„Zabójczo” precyzyjna – tak nazywa ją producent. To zgrabna gra słowna, bo odnosi się do dwóch cech tej myszki. Cooler Master MM831 to bowiem gryzoń dla miłośników pierwszoosobowych strzelanek, pracujący w niesamowicie wysokiej rozdzielczości.

Cooler Master MM831 to gryzoń dla hardkorowców

Cooler Master MM831 to kawał solidnej myszki dla graczy. Jej serduszkiem jest sensor PixArt PAW 3335, mogący pracować w rozdzielczości nawet do 32 000 DPI! Jego pozostałe cechy to śledzenie ruchów na poziomie 400 IPS i radzenie sobie z przyspieszeniem do 40 G.

Gryzonia można podpiąć do peceta za pomocą ogonka, ale nic też nie stoi na przeszkodzie, by go odłączyć i cieszyć się bezprzewodową łącznością w paśmie 2,4 GHz lub z wykorzystaniem technologii Bluetooth. W tym ostatnim przypadku trzeba się jednak liczyć ze spadkiem częstotliwości raportowania – z 1 do 8 ms.

Myszka lekka, niezawodna i z podświetleniem RGB

Dostosowana do chwytów claw i palm myszka Cooler Master MM831 waży 123 gramy, co brzmi jak optymalna wartość. Taka jest też żywotność zastosowanych przełączników OMRON, wynosząca 20 milionów kliknięć. Wspomnieć wypada też o obecności dwóch dodatkowych przycisków pod kciukiem oraz systemie podświetlenia LED.

Jak na razie producent nie zdecydował się na ujawnienie ceny tego modelu, ale zapowiedział za to, że jego rynkowego debiutu można się spodziewać na przełomie tegorocznej wiosny i lata. Ile bylibyście gotowi zapłacić za takie cacko?

Źródło: Cooler Master, Entrymedia

