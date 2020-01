Jeśli nie do końca wiecie, o co chodzi, to spieszymy z wyjaśnieniem. Większość past termoprzewodzących sprzedawana jest w zwykłych strzykawkach. Inaczej to wygląda w przypadku nowych past Cooler Master MasterGel, gdzie zastosowano płaskie opakowanie w szarym kolorze. Skąd taka zmiana? Łatwiejsza aplikacja? Wyróżnienie się na tle konkurencji? Okazuje się, że główny powód był poważniejszy.

We didn't change the shape of the syringe to make applying thermal paste a lot easier, but because we we're getting tired of having to explain parents that their kid isn't using drugs. pic.twitter.com/ClyZLDDFe9