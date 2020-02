Taki sam a jednak inny. Fujifilm poprawia swój ulubiony kompakt, nie zmieniając wygody jego użytkowania, ale poprawiając praktycznie wszystkie parametry, które mają wpływ na jakość zdjęć i nie tylko.

Seria kompaktów stylizowanych na dalmierzowiec, Fujifilm X100, doczekała się już 5 generacji. Są to kolejno X100, X100S, X100T, X100F oraz X100V. Poprzednie modele miały w nazwach pierwsze litery od angielskojęzycznych liczebników drugi, trzeci, czwarty. Pierwszy model to było zwykłe X100, a piąty ma literę V czy też rzymską piątkę. Każdy z tych aparatów to konstrukcja, która w swoim czasie była aparatem wartym polecenia, ale też stanowiła produkt dla grupy odbiorców o wyrafinowanych gustach fotograficznych.

Fujifilm X100 - aparat, który się zmienia, ale wciąż pozostaje taki sam

Wyróżnikiem całej serii jest ergonomia (w domyśle przycisko- i pokrętłologia, bo menu ulega ciągłym zmianom), która kierowana jest do zaawansowanego użytkownika chętnie sięgającego po tryby priorytetowe i ręczny podczas fotografowania. Oprócz pokręteł czasu ekspozycji, korekty (w późniejszych modelach tez czułości ISO) i pierścienia przysłony, charakterystyczny dla serii X100 jest hybrydowy optyczno-elektroniczny wizjer umieszczony na lewej krawędzi obudowy, a także nie zmieniana od lat ogniskowa i jasność zainstalowanego na stałe obiektywu. To 23 mm przy świetle f/2, co daje równoważnik 35 mm przy pełnej klatce.

Fujifilm X100V - kontynuacja serii aparatów Made in Japan pięknych nie tylko wyglądem, ale i wnętrzem

Oznacza to, że potencjalny użytkownik Fujifilm X100V musi wykazać się dużą dyscypliną, albo też być rozmiłowany w fotografowaniu przy dość standardowym polu widzenia. Kiedyś obiektyw 35 mm był charakterystycznym elementem najprostszych analogowych aparatów kompaktowych. Te jednak były pełnoklatkowe. Dopiero potem pojawił się analogowy format APS-C i w podobnym rozmiarze instalowany jest sensor w serii X100 (współczynnik crop wynosi tu 1,52x).

Rozmiar sensora zapewnia wysoką jakość obrazu, bardzo dobre (przynajmniej w teorii) zachowanie w słabym oświetleniu, a zwarta obudowa łatwość transportu aparatu nawet w niewielkiej saszetce. Zanim przypomnimy sobie jak zmieniała się seria X100 na przestrzeni ostatniej dekady, poznajmy najważniejsze zmiany i cechy Fujifilm X100V.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Sensor i technologie z bezlusterkowca X-Pro 3

Do aparatu po raz pierwszy trafia 26 Mpix sensor APS-C z technologią X-Trans CMOS IV. Dostajemy to samo co w bezlusterkowcu X-Pro 3, który po podłączeniu 23 mm obiektywu powinien oferować podobne osiągi co X100V. A także podobną wygodę podglądu i kadrowania przez wizjer i na odchylanym ekranie podglądu - oba te elementy zostały znacząco poprawione względem X100F. Podobnie jak działanie systemu AF - w X100V wzrosła liczba punktów detekcji do 425 z 325 w poprzedniku.

W Fujifilm X100V tak jak w X-Pro 3 zastosowano 3 calowy ekran o rozdzielczości 1620 tys. punktów, a hybrydowy wizjer ma powiększenie optyczne 0,52x (odpowiednik dla pełnej klatki) i rozdzielczość nowego panelu OLED 3690 tys. punktów. Ekran podglądu po raz pierwszy w serii jest odchylany i pozwala na sterowanie dotykowe. Prawdopodobnie z tego powodu na tylnej ściance pozostał tylko dżojstik. Miejsca z tyłu jest wystarczająco dużo by umieścić tam więcej przycisków (w X100F był wybierak wielokierunkowy), a jednak Fujifilm pozostawił pustą przestrzeń z delikatnym wybrzuszeniem na krawędzi dla wygodniejszego uchwytu i ułożenia kciuka. Również przednie wybrzuszenie zostało trochę poprawione, by poprawić uchwyt.

Obiektyw wciąż ma 23 mm f/2, ale jest lepszy niż poprzednio

Obiektyw, jak wspomniałem, nie zmienia od lat swojej ogniskowej i jasności, ale to nie znaczy, że nie można poprawić jego innych cech. W X100V ma on dawać lepszy obraz na krawędziach kadru, a także lepiej zachowywać się przy fotografowaniu z mniejszej odległości.

W poprzednich wersjach X100 zmiana ogniskowej optycznej była możliwa poprzez podłączenie obiektywów konwertujących. I to pozostaje niezmienione również w X100V - konwerter WCL-X100 II daje odpowiednik ogniskowej 28 mm, a TCL-X100 II ogniskowej 50 mm. Za to dobrym krokiem jest zamiana portu microUSB na USB typu C. Jego uniwersalność pozwala na podłączanie także słuchawek, a nie tylko ładowanie czy przesyłanie danych.

Uszczelniony korpus gdy o to zadbamy

Fujifilm zmienił materiał wykończenia górnego i dolnego panelu z magnezowego na aluminiowe i dodał uszczelnienia, ale by nie było w nich żadnego słabego punktu na obiektyw należy założyć nasadkę i filtr. Inaczej, aparat będzie uszczelniony, ale nie w pełni. Korpus z wyjątkiem drzwiczek do komory na akumulator i kartę (mamy pojedynczy slot co odróżnia X100V od X-Pro3), jest wykonany z metalu.

Wideo - jest 4K, slo-motion ale długość klipów ograniczona

Nowy sensor i platforma przetwarzania obrazu zaowocowały zwiększoną wydajnością trybu seryjnego. Zamiast 8 kl/s jak w poprzedniku mamy teraz nawet 20 kl/s (11 kl/s przy migawce mechanicznej). Obniżone zostało bazowe ISO do poziomu 160. Tryb wideo wskoczył na nowy poziom, oferuje 4K z 30 kl/s i FullHD przy 120 kl/s (czas trwania klipu 4K ograniczony do 10 minut, a FullHD do 15 minut i 6 minut w trybie slo-mo) oraz tryb F-log. Filmy wideo przy próbkowaniu 10-bit 4:2:2 zarejestrujemy za pomocą zewnętrznego rekordera podłączonego do portu HDMI (typ D).

Ten sam, ale wydajniejszy akumulator

Nie zmieniła się znacząco waga korpusu i jego wymiary (aparat jest trochę większy niż X100F), które są podobne od momentu powstania serii. Akumulator z kolei choć ten sam (NP-W126S) co w X100F powinien być o kilkanaście procent wydajniejszy.

Fujifilm najlepszy w serii, dostępny od końca lutego - porównanie z poprzednikami

Pomijając drobne różnice w funkcjach i dostępie do opcji pomiędzy X100V i X100F, nowy aparat można uznać za najlepszą jak dotychczas wersję tego zaawansowanego kompaktu APS-C. Jak dobrą pokazuje poniższe porównanie specyfikacji. Fujifilm X100V kupimy w cenie 6499 złotych. To o 300 zł więcej niż kosztował poprzednik w dniu premiery.

Kompakt cyfrowy Fujifilm X100V Fujifilm X100F Fujifilm X100T Fujifilm X100S Fujifilm X100 Sensor 23,6 x 15,6 mm APS-C

X-Trans CMOS IV 23,6 x 15,6 mm APS-C

X-Trans CMOS III 23,6 x 15,6 mm APS-C

X-Trans CMOS II 23,6 x 15,6 mm APS-C

X-Trans CMOS II 23,6 x 15,6 mm APS-C

CMOS Efektywna rozdzielczość 26,1 Mpix

6240 x 4160 pikseli (proporcje 3:2) 24,3 Mpix

6000 x 4000 pikseli (proporcje 3:2) 16,3 Mpix

4896 x 3264 pikseli (proporcje 3:2) 16,3 Mpix

4896 x 3264 pikseli (proporcje 3:2) 12,3 Mpix

4288 x 2848 pikseli (proporcje 3:2) Rozdzielczość wideo (maksymalna) 2160/ 30p, 25p, 24p - do 200 Mbps 1080/60p, 50p, 30p, 25p, 24p - do 36 Mbps 1080/60p, 50p, 30p, 25p, 24p - do 36 Mbps 1080/60p, 50p, 30p, 25p, 24p 720/24p Procesor obrazu X-Processor Pro 4 X-Processor Pro EXR II EXR II EXR Obiektyw stałoogniskowy

23mm f/2 stałoogniskowy

23mm f/2 stałoogniskowy

23mm f/2 stałoogniskowy

23mm f/2 stałoogniskowy

23mm f/2 Układ AF hybrydowy - detekcja kontrastu i fazy

425 pól AF hybrydowy - detekcja kontrastu i fazy

325 pól AF hybrydowy - detekcja kontrastu i fazy

49 pól AF hybrydowy - detekcja kontrastu i fazy detekcja kontrastu Pomiar światła TTL, 256 stref TTL, 256 stref TTL, 256 stref TTL, 256 stref TTL, 256 stref Czas ekspozycji 1/4000 - 30s, Bulb do 60 min (1/4000s przy f/8 i mniejszym)

1/32000s - 30s (migawka elektroniczna) 1/4000 - 30s, Bulb do 60 min (1/4000s przy f/8 i mniejszym)

1/32000s - 30s (migawka elektroniczna) 1/4000 - 30s, Bulb do 60 min (1/4000s przy f/8 i mniejszym)

1/32000s - 1s (migawka elektroniczna) 1/4000 - 30s, Bulb do 60 min (1/4000s przy f/8 i mniejszym, 1/1000s przy f/2) 1/4000 - 30s, Bulb do 60 min (1/4000s przy f/8 i mniejszym) Czułość ISO Auto, 160 - 6400 (rozszerzane w dół do 80, w górę do 51200) Auto, 200 - 6400 (rozszerzane w dół do 100, w górę do 51200) Auto, 200 - 6400 (rozszerzane w dół do 100, w górę do 51200) Auto, 200 - 6400 (rozszerzane w dół do 100, w górę do 12800) Auto, 200 - 6400 (rozszerzane w dół do 100, w górę do 25600) Tryb seryjny 20 kl/s (seria 32 JPEG, 17 RAW, migawka elektroniczna), 11 kl/s (migawka mechaniczna) 8 kl/s (seria 60 JPEG, 23 RAW) 6 kl/s (seria 31 JPEG, 9 RAW) 6 kl/s (seria 31 JPEG, 9 RAW) 5 kl/s (seria 10 JPEG, 8 RAW) Kodek zapisu obrazu i dźwięku zdjęcia: JPEG, RAW (RAF) zdjęcia: JPEG, RAW (RAF)

filmy: H.264 (pliki MOV)

dźwięk: liniowy PCM, stereo zdjęcia: JPEG, RAW (RAF)

filmy: MPEG-4 AVC H.264 (pliki MOV)

dźwięk: liniowy PCM, stereo 48 kHz zdjęcia: JPEG, RAW (RAF)

filmy: H.264 (pliki MOV)

dźwięk: liniowy PCM, stereo zdjęcia: JPEG, RAW (RAF)

filmy: H.264 (pliki MOV)

dźwięk: stereo Wizjer hybrydowy elektroniczno-optyczny,,

elektroniczny - 0,5" OLED, 3,69 miliona punktów, 100% klatki

optyczny - odwrócona luneta galileusza, 92% klatki hybrydowy elektroniczno-optyczny z elektronicznym dalmierzem,

elektroniczny - 0,48" LCD, 2,36 miliona punktów, 100% klatki

optyczny - odwrócona luneta galileusza, 92% klatki hybrydowy elektroniczno-optyczny z elektronicznym dalmierzem,

elektroniczny - 0,48" LCD, 2,36 miliona punktów, 100% klatki

optyczny - odwrócona luneta galileusza, 92% klatki hybrydowy elektroniczno-optyczny,

elektroniczny - 0,48" LCD, 2,36 miliona punktów, 100% klatki

optyczny - odwrócona luneta galileusza, 90% klatki hybrydowy elektroniczno-optyczny,

elektroniczny - 0,47" LCD, 1,44 miliona punktów, 100% klatki

optyczny - odwrócona luneta galileusza, 90% klatki Ekran LCD, 3", 1 620 000 punktów, odchylany LCD, 3", 1 040 000 punktów LCD, 3", 1 040 000 punktów LCD, 2,8", 460 000 punktów LCD, 2,8", 460 000 punktów Lampa błyskowa wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana wbudowana Wi-Fi / Bluetooth tak/tak tak/nie tak / nie nie/nie nie/nie Złącza micro HDMI typ D, USB typ C (dane, ładowanie, słuchawki), złącze 2,5 mm mikrofon, gorąca stopka micro HDMI typ D, micro USB, złącze 2,5 mm mikrofon, gorąca stopka micro HDMI typ D, micro USB, złącze 2,5 mm mikrofon, gorąca stopka mini HDMI typ C, micro USB, gorąca stopka (opcja mikrofonu USB) mini HDMI typ C, micro USB, gorąca stopka Tryby fotografowania Auto-Program, priorytetowe, manualny Auto-Program, priorytetowe, manualny Auto-Program, priorytetowe, manualny Auto-Program, priorytetowe, manualny Auto-Program, priorytetowe, manualny Pamięć karty pamięci SD / SDHC / SDXC (UHS-I) karty pamięci SD / SDHC / SDXC (UHS-I) karty pamięci SD / SDHC / SDXC (UHS-I) karty pamięci SD / SDHC / SDXC (UHS-I) karty pamięci SD / SDHC / SDXC (UHS-I) Akumulator NP-W126S

wydajność 420 zdjęć NP-W126S

wydajność 390 zdjęć NP-95

wydajność 330 zdjęć NP-95

wydajność 330 zdjęć NP-95

wydajność 300 zdjęć Wymiary i waga 128 x 74,8 x 53,3 mm

478 gramów (z kartą i akumulatorem)

428 gramów (korpus) 126,5 x 74,8 x 52,4 mm

469 gramów (z kartą i akumulatorem)

419 gramów (korpus) 126,5 x 74,4 x 52,4 mm

440 gramów (z kartą i akumulatorem)

400 gramów (korpus) 126,5 x 74,4 x 53,9 mm

445 gramów (z kartą i akumulatorem)

405 gramów (korpus) 126,5 x 74,4 x 53,9 mm

445 gramów (z kartą i akumulatorem)

405 gramów (korpus)

Zmiany wyglądu Fujifilm X100 na przestrzeni 10 lat

Wygląd aparatów Fujifilm X100 na pierwszy, i nie tylko, rzut oka nie uległ znaczącym zmianom od momentu premiery pierwszego modelu w 2010 roku. To wynik dopracowanej już na wstępie ergonomii i nieznacznych zmian w rozmiarach najważniejszych decydujących o wyglądzie aparatów elementów konstrukcyjnych. Na wszystkich zdjęciach na dole po prawej Fujifilm X100, a potem kolejne modele zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.



Kolejno Fujifilm X100T, X100F, X100S i X100

Z generacji na generację aparat stawał się coraz bardziej kanciasty. Nie zmieniała się pozycja wizjera, lampy wbudowanej umieszczonej nad obiektywem. Drugą (S) i trzecią (T) generację łatwo rozpoznać od przodu dzięki literkom na obudowie. Pierwsza wyróżnia się najbardziej klasycznym wyglądem. Wersja czwarta już bardzo przypomina tegoroczny model, ma też dodatkowe pokrętło kontrolne pod palcem wskazującym na przednim uchwycie, czego nie było w trzech pierwszych modelach. Od modelu X100F LED asystujący AF znalazł się na tej samej wysokości co lampa błyskowa.



Kolejno Fujifilm X100T, X100F, X100S i X100

Najmniej zmian zauważymy na górze aparatu. Złącze zewnętrznej lampy błyskowej nie zmienia swojego położenia, a pierścień obiektywu i dźwignie są prawie identyczne. W trzeciej generacji zmieniono ryflowanie pokrętła regulacji ustawień na obiektywie dla wygodniejszej obsługi. Przycisk funkcyjny nie zmienia swojego położenia od poczatku serii, podobnie jak funkcje pokręteł korekty i regulacji czasu oraz spust migawki i włącznik. W trzeciej wersji rozszerzono zakres korekty ekspozycji na pokrętłe i ponownie zrobiono to w czwartej generacji aparatu. Od poprzedniego modelu pokrętło regulacji czasu ekspozycji jest też zintegrowane z pokrętłem regulacji czułości.



Kolejno Fujifilm X100T, X100F, X100S i X100

Tylny panel przez cztery generacje miał wybierak wielokierunkowy. W pierwszej i drugiej generacji wokół niego umieszczano też pokrętło. Ekran dopiero w najnowszej wersji aparatu jest odchylany, ale zmieniało się przeznaczenie przycisków na tylnej ściance. Pierwsza zmiana widoczna jest w modelu X100T, w poprzedniku czyli X100F pojawił się dzojstik i zlikwidowano przyciski po lewej stronie wyświetlacza.

Źródło: Fujifilm, inf. własna

Więcej o aparatach Fujifilm