kolejna nowa technologia, którą mogą się pochwalić telewizory. Co to jest, jak działa i jakie przynosi korzyści?

Co to jest mini-LED? To nowa technnologia wyświetlaczy, która dzięki zmniejszeniu rozmiarów diod LED ma znacząco poprawić jakość obrazu - w tym głębię czerni oraz kontrast. Mini-LED jest nową technologią w wyświetlaczach, na którą należy zwrócić szczególną uwagę - może ona bowiem przynieść polepszenie jakości obrazu, a w najbliższym czasie również rozsądne ceny. Na naszych łamach mieliśmy okazję sprawdzilć telewizor TCL X10 – pierwszy na świecie telewizor mini-LED. Jaka jest główna zaleta technologii mini-LED? Zwiększony kontrast i lepsza głębia czerni w porównaniu do klasycznego podświetlenia LED. W czym mini-LED jest lepsze od zwykłego poświetlenia LED? Przede wszystkim diody mini-LED są znacznie mniejsze, co przynosi mnóstwo korzyści. Drogie telewizory OLED mogą się pochwalić doskonałym kontrastem, spowodowany miedzy innymi tym, że podświetlenie (pojedyncze piksele) może być całkowicie wyłączone, co równocześnie oferuje doskonałą czerń. Telewizory LCD zwykle oferują czerń zbliżoną do szarości, bowiem podświetlenie nie może być całkowicie wyłączone. Producenci telewizorów LED ratują się technologią lokalnego wygaszania (local dimming), czyli selektywnego wyłączania niektórych obszarów ekranu. Nie jest to rozwiązanie idealne, bowiem podświetlenie podzielone jest na strefy i tylko niektóre z nich mogą być wyłączone. Tych stref zwykle jest kilkanaście, co jest zdecydowanie zbyt małą ilością, czego niemiłym efektem jest blooming, czyli poświata (halo) dookoła jaśniejszych obiektów na ciemnym tle. Tu właśnie wkracza mini-LED. Zmniejszenie rozmiaru diod LED pozwala na znaczne zwiększenie ilość stref, które można wygasić. TCL X10 - jeden z pierwszych telewizorów mini-LED - może się pochwalić prawie 800 strefami podświetlenia (15 tysięcy diod mini-LED), ale kolejne modele mają być wyposażone nawet w 2500 stref. Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl Czy mini-LED to to samo co micro-LED? Absolutnie nie. Micro-LED, to technologia, która miała być konkurencją dla OLED, jest zdecydowanie droższa w produkcji. Jeśli więc szukasz nowych rozwiązań w telewizorach, które w najbliższym czasie zapewnią dobrą jakość obrazu w bardziej rozsądnej cenie, to powinieneś bardziej zainteresować się właśnie technologią mini-LED. Ceny pierwszych modeli z mini-LED raczej na pewno nie będą niskie, ale wkrótce należy się spodziewać tańszych telewizorów wyposażonych w tę technologię. Może Cię również zainteresować: Sprawdziliśmy TCL X10 – pierwszy na świecie telewizor mini-LED

