Telewizory Czym kierować się podczas zakupu telewizora 4K? 2019-12-16 opublikowano przez artykuł sponsorowany w dniu

Kiedy klient sklepu ze sprzętem RTV pyta o telewizor, zostaje poprowadzony do działu, w którym znajdują się ich dziesiątki. Jak wśród nich wybrać optymalny? Podpowiadamy, jak przygotować się do zakupu telewizora 4K.

Przeciętny telewizor w ofercie sklepu MaxElectro to urządzenie w standardzie Ultra HD, wyposażone w wiele udogodnień, dlatego sam opis techniczny może przyprawić o ból głowy. Jeśli planujesz zakup telewizora, najlepiej wziąć pod uwagę te kryteria, które są dla ciebie najistotniejsze. Zastanów się, do czego będziesz telewizora używać, jakiej jakości obrazu się po nim spodziewasz i gdzie zamierzasz go ustawić.

Przeznaczenie

Dawno minęły czasy, gdy telewizor służył jedynie do oglądania… telewizji. Dzisiaj jego zastosowanie jest o wiele większe, zwłaszcza w przypadku, gdy ma on zainstalowany system Smart TV. Na przykład nowoczesny telewizor Sharp posiada system Android TV, który – za sprawą połączenia z Google Play – zapewnia dostęp do szeregu różnych aplikacji. Należy jedynie dopilnować, by urządzenie wyposażone w Android TV miało certyfikat od Google, który gwarantuje, że system będzie działał na tym sprzęcie bez zakłóceń.

W przypadku gdy telewizor służyć ci będzie do oglądania filmów i seriali, największe znaczenie zyskają rozdzielczość ekranu oraz parametry dotyczące jasności i kontrastu. Telewizory 4K są wyposażone dodatkowo w funkcję HDR, dzięki której jakość obrazu stała się jeszcze wyższa. Warto wziąć pod uwagę również jakość dźwięku.

A jeśli telewizor służyć ci ma jako ekran do gier? W tym wypadku odpowiedni będzie model z jak najniższym wskaźnikiem Input Lag, który oznacza, że opóźnienie między wciśnięciem przycisku a akcją na ekranie będzie minimalne. Jeśli pasjonujesz się sportem nie elektronicznym, lecz zwykłym, większe znaczenie będzie miała częstotliwość odświeżania. Telewizor 4K z częstotliwością 120 Hz zapewnia wystarczającą płynność ruchu na ekranie.

Ekran

Obecnie największą popularnością cieszą się telewizory 4K w standardzie Ultra HD, które już od jakiegoś czasu nie są uważane za dobro luksusowe. Jednak ich koszt zależy od wielu cech, na przykład użytej matrycy. Większość współczesnych telewizorów bazuje na diodach LED, jeśli jednak dysponujesz większą gotówką i zależy ci na jak najlepszym obrazie, może zainteresujesz się ekranami z matrycą OLED bazującą na diodach organicznych. Matryca z diodami OLED ma znacznie niższy czas reakcji i jest o wiele cieńsza, a poza tym obraz można oglądać pod większym kątem. Minusem jest to, że diody OLED są mniej żywotne niż LED, a także wrażliwe na wilgoć.

Wymiary

Zalety telewizora 4K docenisz w przypadku, kiedy program jest przygotowany do tej rozdzielczości. To nie wszystko – wierne odwzorowanie szczegółów ma sens również wówczas, gdy ekran jest odpowiednio duży. Tutaj wybór telewizora musi być podyktowany kompromisem między wymaganiami a dostępną przestrzenią, dlatego wiele telewizorów to urządzenia 40-calowe. Popularnością cieszą się też urządzenia 50-55 calowe; a właściciele większych salonów chętnie nabędą takie o przekątnej 65 cali. Planując zakup, należy pamiętać, że większy ekran zajmuje więcej miejsca, ale przede wszystkim należy uwzględnić odległość, z jakiej będziesz oglądać telewizję. W przypadku ekranu 65-calowego minimalna odległość wynosi aż 2,5 m, więc nie nadaje się on do niewielkich pomieszczeń.

Jeśli cenisz sobie realizm, możesz wybrać telewizor z zakrzywionym ekranem. Zapewnia on głębię podczas oglądania. Pamiętaj jednak, że aby cieszyć się tym wrażeniem, musisz siedzieć dokładnie na wprost ekranu, co utrudnia korzystanie z niego przez kilka osób jednocześnie.

W obliczu ogromnego wachlarza możliwości, oferowanego w sklepach, wybór właściwego telewizora 4K wydaje się karkołomnym zadaniem. W rzeczywistości przed zakupem wystarczy dokładnie zweryfikować oczekiwania względem urządzenia, a potem bez większych problemów znajdziesz to najodpowiedniejsze.

Zobacz również: