Jest już nowy Google Chrome 80. Sprawdź, jakie nowości pojawiły się w tej przeglądarce i pobierz już dziś aktualizację, jeśli podoba ci się to, co przygotowali autorzy. Tutaj znajdziesz informacje i link.

Statystyki nie kłamią: Chrome to najpopularniejsza przeglądarka internetowa na świecie. Jej autorzy wiedzą, że mają dobry produkt i dlatego też koncentrują się teraz głównie na udoskonaleniach. Udostępnili nowe stabilne wydanie – pobierz Google Chrome 80 i ciesz się większym bezpieczeństwem.

Pobierz najnowszą wersję przeglądarki Chrome (download):

Google Chrome 80 to większa ochrona i mniej irytacji

Oprócz tradycyjnego zestawu poprawek związanych z naszym bezpieczeństwem i stabilnością programu, Google Chrome 80 przynosi także istotne nowości innego typu. Przede wszystkim wypada wspomnieć o SameSite – to nowy system kwalifikacji ciasteczek, pozwalający na osiągnięcie kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem a cieszeniem się pełną funkcjonalnością strony.

Na czym polega SameSite? Na zmianie sposobu, w jaki przetwarzane są ciasteczka. Kontrola nad tym trafia mianowicie z rąk administratora do samej przeglądarki. To ona więc decyduje o tym, komu udzielić dostępu do zebranych cookies, a komu nie. Dba też o to, by do zewnętrznych odbiorców trafiały przez HTTPS. Dzięki temu ograniczone mają zostać sytuacje, w których ciasteczka zgromadzone w celu poprawy funkcjonowania strony, trafiałyby do reklamodawców, by ci mogli na ich podstawie personalizować banery.

Na aktualizację zdecydować powinniście się także wtedy, gdy irytują was wyskakujące na co drugiej stronie okienka z prośbą o zgodę na wyświetlanie powiadomień. Wraz z wersją oznaczoną numerem 80 stają się one znacznie mniej irytujące. Zamiast osobnych okienek pojawią się bowiem komunikaty na pasku adresu.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Kolejna poprawka związana jest z treściami mieszanymi, mianowicie: elementami HTTP na stronach HTTPS. Chrome próbuje teraz zmienić ich adres, aby nie pojawiła się konieczność ich zablokowania. Na razie dzieje się tak z zasobami audio i wideo, a od wersji 81 dołączą do nich pliki graficzne.

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach Chrome:

„zamrażanie” kart dla oszczędności energii

automatyczna detekcja wycieku hasła

tryb ciemny na każdej stronie

różne motywy kolorystyczne

uproszczone udostępnianie linków

nowa animacja ładowania strony

domyślne blokowanie treści flash

„ukryty” tryb incognito

automatyczne dostosowanie motywu do systemowego schematu kolorów

ciemny motyw

Zobacz inne przeglądarki: Firefox | Opera | Vivaldi | Chromium

Źródło: Google Chrome, Chrome Blog