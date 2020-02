Need for Speed to jedna z najpopularniejszych serii gier, chociaż opinie o jej kondycji są w ostatnim czasie nieco podzielone. Niezależnie od tego wciąż zapewnia EA bardzo duże przychody i nawet uwzględniając ważne roszady nie powinno się to zmienić.

Serią Need for Speed ponownie zajmie się Criterion Games

W przypadku wielu serii decyzja mającego prawa do marki o zmianie producenta byłaby powodem do niepokoju. W tym przypadku nie ma do tego większych przesłanek. EA zdecydowało, iż serią Need for Speed nie będzie zajmować się już Ghost Games. Jedna z najpopularniejszych serii gier wyścigowych będzie rozwijana przez Criterion Games.

Ghost Games przygotowało kilka ostatnich odsłon serii Need for Speed. Również dla Criterion Games nie będzie ona jednak pierwszyzną, ponieważ i ta ekipa rozbudowywała omawiany cykl, ostatnio za sprawą Need for Speed: Most Wanted z 2012 roku.

„Dzięki silnej historii i pasji do gier wyścigowych, a także wizji tego co możemy stworzyć, to zespół Criterion wprowadzi serię Need for Speed na następną generację. Ghost Games pomogło zapewnić naszym graczom wspaniałe wrażenia z Need for Speed. Konsekwentne dostarczanie tytułów na poziomie AAA wymaga jednak od nas zespołów o zróżnicowanych umiejętnościach i mieszczących się w lokalizacjach, w których możemy je stale wspierać, a także przyciągać do nich nowych pracowników.”

Rewolucji raczej nie będzie, nawet jeśli nowy Need for Speed to jeszcze zagadka

Z krótkiego komunikatu EA można dowiedzieć się, że przynajmniej oficjalnie decyzja nie została podjęta na skutek złej oceny pracy wykonanej przez Ghost Games. Zdecydowano się nieco zmniejszyć rolę tego studia. W Göteborgu (gdzie Ghost Games ma swoją lokalizację) będą zajmować się teraz głównie pomocą przy pracach nad grami, które tworzyć będą inne studia zależne od EA.

Plany zakładają jak najmniej bolesne zmiany dla pracowników. Cześć z nich zostanie przeniesiona właśnie do Criterion Games (a więc do Guildford), niektórzy być może znajdą zatrudnienie w innych studiach podległych EA. Firma chce uniknąć pozostawiania kogokolwiek bez pracy. Nie jest jednak jeszcze pewne, czy to się uda.

Na informacje dotyczące nowej odsłony Need for Speed zapewne trzeba będzie trochę poczekać. Póki co można wywnioskować tyle, że pojawi się ona na nowej generacji konsol. Trudno jednocześnie sądzić, aby mocno odbiegała w założeniach od tego, z czym mieliśmy do czynienia w poprzednich latach.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Źródło: dsogaming

Warto zobaczyć również: