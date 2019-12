Gry komputerowe Dobre RPG za darmo na GOG 2019-12-31 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Platformy cyfrowej dystrybucji systematycznie kuszą graczy promocjami. I nie chodzi tylko o obniżki cen, ale także udostępnianie gier za darmo. Tym razem ciekawą ofertę tego typu znajdziemy na GOG.

Tower of Time za darmo na GOG

Pojawiła się okazja, aby zupełnie za darmo poszerzyć swoją kolekcję o Tower of Time. Zainteresowani potrzebują jedynie konta na GOG i chwili czasu. Należy bowiem udać się na kartę gry i skorzystać z przycisku „Zdobądź za darmo”. Oferta jest ograniczona czasowo. Trwa 48 godzin od startu, ale prościej będzie wyjaśnić, iż kończy się 1 stycznia o godzinie 15:00 polskiego czasu.

Przyzwyczailiśmy się do tego, iż zazwyczaj za darmo oferowane są wiekowe gry, w tym przypadku nie można użyć tego stwierdzenia. Premiera Tower of Time miała bowiem miejsce w kwietniu zeszłego roku i normalnie gra wciąż kosztuje ładnych kilkadziesiąt złotych.

Tower of Time to gratka dla fanów izometrycznych RPG i klimatów fantasy

Wypada nieco przybliżyć rozgrywkę, z jaką mamy tutaj do czynienia. To coś dla miłośników klasycznych, izometrycznych RPG. Walki odbywają się w czasie rzeczywistym, ale poza sprawnym likwidowaniem przeciwników w starciach bezpośrednich warto zadbać tu o odpowiednią taktykę. Twórcy postarali się o siedem unikalnych klas postaci, rozbudowany system umiejętności i aż 150 przeciwników cechujących się unikalnymi zdolnościami. Wszystko w otoczce stworzonej przede wszystkim dla fanów klimatów fantasy.

Tower of Time to pierwsza gra przygotowana przez Event Horizon. Zebrała dobre recenzje, średnia not na metacritic wynosi 77% i 81%, odpowiednio w przypadku mediów i graczy. Dobre noty wystawiają jej również komentujący na GOG i Steam.

Jak widać studio przywitało się ono z branżą w dobrym stylu, o czym zresztą możecie przekonać się teraz sami. Za darmo.

Źródło: GOG

