Premiera dodatku Frostpunk: Ostatnia Jesień jest już bardzo blisko. Z tej okazji ekipa 11 bit studios serwuje nam nowy zapis rozgrywki i przedstawia zdjęcia z sesji z udziałem cosplayerki Moosefix. Zobacz koniecznie!

Już za tydzień – 21 stycznia – zadebiutuje nowy dodatek do gry Frostpunk: Ostatnia Jesień. Przeniesie nas w przeszłość, dzięki czemu dowiemy się, co działo się przed wydarzeniami, które znamy z „podstawki”. To nowa opowieść, której akcja koncentruje się wokół budowy generatora, pozwalającego ocalić społeczeństwo. To także nowe budynki i technologie oraz Księgi Praw do kształtowania społeczeństwa. Temu, jak w tym rozszerzeniu będzie wyglądała rozgrywka, możesz teraz przyjrzeć się na zupełnie świeżym materiale wideo – zerknij, jeśli masz ochotę…

Zobacz nowy gameplay z gry Frostpunk: Ostatnia Jesień:

Żeby dodatkowo uczcić premierę tego największego do tej pory dodatku do Frostpunka, będącego zresztą jedną z najlepszych polskich gier ostatnich lat, ekipa 11 bit studios postanowiła zrobić coś jeszcze. Zaprosiła do współpracy fotografkę Taschę Dearing i popularną cosplayerkę o pseudonimie Moosefix (a więc oficjalną modelkę postaci Brigitte z Overwatch), która wcieliła się w Effie MacLachlan. To absolwentka Uniwersytetu w Cambridge, stanowiąca część zespołu Imperialnej Kampanii Poszukiwawczej pracującego nad ściśle tajnym projektem.

Zobacz też zdjęcia z frostpunkowej sesji cosplayowej:

Źródło: 11 bit studios, informacja własna

