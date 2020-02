Lista spraw urzędowych, które możesz już wykonać przez Internet, dynamicznie rośnie. Sprawdź, co konkretnie się na niej znajduje i – jeśli jeszcze nim nie jesteś – dowiedz się, jak możesz dołączyć do grona e-Polaków.

Jest dobrze! Już ponad 40 proc. Polaków to e-Polacy

Przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny wyniki sondażu pokazują, że już ponad 40 proc. Polaków między 16. a 74. rokiem życia korzysta z cyfrowych usług administracji publicznej. Najczęściej po to, by odnajdywać potrzebne informacje oraz pobierać urzędowe formularze, nieco rzadziej – by przesyłać drogą elektroniczną takie formularze do poszczególnych urzędów. Najchętniej przez Internet składamy rozliczenia podatkowe i wnioski o przyznanie świadczenia 500+.

E-administracja cieszy się dużym zainteresowaniem przede wszystkim wśród mieszkańców dużych miast, a najaktywniejsi w tym sektorze są mieszkańcy województwa śląskiego. Wreszcie – wymagany do realizowania większości czynności urzędowych w sieci Profil Zaufany ma już prawie 5 milionów Polaków.

Co to jest Profil Zaufany i jak go założyć?

Profil Zaufany to coś jak cyfrowy dowód osobisty Polaka. To zbiór danych pozwalających zidentyfikować ciebie jako obywatela – możesz z niego skorzystać, aby potwierdzić swoją tożsamość, ale też by podpisać urzędowy wniosek.

Profil Zaufany może założyć każdy Polak i to zupełnie nic nie kosztuje. Możesz w tym celu wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny, pobrany z Internetu formularz albo serwis elektroniczny swojego banku (o ile jest to PKO Bank Polski, ING, mBank, Bank Pekao, Santander, Alior Bank, Millennium, Envelo, T-Mobile Usługi Bankowe lub Inteligo).

Po zalogowaniu się do e-bankowości bez trudu znajdziesz narzędzie umożliwiające założenie PZ, a po wypełnieniu formularza otrzymasz potwierdzenie drogą mailową. Jeśli chcesz skorzystać z innej opcji, to udaj się na oficjalną stronę usługi, gdzie znajdziesz instrukcje i potrzebne dokumenty.

Jeśli już masz Profil Zaufany, to otworem staje przed tobą wiele cyfrowych usług administracji publicznej…

E-administracja po polsku. Oto co załatwisz przez Internet

Poniżej przedstawiamy listę spraw, które możesz załatwić przez Internet. Klikając link, przejdziesz na stronę pozwalającą ci zrobić to, czego potrzebujesz.

Dla każdego – dokumenty i zaświadczenia:

Dla każdego – meldunek, podatki i inne:

Dla przedsiębiorców:

Dla kierowców:

Dla rodziców:

Na rządowej stronie znajdziesz też informacje na temat tego, jak załatwić sprawy, których nie da się zrealizować przez Internet.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, informacja własna

