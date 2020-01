Gry komputerowe EA obniżyło ceny Origin Access Basic i Origin Access Premier 2020-01-07 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Origin Access Basic i Origin Access Premier to usługi, które zbierają wiele pozytywnych komentarzy. Można zaryzykować stwierdzenie, że właśnie stały się jeszcze bardziej atrakcyjne.

Origin Access Basic i Origin Access Premier w niższych cenach

EA zdecydowało się bowiem na krok, który zawsze spotyka się z zadowoleniem klientów - obniżki cen. Co warte zaznaczenia, są one na tyle duże, że w dłużej perspektywie można liczyć na zauważalne oszczędności.

Origin Access Basic kosztuje teraz 11,69 zł miesięcznie i 62,39 zł rocznie. Wcześniej trzeba było zapłacić odpowiednio 14,99 zł i 79,99 zł. W przypadku Origin Access Premier należy przygotować się natomiast na wydatek 46,72 zł miesięcznie lub 327,52 zł rocznie. Do tej pory stawki wynosiły odpowiednio 59,90 zł i 419,90 zł.

Możliwe, że to nie promocja, ale nowe ceny na stałe

EA nie precyzuje, z jakiego typu ofertą mamy do czynienia. Wiele wskazuje jednak na to, że wprowadzono nowe ceny na stałe. Dlaczego? Raczej nie z dobrego serca, wymusiła to dobrze radząca sobie konkurencja w postaci Xbox Game Pass.

Przypomnijmy, że w ramach abonamentu Origin Access Basic otrzymuje się dostęp do bazy 234 gier i wcześniejszy dostęp do nowych gier EA w ramach 10-godzinnej wersji próbnej. W przypadku Origin Access Premier baza gier liczy 246 pozycji, a wcześniejszy dostęp do nowych gier nie jest ograniczany czasowo. Obydwie usługi zapewniają też 10% zniżki na zakupy w Origin.

Źródło: EA