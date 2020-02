Nowe technologie sprawiają, że tydzień pracy przeciętnego Polaka staje się coraz krótszy. Najnowsze dane pochodzą z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Przeciętny tydzień pracy nie trwa już nawet 40 godzin

39,5 godziny – tyle trwa tydzień pracy przeciętnego Polaka, jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny. To oznacza, że swoim zawodowym obowiązkom oddajemy się znacznie krócej niż w przeszłości. Dla przykładu: na początku tego stulecia spędzaliśmy w pracy prawie 42 godziny. Przed 1994 rokiem standardem był zaś 46-godzinny tydzień pracy.

Najmniej odczuwają to osoby zatrudnione w przemyśle, gdzie tydzień pracy jest zdecydowanie najdłuższy (i to się właściwie nie zmienia). W innych sektorach jednak praca krótsza niż jeszcze kilkanaście lat temu jest faktem.

Nowe technologie napędzają elastyczne formy pracy

To, że pracujemy coraz krócej, w dużej mierze zawdzięczamy rozwojowi nowych technologii. Przede wszystkim potężne laptopy, wydajne smartfony oraz szybki i niezawodny Internet sprawiły, że elastyczne formy zatrudnienia i praca zdalna stały się dla wielu osób czymś naturalnym. To sposób na to, by spędzać w pracy tylko tyle czasu, ile potrzeba na realizację zleconych zadań. Innymi słowy: by niekoniecznie pracować mniej, ale za to pracować krócej.

Rośnie na przykład liczba freelancerów – osób pracujących na własną rękę i na własnych zasadach. Dzięki temu, że sami wybierają sobie porę i miejsce pracy, mogą optymalizować to w taki sposób, by poświęcać obowiązkom tylko tyle czasu, ile go wymagają.

Na tym nie koniec. Różnego rodzaju aplikacje mobilne (i desktopowe zresztą też) pomagają oszczędzać czas na spotkania, bo w wielu przypadkach można je realizować zdalnie. Rozmaite programiki ułatwiają też zarządzanie projektami i czasem, co – znów – przyczynia się do krótszego tygodnia pracy.

Czas pracy jest mało ważny. Najważniejsza jest efektywność

Są liczne dowody na to, że zbyt długie przesiadywanie w pracy nie ma większego sensu, bo i tak nie jesteśmy w stanie być przez 8 godzin dziennie w pełni efektywni. Eksperymenty związane z krótszym dniem (i tygodniem) pracy praktycznie zawsze kończą się lepszymi wynikami albo przynajmniej nie gorszymi. Szczególnie teraz – gdy mamy do pomocy wspomniane nowinki technologiczne – zadbanie o wydajną pracę jest prostsze.

Ale to jeszcze nie wszystko. Krótsza praca oznacza też więcej czasu na własne pasje i rodzinę, co z kolei prowadzi do lepszego samopoczucia, a to – znów – poprawia efektywność. Wniosek: im krócej pracujemy, tym większa szansa na poprawę jakości życia… i pracy.

Czy mieliście okazję zauważyć coś takiego u siebie? A może nie zgadzacie się z takim wnioskiem?

