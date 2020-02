Instytut Kantar zapytał kibiców, gdzie najbardziej lubią oglądać mecze piłki nożnej. Prezentujemy te wyniki i równocześnie pytamy was o to samo.

Jeśli zastanawiasz się, gdzie oglądać Ligę Mistrzów oraz mecze PKO BP Ekstraklasy i innych klubowych rozgrywek ligowych, to po pierwsze: trudno o jednoznaczną odpowiedź, a po drugie – wiele zależy od tego, co konkretnie cię interesuje. W przypadku Champions League najlepszym wyborem będzie Cyfrowy Polsat, ale z ligami krajowymi może już być różnie. Na przykład platforma CANAL+ przekonuje, że to jej oferta jest najlepsza, a na dowód pokazuje wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Kantar.

CANAL+ to najlepsze miejsce do oglądania futbolu?

Instytut Kantar zapytał kibiców, na jakich kanałach najczęściej oglądają piłkę nożną i jakie są dla nich niezbędne w pakiecie telewizji, a także który dostawca ma najlepszą futbolową ofertę. W trzech przypadkach na trzy na pierwszym miejscu pojawił się Canal+, z wynikiem odpowiednio: 74%, 78% i 81%.

Wyniki tego badania trzeba jednak brać z pewnym dystansem. Dlaczego? Ano dlatego, że każda z 500 zapytanych osób była klientem Platformy CANAL+. Oczywiście nie oznacza to, że respondenci odpowiadali niezgodnie z własnymi przekonaniami, ale rezultaty mogłyby się różnić, gdyby takie samo pytanie zadać abonentom Cyfrowego Polsatu czy UPC.

Na jakich kanałach oglądać mecze piłki nożnej?

Jakie kanały (poza Canal+ wskazanym przez 74% osób i Canal+ Sport z wynikiem 67%) są najlepiej oceniane przez piłkarskich kibiców? To kanały Eleven Sports (54%), Eurosport (52%), TVP Sport (49%), nSport+ (43%) i Polsat Sport (36%).

O ile dla miłośników Ligi Mistrzów naturalnym wyborem jest Polsat Sport, to już 100% PKO BP Ekstraklasy dostępne jest wyłącznie na Canal+. Trzeba jednak pamiętać, że kanały te nie są zarezerwowane dla ich platform-matek – można wykupić dodatkowy pakiet, by mieć kanały Polsat Sport w abonamencie CANAL+ albo kanały Canal+ w Cyfrowym Polsacie.

A jakie według was są najlepsze kanały piłkarskie?

Kanały Canal+ są chwalone przede wszystkim za jakość transmisji i wykorzystywanie technologicznych nowinek, ilość programów i magazynów piłkarskich, a także jakość komentarzy i zapraszanych gości.

Zgadzacie się z taką opinią czy według was inne kanały (lub inna platforma) zasługują na pierwsze miejsce w rankingu najlepszej oferty dla miłośników futbolu? Jesteśmy ciekawi waszego zdania!

