Poza najważniejszymi podzespołami takimi jak procesor, pamięć czy bateria, w smartfonach pojawiają się różnego rodzaju dodatki. Jeden z ważniejszych to żyroskop. Czym jest i jakie korzyści daje?

Co to jest żyroskop?

Żyroskop to urządzenie służące do pomiaru lub utrzymywania położenia kątowego. Mówiąc prościej, żyroskop w telefonie służy do precyzyjnego określania położenia urządzenia. Do smartfonów trafił dzięki mikroukładom elektromechanicznym (MEMS), które na przestrzeni ostatnich lat znacząco zyskały na popularności. W tym przypadku jego budowa odbiega od pierwotnej, żyroskop w smartfonie to bowiem mikroskopijne płytki, które w odpowiednim momencie wibrują przekazując informacje do czujników. Dzięki temu możliwe jest ustalenie położenia smartfona oraz to czy i wokół której osi został obrócony. Jest to zatem rozwiązanie bardziej zaawansowane niż akcelerometr, z którym bywa niekiedy mylone.

Co daje żyroskop w smartfonie?

Sama definicja żyroskopu może nie być najbardziej wymowna, ale już prezentacja na powyższym materiale wideo obrazuje korzyści z implementacji tego rozwiązania w smartfonie. Obecnie żyroskop wykorzystywany jest przez wielu twórców aplikacji, a przede wszystkim gier mobilnych.

Jest również niezbędny w przypadku wirtualnej rzeczywistości i gogli typu Google Cardboard, gdzie to właśnie smartfon pełni najważniejszą rolę. Poza tym przydaje się chociażby w sytuacji, w której chcemy oglądać zdjęcia i filmy sferyczne (360 stopni).

Czy każdy smartfon ma żyroskop?

Sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku akcelerometru (chociaż ten wydaje się rozpowszechniony nieco bardziej). Nie miniemy się z prawdą stwierdzając, iż żyroskop jest obecnie podstawowym elementem wyposażenia smartfonów. Znajdziemy go w zdecydowanej większości nowych modeli, chociaż trzeba liczyć się z wyjątkami, przede wszystkim w najniższej półce cenowej, czyli w przypadku smartfonów do 500 złotych.

Jeśli komuś zależy na jego obecności w posiadanym smartfonie to przed zakupem warto dokładniej przyjrzeć się jego specyfikacji. Informacje o sensorach nie są podawane na skróconych notkach zdobiących półki sklepowe, ale bez problemów można odszukać je na stronach producentów. Może zdarzyć się tak, iż w bardzo tanim smartfonie zamontowany będzie tylko akcelerometr.

Źródło: CNET, Vizz Gaming

