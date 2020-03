Jeśli spoglądacie z zazdrością na posiadaczy Playstation 4 bawiących się przy Death Stranding to mamy dobrą wiadomość. Ujawniono dokładną datę premiery gry na PC.

Kiedy premiera Death Stranding na PC?

Nie brakuje opinii, iż Death Stranding to jedna z najlepszych gier na Playstation 4. Jeszcze w zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że gra zostanie wyda również na PC. Nie podano jednak dokładnej daty premiery, co zmieniło się dopiero teraz.

Firma 505 Games (wydawca) podała, iż Death Stranding zadebiutuje na PC niemal równo za trzy miesiące, bo drugiego czerwca 2020 roku. Warto dodać, że termin ten dotyczy zarówno Epic Games Store, jak i Steam.

Death Stranding na PC z kilkoma ulepszeniami

Zawsze miło jest, gdy wraz z debiutem na kolejnej platformie sprzętowej gra wzbogaca się o dodatkowe elementy. Tutaj ich nie zabraknie. Decydujący się na sięgnięcie po Death Stranding na PC mogą spodziewać się trybu fotograficznego, wsparcia monitorów ultrapanoramicznych, większej liczby klatek na sekundę oraz kilku drobnych elementów inspirowanych serią Half-Life.

Nieco mniej pozytywnych komentarzy zbierze za to fakt, iż zadecydowano się zastosować tutaj Denuvo. Chociaż te zabezpieczenia antypirackie towarzyszą nam już dłuższy czas, zdania na ich temat pozostają mocno podzielone.

Jeśli już teraz jesteście pewni, że będziecie chcieli dokonać zakupu, to zapewne zauważyliście na powyższym materiale wideo, iż przygotowano kilka dodatków do zamówień przedpremierowych. Mowa o tapetach oraz przedmiotach do wykorzystania w grze - okularach, czepce, egzoszkielecie i pancerzu.

