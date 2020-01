Gdzie sprzedaje się najwięcej smartfonów? Oczywiście w Chinach. A co dalej? Okazuje się, że na drugim miejscu plasują się Indie, które są już większym rynkiem smartfonów niż USA.

Indie to drugi co do wielkości rynek smartfonów na świecie

Wedle danych Counterpoint Research, w 2019 roku sprzedano w Indiach 158 mln smartfonów. To wzrost tylko i aż o 7% w stosunku rok do roku. Tylko, ponieważ po kilku latach zanotowano jednocyfrowy wynik. Aż, bo mimo tego po raz pierwszy udało się wyprzedzić rynek amerykański i uplasować za wciąż niezagrożonym liderem, czyli Chinami.

Zaskoczenie? Raczej nie, skoro od dłuższego czasu przybliżaliśmy się do takiego scenariusza. Ogromna populacja i rozwijający się rynek to pole do popisu dla producentów. Głównie chińskich, ponieważ to właśnie oni okazują się największymi beneficjentami bogacących się Hindusów (chociaż to kwestia na dłuższe rozważania). Nic dziwnego, skoro najbardziej zauważalnie rozszerzają swoją ofertę online i offline, a zarazem dyktują konkurencyjne ceny.

W Indiach królują chińscy producenci smartfonów

Którzy producenci najlepiej radzą sobie w Indiach? Najbardziej wymowna jest powyższa infografika, która pokazuje nie tylko aktualne rynkowe udziały, ale też różnice w stosunku rok do roku. Liderujące Xiaomi poprawiło swoje wyniki o 5%, ale już Oppo, Vivo i Realme o odpowiednio 28%, 76% i 255%. Plasujący się poza pierwszą piątką OnePlus też nie ma powodów na narzekania z wynikami lepszymi o 29%.

Kto zatem traci? Przede wszystkim Samsung, który w zestawieniu za lata 2018 i 2019 musi mówić o spadku sprzedaży o 5%. Mimo tego Koreańczycy utrzymali drugą pozycję. Będąc przy markach innych niż chińskie warto wspomnieć, że Asus zanotował sprzedaż wyższą o 67%.

Większość wymienionych producentów kładzie największy nacisk już nie na najniższy, ale średni segment. Systematycznie poprawia się też sprzedaż modeli z wyższej półki. Prognozy na 2020 rok są obiecujące dla wszystkich czerpiących zyski z rynku indyjskiego. Przewidywane są bowiem dalsze wzrosty sprzedaży smartfonów.

