2019-12-17 opublikowano przez Wojciech Kulik

Aktor Adam Zdrójkowski (znany przede wszystkim z serialu Rodzinka.pl) rzucił wyzwanie popularnemu prezenterowi telewizyjnemu, Filipowi Chajrzerowi. Panowie – wraz z towarzyszami – zmierzyli się w grze FIFA 20 i na prawdziwym boisku. Kto wygrał w #VOLTAChallenge?

Tytuł akcji #VOLTAChallenge odnosi się bezpośrednio do trybu VOLTA, będącego jedną z najciekawszych nowości w grze FIFA 20, która do tej pory znalazła już ponad 10 milionów nabywców. To wyjątkowy format rozgrywki, w którym akcja przenosi się ze stadionów na ulice i hale. Kto okazał się lepszy w starciu influencerów? Na początku przedstawmy drużyny.

Liderem pierwszej ekipy był aktor Adam Zdrójkowski, któremu (głównie jako trener) towarzyszył Damian Kornienka z kanału PLKD…

…Po drugiej stronie znalazł się prezenter Filip Chajzer, którego trenerem i partnerem był Oskar Siwiec z kanału Junajted. Na boisku tego pierwszego, ze względu na kontuzję, zastąpił jednak Krzysztof Golonka (znany z formatu Trenuj z Krzychem).

Starcie zostało podzielone na trzy rundy. W pierwszej influencerzy zmierzyli się w grze FIFA 20, w drugiej – rozegrali mecz na małym boisku halowym, w trzeciej zaś rozegrana została seria rzutów karnych. Jesteście ciekawi, kto wygrał?

Relację ze starcia #VOLTAChallnege opublikował na swoim kanale wspomniany już Krzysztof Golonka. Wideo to możecie obejrzeć poniżej:

Źródło: Monday, EA Sports Polska

